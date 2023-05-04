https://sputnikarabic.ae/20230504/هولندا-تعمل-مع-شركائها-على-خيارات-تزويد-أوكرانيا-بمقاتلات-إف-16-1076669725.html
هولندا تعمل مع شركائها على خيارات تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف 16"
هولندا تعمل مع شركائها على خيارات تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف 16"
أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، اليوم الخميس، أن بلاده تعمل مع الشركاء بشأن خيارات تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز "إف 16" ولا يوجد حظر في هذا... 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T12:58+0000
2023-05-04T12:58+0000
2023-05-04T12:58+0000
العالم
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قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته "بالنسبة لمقاتلات "إف 16" لا يوجد محظور بالنسبة لنا في هذه القضية، نحن نعمل على خيارات مع شركاء مثل بلجيكا والدنمارك من أجل استكمال النقاش حول توريد الأسلحة.وهبطت الطائرة الحكومية التي تقل زيلينسكي في مطار شيبول الهولندي، حوالي الساعة 10:15 مساءً بالتوقيت المحلي (11:15 مساءً بتوقيت موسكو)، وفقًا لصحيفة Algemeen Dagblad الهولندية.ومن المتوقع أن يلتقي زيلينسكي، اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي. وكما هو مخطط له، سيتحدث زيلينسكي في لاهاي بخطاب يحمل عنوان "لا يمكن أن يكون هناك سلام من دون عدالة لأوكرانيا".وتعد هذه أول زيارة يقوم بها زيلينسكي لهولندا منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230504/نائبة-هولندية-تنتقد-زيارة-زيلينسكي-لبلدها-وتعتبرها-غير-لائقة-1076655080.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
هولندا تعمل مع شركائها على خيارات تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف 16"
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أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، اليوم الخميس، أن بلاده تعمل مع الشركاء بشأن خيارات تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز "إف 16" ولا يوجد حظر في هذا الشأن.
قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته "بالنسبة لمقاتلات "إف 16" لا يوجد محظور بالنسبة لنا في هذه القضية، نحن نعمل على خيارات مع شركاء مثل بلجيكا والدنمارك من أجل استكمال النقاش حول توريد الأسلحة.
وهبطت الطائرة الحكومية التي تقل زيلينسكي في مطار شيبول الهولندي، حوالي الساعة 10:15 مساءً بالتوقيت المحلي (11:15 مساءً بتوقيت موسكو)، وفقًا لصحيفة
Algemeen Dagblad الهولندية.
ومن المتوقع أن يلتقي زيلينسكي، اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي. وكما هو مخطط له، سيتحدث زيلينسكي في لاهاي بخطاب يحمل عنوان "لا يمكن أن يكون هناك سلام من دون عدالة لأوكرانيا".
وتعد هذه أول زيارة يقوم بها زيلينسكي لهولندا منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا.