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Передача БЛА бойцам в зону СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230504/منظومات-الدفاع-الجوي-الروسي-تسقط-طائرة-دون-طيار-في-مقاطعة-فورونيج-1076646379.html
منظومات الدفاع الجوي الروسي تسقط طائرة دون طيار في فورونيج
منظومات الدفاع الجوي الروسي تسقط طائرة دون طيار في فورونيج
أعلن حاكم مقاطعة فورونيج، ألكسندر غوسيف، أن قوات الدفاع الجوي الروسي أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء المنطقة. 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T06:48+0000
2023-05-04T06:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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قال حاكم المنطقة، ألكسندر غوسيف، لوكالة "سبوتنيك": "في وقت مبكر من صباح اليوم اكتشف نظام دفاع جوي طائرة مسيرة أوكرانية ودمرها بنجاح في السماء فوق مقاطعة فورونيج".وتابع بالقول: "لم تقع إصابات في الأرواح ولا خسائر في الماديات ولا شيء يهدد حياة وصحة سكان المنطقة، لافتا إلى أن الوضع تحت السيطرة".وفي سياق متصل، أعلن حاكم مقاطعة روستوف جنوب غربي روسيا، فاسيلي غولوبيف، أن طائرة مسيرة سقطت وانفجرت في منطقة مصنع "نوفوشاختينسك" للمنتجات النفطية في المقاطعة.إلى ذلك، تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، وتستكمل تحرير المناطق الأربع، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية أخيرًا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، في يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وإزالة التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230504/صد-هجوم-للطائرات-المسيرة-الأوكرانية-على-المناطق-السكنية-في-مقاطعة-خيرسون-1076644350.html
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روسيا

منظومات الدفاع الجوي الروسي تسقط طائرة دون طيار في فورونيج

06:48 GMT 04.05.2023
© Sputnik . Igor Zarembo /  / الانتقال إلى بنك الصورمحطة الرادار "فورونيج" في مقاطعة كالينينغراد
محطة الرادار فورونيج في مقاطعة كالينينغراد - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2023
© Sputnik . Igor Zarembo /
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أعلن حاكم مقاطعة فورونيج، ألكسندر غوسيف، أن قوات الدفاع الجوي الروسي أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء المنطقة.
قال حاكم المنطقة، ألكسندر غوسيف، لوكالة "سبوتنيك": "في وقت مبكر من صباح اليوم اكتشف نظام دفاع جوي طائرة مسيرة أوكرانية ودمرها بنجاح في السماء فوق مقاطعة فورونيج".
وتابع بالقول: "لم تقع إصابات في الأرواح ولا خسائر في الماديات ولا شيء يهدد حياة وصحة سكان المنطقة، لافتا إلى أن الوضع تحت السيطرة".
مدينة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صد هجوم للطائرات المسيرة الأوكرانية على المناطق السكنية في مقاطعة خيرسون
04:20 GMT
وفي سياق متصل، أعلن حاكم مقاطعة روستوف جنوب غربي روسيا، فاسيلي غولوبيف، أن طائرة مسيرة سقطت وانفجرت في منطقة مصنع "نوفوشاختينسك" للمنتجات النفطية في المقاطعة.

إلى ذلك، تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، وتستكمل تحرير المناطق الأربع، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية أخيرًا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، في يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وإزالة التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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