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قائد فيلق القدس: إسرائيل وصلت إلى مرحلة من الذل
قائد فيلق القدس: إسرائيل وصلت إلى مرحلة من الذل
قال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد اسماعيل قاآني، إن "الشباب الفلسطيني أذلوا إسرائيل"، مؤكدا أن "هذا الكيان المجرم لم يعش هذا القدر من... 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T16:59+0000
2023-05-04T16:59+0000
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وأضاف العميد قاآني، في كلمة له في مدينة قم، أن "إسرائيل وصلت إلى مرحلة من الذل أحاطت فيها نفسها بالأسلاك والرادارات لكي لا يداهمها أحد"، متابعا: "الجميع بدءا من أمريكا وإسرائيل والناتو تكاتفوا من أجل النيل من إيران لكن مقاومة الشعب في مختلف الساحات جلبت لها العزة والاحترام"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأكد أن "ما تنبأ به قائد الثورة حول انهيار الكيان الصهيوني قبل الـ25 عاما القادمة سيتحقق بالتأكيد"، مشيرا أن "الصهاينة يستعجلون ذلك بأنفسهم أيضا".وحول موعد الثأر لدم الفريق قاسم سليماني قال: إن "قسما من كلام قائد الثورة مثل إخراج القوات العسكرية الأمريكية من المنطقة قد تحقق لكن إيران لها أسلوب خاص وهي ستتابع الأخذ بالثأر"، مشيرا إلى أن الذين اقترفوا هذه الجريمة ضاقت بهم الحياة الآن".وكان العميد رمضان شريف، رئيس لجنة الانتفاضة والقدس في مجلس تنسيق الإعلام الإسلامي في إيران، قال إن التغييرات التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي لصالح المقاومة، مشيرا إلى أن إسرائيل تواجه تحديات كثيرة.وأوضح أن ما وصفه بـ "جبهة الاستكبار في العلاقات الدولية" أصبحت ضعيفة، مضيفا: "الكيان الصهيوني يواجه تحديات ومشاكل عديدة في الداخل وفي العلاقات الدولية أيضا".ولفت أن من وصفهم بـ "الحماة الدوليين لهذا الكيان" يقرون بضعفه وانهياره، مشيرا إلى أن تصريحات متكررة بهذا الشأن ترد على لسان "الخبراء الصهاينة".واستطرد: "كل هذا يدل على أن هناك مشاكل متعددة وأن ما يحدث من تغيير يصب في مصلحة المقاومة".
https://sputnikarabic.ae/20230504/الرئيس-الإيراني-يؤكد-أن-تحرير-القدس-أهم-قضية-للعالم-الإسلامي--1076669380.html
https://sputnikarabic.ae/20230504/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-إيران-تملك-كميات-من-اليورانيوم-المخصب-تكفي-لصنع-5-قنابل-نووية-1076671164.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, الحرس الثوري الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن

قائد فيلق القدس: إسرائيل وصلت إلى مرحلة من الذل

16:59 GMT 04.05.2023
© AFP 2023 / -قائد قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني العميد اسماعيل قاآني
قائد قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني العميد اسماعيل قاآني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2023
© AFP 2023 / -
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قال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد اسماعيل قاآني، إن "الشباب الفلسطيني أذلوا إسرائيل"، مؤكدا أن "هذا الكيان المجرم لم يعش هذا القدر من الإذلال في يوم من الأيام".
وأضاف العميد قاآني، في كلمة له في مدينة قم، أن "إسرائيل وصلت إلى مرحلة من الذل أحاطت فيها نفسها بالأسلاك والرادارات لكي لا يداهمها أحد"، متابعا: "الجميع بدءا من أمريكا وإسرائيل والناتو تكاتفوا من أجل النيل من إيران لكن مقاومة الشعب في مختلف الساحات جلبت لها العزة والاحترام"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
وأكد أن "ما تنبأ به قائد الثورة حول انهيار الكيان الصهيوني قبل الـ25 عاما القادمة سيتحقق بالتأكيد"، مشيرا أن "الصهاينة يستعجلون ذلك بأنفسهم أيضا".
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وحول موعد الثأر لدم الفريق قاسم سليماني قال: إن "قسما من كلام قائد الثورة مثل إخراج القوات العسكرية الأمريكية من المنطقة قد تحقق لكن إيران لها أسلوب خاص وهي ستتابع الأخذ بالثأر"، مشيرا إلى أن الذين اقترفوا هذه الجريمة ضاقت بهم الحياة الآن".
وكان العميد رمضان شريف، رئيس لجنة الانتفاضة والقدس في مجلس تنسيق الإعلام الإسلامي في إيران، قال إن التغييرات التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي لصالح المقاومة، مشيرا إلى أن إسرائيل تواجه تحديات كثيرة.
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وأوضح أن ما وصفه بـ "جبهة الاستكبار في العلاقات الدولية" أصبحت ضعيفة، مضيفا: "الكيان الصهيوني يواجه تحديات ومشاكل عديدة في الداخل وفي العلاقات الدولية أيضا".
ولفت أن من وصفهم بـ "الحماة الدوليين لهذا الكيان" يقرون بضعفه وانهياره، مشيرا إلى أن تصريحات متكررة بهذا الشأن ترد على لسان "الخبراء الصهاينة".
واستطرد: "كل هذا يدل على أن هناك مشاكل متعددة وأن ما يحدث من تغيير يصب في مصلحة المقاومة".
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