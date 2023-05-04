https://sputnikarabic.ae/20230504/رونالدو--يحسم-جدل-رحيله-عن-النصر-السعودي-بكلمة-وصورة--1076653617.html
رونالدو يحسم جدل رحيله عن النصر السعودي بكلمة وصورة
رونالدو يحسم جدل رحيله عن النصر السعودي بكلمة وصورة
رد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، باللغة العربية على الشائعات التي لاحقته في الأيام القليلة الماضية. 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T08:33+0000
2023-05-04T08:33+0000
2023-05-04T08:33+0000
مجتمع
السعودية
رياضة
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
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ونشر كريستيانو رونالدو صورة له من تدريبات النصر على حسابه "تويتر"، وكتب عليها باللغة العربية "أنا عالمي".وفي وقت سابق، كشف تقرير إسباني عن أن "اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو يريد مغادرة النصر السعودي في الصيف المقبل، والعودة إلى أحد الأندية التي لعب لها في السابق".وأفادت صحيفة"elnacional" الإسبانية، بأن "كريستيانو لم يتأقلم مع الحياة في السعودية، ويريد العودة إلى مدريد، المدينة التي وجد فيها الراحة وعاش أجمل لحظات حياته الشخصية والرياضية، حيث حقق كثيرا من الألقاب والتقى فيها صديقته جورجينا رودريغيز".وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن "رونالدو بذل جهودا غير عادية من أجل العودة إلى ريال مدريد في السابق، لكنه صدم برفض قاطع من الرئيس فلورنتينو بيريز، والمدرب كارلو أنشيلوتي، ليضطر البرتغالي إلى البقاء في مانشستر يونايتد، قبل رحيله إلى النصر".
https://sputnikarabic.ae/20230503/مجلة-رونالدو-الرياضي-الأعلى-أجرا-في-2023-متفوقا-على-ميسي-ومبابي-1076595222.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
السعودية, رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
رونالدو يحسم جدل رحيله عن النصر السعودي بكلمة وصورة
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رد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، باللغة العربية على الشائعات التي لاحقته في الأيام القليلة الماضية.
ونشر كريستيانو رونالدو صورة له من تدريبات النصر على حسابه "تويتر"، وكتب عليها باللغة العربية "أنا عالمي".
وفي وقت سابق، كشف تقرير إسباني عن أن "اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو يريد مغادرة النصر السعودي في الصيف المقبل، والعودة إلى أحد الأندية التي لعب لها في السابق".
وأفادت صحيفة"elnacional" الإسبانية، بأن "كريستيانو لم يتأقلم مع الحياة في السعودية، ويريد العودة إلى مدريد، المدينة التي وجد فيها الراحة وعاش أجمل لحظات حياته الشخصية والرياضية، حيث حقق كثيرا من الألقاب والتقى فيها صديقته جورجينا رودريغيز".
وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن "رونالدو بذل جهودا غير عادية من أجل العودة إلى ريال مدريد في السابق، لكنه صدم برفض قاطع من الرئيس فلورنتينو بيريز، والمدرب كارلو أنشيلوتي، ليضطر البرتغالي إلى البقاء في مانشستر يونايتد، قبل رحيله إلى النصر".