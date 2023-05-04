https://sputnikarabic.ae/20230504/بولندا-تنضم-إلى-شركة-لوكهيد-مارتن-في-إنتاج-أنظمة-هيمارس-الأمريكية-1076682078.html
بولندا تنضم إلى شركة لوكهيد مارتن في إنتاج أنظمة "هيمارس" الأمريكية
بولندا تنضم إلى شركة لوكهيد مارتن في إنتاج أنظمة "هيمارس" الأمريكية
صرح وزير الدفاع البولندي، ماريوش بلاشتشاك، يوم الخميس بأن المجمع العسكري الدفاعي في بولندا سيشارك في إنتاج نظام الصواريخ المدفعية عالية النقل الأمريكية... 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T23:39+0000
2023-05-04T23:39+0000
2023-05-04T23:39+0000
بولندا
صزاريخ هيمارس
الولايات المتحدة الأمريكية
العام
الدفاع البولندية
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وزار بلاشتشاك مصنع لوكهيد مارتن في الولايات المتحدة يوم الخميس وناقش مسألة الإنتاج المشترك لنظام "هيمارس" مع قيادة الشركة.وقال بلاشتشاك في مؤتمر صحفي عقده في المصنع: "بعد المحادثات مع قيادة لوكهيد مارتن، سمعت تأكيدات على استعدادهم للتعاون مع صناعة الدفاع البولندية وعلى استعدادهم لتعزيز هذه الصناعة في بولندا، وهذا يفيد الولايات المتحدة أيضًا لأنه سيخلق فرصة لزيادة الإنتاج إذا تحدثنا عن نظام "هيمارس"".ووفقًا للوزير، سيتم إنشاء مركز "هيمارس" في بولندا هذا العام بالفعل، الذي سيصبح "مركزًا للخدمة والإنتاج لنظام "هيمارس" لا يخدم فقط احتياجات بولندا ولكن أيضًا الدول الأوروبية".وقال وزير الدفاع إنه يجري حاليًا محادثات بشأن إمكانية إنتاج نظام إف جي أم-148 جافلن في بولندا، كما عبر عن اهتمامه في شراء صواريخ لنظام "هيمارس" بمدى يصل إلى 500 كيلومتر (310 ميلاً).وفي عام 2019، اشترت بولندا المجموعة الأولى من 20 نظام "هيمارس" بقيمة 414 مليون دولار من الولايات المتحدة. وقال بلاشتشاك إنه سيتم تسليم أول نظام هذا العام.وفي منتصف شهر مارس/ آذار الماضي، صرح بلاشتشاك بأن الكونغرس الأمريكي وافق على طلب بولندا لشراء 500 وحدة شحن "هيمارس" بقيمة 10 مليارات دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230208/خبير-بولندا-تشتري-راجمات-صواريخ-هيمارس-الأمريكية-لتحل-محل-غراد-التي-قدمتها-لأوكرانيا-1073257805.html
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بولندا, صزاريخ هيمارس, الولايات المتحدة الأمريكية, العام, الدفاع البولندية
بولندا, صزاريخ هيمارس, الولايات المتحدة الأمريكية, العام, الدفاع البولندية
بولندا تنضم إلى شركة لوكهيد مارتن في إنتاج أنظمة "هيمارس" الأمريكية
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صرح وزير الدفاع البولندي، ماريوش بلاشتشاك، يوم الخميس بأن المجمع العسكري الدفاعي في بولندا سيشارك في إنتاج نظام الصواريخ المدفعية عالية النقل الأمريكية "هيمارس" مع شركة لوكهيد مارتن.
وزار بلاشتشاك مصنع لوكهيد مارتن في الولايات المتحدة يوم الخميس وناقش مسألة الإنتاج المشترك لنظام "هيمارس" مع قيادة الشركة.
وقال بلاشتشاك في مؤتمر صحفي عقده في المصنع: "بعد المحادثات مع قيادة لوكهيد مارتن، سمعت تأكيدات على استعدادهم للتعاون مع صناعة الدفاع البولندية وعلى استعدادهم لتعزيز هذه الصناعة في بولندا، وهذا يفيد الولايات المتحدة أيضًا لأنه سيخلق فرصة لزيادة الإنتاج إذا تحدثنا عن نظام "هيمارس"".
ووفقًا للوزير، سيتم إنشاء مركز "هيمارس" في بولندا هذا العام بالفعل، الذي سيصبح "مركزًا للخدمة والإنتاج لنظام "هيمارس" لا يخدم فقط احتياجات بولندا ولكن أيضًا الدول الأوروبية".
وقال وزير الدفاع إنه يجري حاليًا محادثات بشأن إمكانية إنتاج نظام إف جي أم-148 جافلن
في بولندا، كما عبر عن اهتمامه في شراء صواريخ لنظام "هيمارس" بمدى يصل إلى 500 كيلومتر (310 ميلاً).
وفي عام 2019، اشترت بولندا المجموعة الأولى من 20 نظام "هيمارس" بقيمة 414 مليون دولار
من الولايات المتحدة. وقال بلاشتشاك إنه سيتم تسليم أول نظام هذا العام.
وفي منتصف شهر مارس/ آذار الماضي، صرح بلاشتشاك بأن الكونغرس الأمريكي وافق على طلب بولندا لشراء 500 وحدة شحن "هيمارس" بقيمة 10 مليارات دولار.