https://sputnikarabic.ae/20230504/الكرملين-يتحدث-عن-خطوات-مدروسة-للرد-الروسي-على-هجوم-الطائرات-مسيرة-1076655240.html
الكرملين يتحدث عن خطوات مدروسة للرد الروسي على هجوم الطائرات المسيرة
الكرملين يتحدث عن خطوات مدروسة للرد الروسي على هجوم الطائرات المسيرة
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الهجوم على الكرملين يخضع لتحقيق شامل وفوري، تشارك فيه مختلف الهيئات والإدارات... 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T09:36+0000
2023-05-04T09:36+0000
2023-05-04T09:52+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال بيسكوف خلال إحاطته الإعلامية: "بالطبع ، ما حدث يخضع لتحقيق شامل وفوري أنتم تعلمون أن لجنة التحقيقات والهيئات اللازمة تشارك في كل هذا".وأضاف بيسكوف في هذا الصدد أن جدول أعمال الرئيس لم يتغير بأي شكل من الأشكال، واليوم يعمل في الكرملين؛ اليوم لا يوجد أي أحداث عامة كبرى".وأعلنت الرئاسة الروسية، يوم أمس الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هذه الطائرات في المنطقة.وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين يعتبر عملا إرهابيا مخططا ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.وقالت الخدمة الصحفية إن نظام كييف حاول الليلة ضرب مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بطائرتين مسيرتين.
https://sputnikarabic.ae/20230503/لجنة-التحقيق-الروسية-فتح-قضية-جنائية-بالهجوم-الإرهابي-على-مقر-الرئاسة-الروسية-في-الكرملين-1076637470.html
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روسيا
الكرملين يتحدث عن خطوات مدروسة للرد الروسي على هجوم الطائرات المسيرة
09:36 GMT 04.05.2023 (تم التحديث: 09:52 GMT 04.05.2023) تابعنا عبر
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الهجوم على الكرملين يخضع لتحقيق شامل وفوري، تشارك فيه مختلف الهيئات والإدارات المختصة.
وقال بيسكوف خلال إحاطته الإعلامية: "بالطبع ، ما حدث يخضع لتحقيق شامل وفوري أنتم تعلمون أن لجنة التحقيقات والهيئات اللازمة تشارك في كل هذا".
وأضاف بيسكوف في هذا الصدد أن جدول أعمال الرئيس لم يتغير بأي شكل من الأشكال، واليوم يعمل في الكرملين؛ اليوم لا يوجد أي أحداث عامة كبرى".
وأعلنت الرئاسة الروسية، يوم أمس الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هذه الطائرات في المنطقة.
وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين يعتبر عملا إرهابيا مخططا ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.
وقالت الخدمة الصحفية إن نظام كييف حاول الليلة ضرب مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بطائرتين مسيرتين.