https://sputnikarabic.ae/20230504/روسيا-تطور-غولا-صغيرا-مخصصا-لمفاجأة-القوات-الأوكرانية-في-العمق-1076659586.html
روسيا تطور "غولا" صغيرا مخصصا لمفاجأة القوات الأوكرانية في العمق
روسيا تطور "غولا" صغيرا مخصصا لمفاجأة القوات الأوكرانية في العمق
طورت روسيا طائرة قتالية مسيرة تحمل اسم "أوبر" (الغول)، مخصصة لاستهداف القوات الأوكرانية في عمق الجبهة القتالية. 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T10:38+0000
2023-05-04T10:38+0000
2023-05-04T10:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسية
رصد عسكري
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قالت الشركة المصنعة في مقاطعة سفيردلوفسك الروسية في منشور لممثلها على "تلغرام"، إن "أوبر" هي "طائرة مصممة لضرب العدو في أعماق الجبهة القتالية، والمهمة الرئيسية لها هي ضرب العدو بعمق تكتيكي من أجل عزل مناطق القتال".وفي وقت سابق، صنّعت روسيا طائرة دون طيار من نوع "كارشون"، والتي يمكن إطلاقها دون منصات في دقيقتين، ومدة رحلتها حوالي ساعتين، وبسرعة انطلاق 70 كيلومترًا في الساعة، وأقصى ارتفاع ثلاثة كيلومترات فوق مستوى سطح البحر.كما تستخدم القوات الروسية طائرات تاشيون دون طيار للكشف عن انتشار وحدات الجيش الأوكراني، وبمساعدة هذه الطائرات تم الكشف عن الأهداف المموهة جيدًا، بما في ذلك في الليل.
https://sputnikarabic.ae/20230504/ضجة-في-ألمانيا-بسبب-مقال-يكشف-امكانية-تدمير-دبابات-ليوبارد-بطلقة-روسية-واحدة--1076655309.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسية, رصد عسكري
روسيا تطور "غولا" صغيرا مخصصا لمفاجأة القوات الأوكرانية في العمق
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طورت روسيا طائرة قتالية مسيرة تحمل اسم "أوبر" (الغول)، مخصصة لاستهداف القوات الأوكرانية في عمق الجبهة القتالية.
قالت الشركة المصنعة في مقاطعة سفيردلوفسك الروسية في منشور لممثلها على "تلغرام"، إن "أوبر" هي "طائرة مصممة لضرب العدو في أعماق الجبهة القتالية، والمهمة الرئيسية لها هي ضرب العدو بعمق تكتيكي من أجل عزل مناطق القتال".
وأوضح المنشور أن الطائرة دون طيار قادرة على حمل قنابل "آر بي جي -7" وقنابل يدوية مضادة للدبابات من طراز "آر كي جي-3-إم " بالإضافة إلى عبوات شديدة الانفجار.
وحسب كلامه في المنشور، إن الشركة المصنعة تفضل "ترك خصائص أداء الطائرة دون طيار كمفاجأة للقوات المسلحة الأوكرانية"، وذلك حسب مقال في وكالة "روسكييه أروجيه"، اليوم.
وفي وقت سابق، صنّعت روسيا طائرة دون طيار من نوع "كارشون"، والتي يمكن إطلاقها دون منصات في دقيقتين، ومدة رحلتها حوالي ساعتين، وبسرعة انطلاق 70 كيلومترًا في الساعة، وأقصى ارتفاع ثلاثة كيلومترات فوق مستوى سطح البحر.
كما تستخدم القوات الروسية طائرات تاشيون دون طيار للكشف عن انتشار وحدات الجيش الأوكراني، وبمساعدة هذه الطائرات تم الكشف عن الأهداف المموهة جيدًا، بما في ذلك في الليل.