https://sputnikarabic.ae/20230504/صد-هجوم-للطائرات-المسيرة-الأوكرانية-على-المناطق-السكنية-في-مقاطعة-خيرسون-1076644350.html
صد هجوم للطائرات المسيرة الأوكرانية على المناطق السكنية في مقاطعة خيرسون
صد هجوم للطائرات المسيرة الأوكرانية على المناطق السكنية في مقاطعة خيرسون
أفاد أليكسي روليف، رئيس مركز الإعلام للتجمع العسكري الروسي"دينبر"، صباح اليوم الخميس، أنه تم صد هجوم طائرات من دون طيار تابعة للقوات الأوكرانية على المناطق... 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T04:20+0000
2023-05-04T04:20+0000
2023-05-04T05:01+0000
روسيا
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وقال روليف، لوكالة "سبوتنيك": "نجحت وحدة الدفاع الجوي التابعة لمجموعة دنيبر في صد هجوم جديد من طائرات من دون طيار تابعة للقوميين الأوكرانيين على مناطق سكنية في منطقة خيرسون".وأضاف: "تم تدمير طائرات الهجوم في المناطق السكنية في أوبريفكا ونوفايا مياتشكا وبودستيبنوي وساغي".ولفت روليف إلى أن نيران المدفعية للمجموعة قضت على قوات الأعداء ودمرت معداتهم. وأشار إلى أن قوات المدفعية التابعة للمجموعة أخرجت من الخدمة المركبات المدرعة الأوكرانية في منطقتي بورغونكا ولفوفا وأفشلت تناوب القوات الأعداء على خط المواجهة القتالية.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230504/اشتعال-النيران-في-صهاريج-تحتوي-على-منتجات-نفطية-في-إقليم-كراسنودارجنوبي-روسيا-1076643341.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
صد هجوم للطائرات المسيرة الأوكرانية على المناطق السكنية في مقاطعة خيرسون
04:20 GMT 04.05.2023 (تم التحديث: 05:01 GMT 04.05.2023) تابعنا عبر
حصري
أفاد أليكسي روليف، رئيس مركز الإعلام للتجمع العسكري الروسي"دينبر"، صباح اليوم الخميس، أنه تم صد هجوم طائرات من دون طيار تابعة للقوات الأوكرانية على المناطق السكنية في مقاطعة خيرسون.
وقال روليف، لوكالة "سبوتنيك
": "نجحت وحدة الدفاع الجوي التابعة لمجموعة دنيبر في صد هجوم جديد من طائرات من دون طيار تابعة للقوميين الأوكرانيين على مناطق سكنية في منطقة خيرسون".
وأضاف: "تم تدمير طائرات الهجوم في المناطق السكنية في أوبريفكا ونوفايا مياتشكا وبودستيبنوي وساغي".
ولفت روليف إلى أن نيران المدفعية للمجموعة قضت على قوات الأعداء ودمرت معداتهم. وأشار إلى أن قوات المدفعية التابعة للمجموعة أخرجت من الخدمة المركبات المدرعة الأوكرانية في منطقتي بورغونكا ولفوفا وأفشلت تناوب القوات الأعداء على خط المواجهة القتالية.
وتواصل القوات الأوكرانية
قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.