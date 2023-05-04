https://sputnikarabic.ae/20230504/صد-هجوم-للطائرات-المسيرة-الأوكرانية-على-المناطق-السكنية-في-مقاطعة-خيرسون-1076644350.html

صد هجوم للطائرات المسيرة الأوكرانية على المناطق السكنية في مقاطعة خيرسون

صد هجوم للطائرات المسيرة الأوكرانية على المناطق السكنية في مقاطعة خيرسون

أفاد أليكسي روليف، رئيس مركز الإعلام للتجمع العسكري الروسي"دينبر"، صباح اليوم الخميس، أنه تم صد هجوم طائرات من دون طيار تابعة للقوات الأوكرانية على المناطق... 04.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-04T04:20+0000

2023-05-04T04:20+0000

2023-05-04T05:01+0000

روسيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/01/1065825702_0:0:3141:1768_1920x0_80_0_0_0ecc72ab7ae832b4bf8d12e2e188364b.jpg

وقال روليف، لوكالة "سبوتنيك": "نجحت وحدة الدفاع الجوي التابعة لمجموعة دنيبر في صد هجوم جديد من طائرات من دون طيار تابعة للقوميين الأوكرانيين على مناطق سكنية في منطقة خيرسون".وأضاف: "تم تدمير طائرات الهجوم في المناطق السكنية في أوبريفكا ونوفايا مياتشكا وبودستيبنوي وساغي".ولفت روليف إلى أن نيران المدفعية للمجموعة قضت على قوات الأعداء ودمرت معداتهم. وأشار إلى أن قوات المدفعية التابعة للمجموعة أخرجت من الخدمة المركبات المدرعة الأوكرانية في منطقتي بورغونكا ولفوفا وأفشلت تناوب القوات الأعداء على خط المواجهة القتالية.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230504/اشتعال-النيران-في-صهاريج-تحتوي-على-منتجات-نفطية-في-إقليم-كراسنودارجنوبي-روسيا-1076643341.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم