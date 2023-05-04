https://sputnikarabic.ae/20230504/بيسكوف-محاولات-كييف-وواشنطن-إنكار-الهجوم-على-الكرملين-مثيرة-للسخرية-1076664586.html
بيسكوف: محاولات كييف وواشنطن إنكار الهجوم على الكرملين مثيرة للسخرية
بيسكوف: محاولات كييف وواشنطن إنكار الهجوم على الكرملين مثيرة للسخرية
وصف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، محاولات كييف وواشنطن لإنكار الهجوم على الكرملين بـ"السخيفة". 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T11:01+0000
2023-05-04T11:01+0000
2023-05-04T11:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الكرملين
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وقال بيسكوف: "إن محاولات كييف وواشنطن من التنصل من الهجوم على الكرملين هي بالطبع سخيفة"، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة تتخذ قرارات بشأن مثل هذه الهجمات والأهداف، وأن أوكرانيا تنفذ.وأضاف المتحدث باسم الكرملين: "نحن ندرك جيدا أن القرارات بشأن مثل هذه الأعمال والهجمات الإرهابية لا تُتخذ في كييف، ولكن في واشنطن. كييف تفعل ما هو مطلوب منها".وردا على سؤال، عما إذا كانت واشنطن وراء هجوم الطائرات دون طيار على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، أجاب بيسكوف: "بالتأكيد. هذه القرارات، وتحديد الأهداف، والوسائل المستخدمة، وما إلى ذلك، تمليها واشنطن على كييف. ونحن نعلم ذلك جيدا".وأعلنت الرئاسة الروسية، يوم أمس الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هاتين الطائرتين في المنطقة.وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين، يعتبر عملا إرهابيا مخططا ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.وقالت الخدمة الصحفية إن نظام كييف حاول الليلة ضرب مقر إقامة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الكرملين بطائرتين مسيرتين.
https://sputnikarabic.ae/20230504/الكرملين-يتحدث-عن-خطوات-مدروسة-للرد-الروسي-على-هجوم-الطائرات-مسيرة-1076655240.html
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روسيا, الكرملين
بيسكوف: محاولات كييف وواشنطن إنكار الهجوم على الكرملين مثيرة للسخرية
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وصف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، محاولات كييف وواشنطن لإنكار الهجوم على الكرملين بـ"السخيفة".
وقال بيسكوف: "إن محاولات كييف وواشنطن من التنصل من الهجوم على الكرملين هي بالطبع سخيفة"، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة تتخذ قرارات بشأن مثل هذه الهجمات والأهداف، وأن أوكرانيا تنفذ.
وأضاف المتحدث باسم الكرملين: "نحن ندرك جيدا أن القرارات بشأن مثل هذه الأعمال والهجمات الإرهابية لا تُتخذ في كييف، ولكن في واشنطن. كييف تفعل ما هو مطلوب منها".
وقال: "في كثير من الأحيان، حتى الأهداف نفسها لا تحددها كييف، لكن يتم تحديدها في واشنطن، ثم يتم نقلها إلى كييف للتنفيذ".
وردا على سؤال، عما إذا كانت واشنطن وراء هجوم الطائرات دون طيار على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، أجاب بيسكوف: "بالتأكيد. هذه القرارات، وتحديد الأهداف، والوسائل المستخدمة، وما إلى ذلك، تمليها واشنطن على كييف. ونحن نعلم ذلك جيدا".
وأوضح بيسكوف: "نحن ندرك جيدا أن كييف لا تُمنح دائما الحق في اختيار الوسائل، فهي تتلقى الأوامر من وراء المحيط من واشنطن. إن تشاركوا في المسؤولية أو لا، هذا الأمر يعود لهم، ولكن على واشنطن أن تفهم أننا نعرف كل هذا".
وأعلنت الرئاسة الروسية، يوم أمس الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هاتين الطائرتين في المنطقة.
وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين، يعتبر عملا إرهابيا مخططا ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.
وقالت الخدمة الصحفية إن نظام كييف حاول الليلة ضرب مقر إقامة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الكرملين بطائرتين مسيرتين.