https://sputnikarabic.ae/20230504/لافروف-يصل-الهند-لحضور-اجتماع-وزراء-خارجية-منظمة-شنغهاي-للتعاون-1076643207.html
لافروف يصل الهند لحضور اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون
لافروف يصل الهند لحضور اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون
وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، صباح اليوم الخميس، إلى الهند حيث سيشارك في اجتماع لوزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون. 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T01:35+0000
2023-05-04T01:35+0000
2023-05-04T01:35+0000
سيرغي لافروف
منظمة شنغهاي للتعاون
العالم
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار الهند اليوم
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ووفقًا لمراسل وكالة "سبوتنيك"، من المتوقع عقد لقاءات ثنائية مع وزراء خارجية الهند والصين وباكستان.ويخطط الوزراء، بحسب وزارة الخارجية الروسية، للتحضير للاجتماع الذي سيتم عقده بين رؤساء الدول الأعضاء في المنظمة والمقرر في 3-4 يوليو/تموز في نيودلهي.وفي هذا الصدد، سيناقش الوزراء محتوى الفعالية، وسيتم دراسة مشاريع الوثائق والقرارات المناسبة، بالإضافة إلى تبادل الآراء حول جدول الأعمال الدولي والإقليمي.وكما أشارت وزارة الخارجية الروسية، فإن الوزراء سيولون اهتمامًا خاصًا لمسألة توسيع المنظمة، حيث سيوافقون على مشروع قرار مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون بشأن منح إيران صفة عضو دولة، وسيناقشون طلب بيلاروسيا بشأن تسريع إجراءات انضمامها إلى المنظمة:ومن المتوقع توقيع مذكرات تفاهم بشأن منح البحرين والكويت وميانمار والمالديف والإمارات العربية المتحدة صفة شريك في حوار منظمة شنغهاي للتعاون، مما سيفتح "فرصًا جديدة لإشراك هذه الدول في عمل المنظمة في المجالات التي تمثل مصلحة متبادلة".ومنظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية تأسست عام 2001. وتشارك فيها الهند وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان. الدول المراقبة - أفغانستان، بيلاروسيا، إيران ومنغوليا، الدول الشريكة - أذربيجان، أرمينيا، كمبوديا، نيبال، تركيا وسريلانكا.
https://sputnikarabic.ae/20230428/نيودلهي-تستضيف-اجتماع-وزراء-دفاع-منظمة-شنغهاي-للتعاون-حول-الأمن-العالمي-والإقليمي-1076400725.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سيرغي لافروف, منظمة شنغهاي للتعاون, العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الهند اليوم
سيرغي لافروف, منظمة شنغهاي للتعاون, العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الهند اليوم
لافروف يصل الهند لحضور اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون
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وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، صباح اليوم الخميس، إلى الهند حيث سيشارك في اجتماع لوزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون.
ووفقًا لمراسل وكالة "سبوتنيك
"، من المتوقع عقد لقاءات ثنائية مع وزراء خارجية الهند والصين وباكستان.
ويخطط الوزراء، بحسب وزارة الخارجية الروسية، للتحضير للاجتماع الذي سيتم عقده بين رؤساء الدول الأعضاء في المنظمة والمقرر في 3-4 يوليو/تموز في نيودلهي.
وفي هذا الصدد، سيناقش الوزراء محتوى الفعالية، وسيتم دراسة مشاريع الوثائق والقرارات المناسبة، بالإضافة إلى تبادل الآراء حول جدول الأعمال الدولي والإقليمي.
وكما أشارت وزارة الخارجية الروسية، فإن الوزراء سيولون اهتمامًا خاصًا لمسألة توسيع المنظمة، حيث سيوافقون على مشروع قرار مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون بشأن منح إيران صفة عضو دولة
، وسيناقشون طلب بيلاروسيا بشأن تسريع إجراءات انضمامها إلى المنظمة:
ومن المتوقع توقيع مذكرات تفاهم بشأن منح البحرين والكويت وميانمار والمالديف والإمارات العربية المتحدة صفة شريك في حوار منظمة شنغهاي للتعاون، مما سيفتح "فرصًا جديدة لإشراك هذه الدول في عمل المنظمة في المجالات التي تمثل مصلحة متبادلة".
ومنظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية تأسست عام 2001. وتشارك فيها الهند وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان. الدول المراقبة - أفغانستان، بيلاروسيا، إيران ومنغوليا، الدول الشريكة - أذربيجان، أرمينيا، كمبوديا، نيبال، تركيا وسريلانكا.