https://sputnikarabic.ae/20230504/عضو-في-الوفد-الروسي-بالجمعية-البرلمانية-لتعاون-دول-البحر-الأسود-يتعرض-لاعتداء-من-الوفد-الأوكراني-1076679029.html
عضو في الوفد الروسي بالجمعية البرلمانية لتعاون دول البحر الأسود يتعرض لاعتداء من الوفد الأوكراني
عضو في الوفد الروسي بالجمعية البرلمانية لتعاون دول البحر الأسود يتعرض لاعتداء من الوفد الأوكراني
تعرض عضو الوفد الروسي، فاليري ستافيتسكي، لاعتداء من قبل الوفد الأوكراني، على هامش قمة الجمعية البرلمانية للتعاون الاقتصادي للبحر الأسود، في العاصمة التركية... 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T17:56+0000
2023-05-04T17:56+0000
2023-05-04T17:56+0000
العالم
الوفد الروسي
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أخبار أوكرانيا
أخبار تركيا اليوم
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أنقرة - سبوتنيك. وقال مصدر في الوفد لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "الحادث وقع على هامش ( قمة الجمعية). لقد اعتدوا على سكرتير الوفد ستافيتسكي"، مشيراً إلى أن الضحية يتلقى مساعدة طبية، وأن السفارة الروسية تحقق في الأمر.في غضون ذلك، أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن اجتماعا على مستوى الوفود الفنية لمناقشة صفقة الحبوب سيعقد في اسطنبول يوم الجمعة.وقال أكار "بعد هذا الاجتماع ، يمكننا الأسبوع المقبل التحدث عن اجتماع على مستوى نواب الوزراء". وحدد أن كلا الاجتماعين سيعقدان في اسطنبول.في وقت سابق، تحدث أكار عن اجتماع للوفود التركية والروسية والأوكرانية على مستوى نواب وزير الدفاع المزمع عقده في 5 مايو في اسطنبول لمناقشة تمديد صفقة الحبوب، التي تنتهي في 18 مايو/أيار الجاري..
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الوفد الروسي, اعتداء, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم
العالم, الوفد الروسي, اعتداء, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم
عضو في الوفد الروسي بالجمعية البرلمانية لتعاون دول البحر الأسود يتعرض لاعتداء من الوفد الأوكراني
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تعرض عضو الوفد الروسي، فاليري ستافيتسكي، لاعتداء من قبل الوفد الأوكراني، على هامش قمة الجمعية البرلمانية للتعاون الاقتصادي للبحر الأسود، في العاصمة التركية أنقرة .
أنقرة - سبوتنيك. وقال مصدر في الوفد لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "الحادث وقع على هامش ( قمة الجمعية). لقد اعتدوا على سكرتير الوفد ستافيتسكي"، مشيراً إلى أن الضحية يتلقى مساعدة طبية، وأن السفارة الروسية تحقق في الأمر.
في غضون ذلك، أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن اجتماعا على مستوى الوفود الفنية لمناقشة صفقة الحبوب سيعقد في اسطنبول يوم الجمعة.
"بدلا من اجتماع نواب وزراء الدفاع، سيكون هناك غدا اجتماع على المستوى الفني. واتضح أنه من الضروري عقد اجتماع للموظفين الفنيين من الأمم المتحدة وتركيا وروسيا وأوكرانيا قبل اجتماع نواب الدفاع. ونقلت الأناضول عن أكار قوله إن هذا الاجتماع سيعقد غدا.
خلوصي أكار
وزير الدفاع التركي
وقال أكار "بعد هذا الاجتماع ، يمكننا الأسبوع المقبل التحدث عن اجتماع على مستوى نواب الوزراء". وحدد أن كلا الاجتماعين سيعقدان في اسطنبول.
في وقت سابق، تحدث أكار عن اجتماع للوفود التركية والروسية والأوكرانية على مستوى نواب وزير الدفاع المزمع عقده في 5 مايو في اسطنبول لمناقشة تمديد صفقة الحبوب، التي تنتهي في 18 مايو/أيار الجاري..