عربي
زاخاروفا: الولايات المتحدة وبريطانيا تتحملان مسؤولية ما يفعله نظام كييف
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230504/رونالدو--يحسم-جدل-رحيله-عن-النصر-السعودي-بكلمة-وصورة--1076653617.html
رونالدو يحسم جدل رحيله عن النصر السعودي بكلمة وصورة
رونالدو يحسم جدل رحيله عن النصر السعودي بكلمة وصورة
رد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، باللغة العربية على الشائعات التي لاحقته في الأيام القليلة الماضية. 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T08:33+0000
2023-05-04T08:33+0000
مجتمع
السعودية
رياضة
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/09/1073333135_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_20d0f3bc500b041716f06008114a7a39.jpg
ونشر كريستيانو رونالدو صورة له من تدريبات النصر على حسابه "تويتر"، وكتب عليها باللغة العربية "أنا عالمي".وفي وقت سابق، كشف تقرير إسباني عن أن "اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو يريد مغادرة النصر السعودي في الصيف المقبل، والعودة إلى أحد الأندية التي لعب لها في السابق".وأفادت صحيفة"elnacional" الإسبانية، بأن "كريستيانو لم يتأقلم مع الحياة في السعودية، ويريد العودة إلى مدريد، المدينة التي وجد فيها الراحة وعاش أجمل لحظات حياته الشخصية والرياضية، حيث حقق كثيرا من الألقاب والتقى فيها صديقته جورجينا رودريغيز".وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن "رونالدو بذل جهودا غير عادية من أجل العودة إلى ريال مدريد في السابق، لكنه صدم برفض قاطع من الرئيس فلورنتينو بيريز، والمدرب كارلو أنشيلوتي، ليضطر البرتغالي إلى البقاء في مانشستر يونايتد، قبل رحيله إلى النصر".
https://sputnikarabic.ae/20230503/مجلة-رونالدو-الرياضي-الأعلى-أجرا-في-2023-متفوقا-على-ميسي-ومبابي-1076595222.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/09/1073333135_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_ddb6dd9aa83a754c677a95e6a64f62da.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السعودية, رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
السعودية, رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو

رونالدو يحسم جدل رحيله عن النصر السعودي بكلمة وصورة

08:33 GMT 04.05.2023
© AFP 2023 / ALI ALDAIFنجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مرتديا قميص نادي "النصر" السعودي
نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مرتديا قميص نادي النصر السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2023
© AFP 2023 / ALI ALDAIF
تابعنا عبرTelegram
رد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، باللغة العربية على الشائعات التي لاحقته في الأيام القليلة الماضية.
ونشر كريستيانو رونالدو صورة له من تدريبات النصر على حسابه "تويتر"، وكتب عليها باللغة العربية "أنا عالمي".
وفي وقت سابق، كشف تقرير إسباني عن أن "اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو يريد مغادرة النصر السعودي في الصيف المقبل، والعودة إلى أحد الأندية التي لعب لها في السابق".
البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
مجتمع
مجلة: رونالدو الرياضي الأعلى أجرا في 2023 متفوقا على ميسي ومبابي
أمس, 07:50 GMT
وأفادت صحيفة"elnacional" الإسبانية، بأن "كريستيانو لم يتأقلم مع الحياة في السعودية، ويريد العودة إلى مدريد، المدينة التي وجد فيها الراحة وعاش أجمل لحظات حياته الشخصية والرياضية، حيث حقق كثيرا من الألقاب والتقى فيها صديقته جورجينا رودريغيز".
وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن "رونالدو بذل جهودا غير عادية من أجل العودة إلى ريال مدريد في السابق، لكنه صدم برفض قاطع من الرئيس فلورنتينو بيريز، والمدرب كارلو أنشيلوتي، ليضطر البرتغالي إلى البقاء في مانشستر يونايتد، قبل رحيله إلى النصر".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:50 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو06:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала