https://sputnikarabic.ae/20230504/وزير-الخارجية-الهندي-ناقشت-ونظيري-الروسي-التعاون-بين-موسكو-ونيودلهي-1076670811.html

وزير الخارجية الهندي: ناقشت ونظيري الروسي التعاون بين موسكو ونيودلهي

وزير الخارجية الهندي: ناقشت ونظيري الروسي التعاون بين موسكو ونيودلهي

صرح وزير الخارجية الهندي سوبرأمانيام جيشانكار، أنه ناقش مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون، المراجعة الشاملة... 04.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-04T13:30+0000

2023-05-04T13:30+0000

2023-05-04T13:31+0000

روسيا

التعاون الاقتصادي

أخبار الهند اليوم

منظمة شنغهاي للتعاون

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وكتب الوزير الهندي في بيان عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الخميس: "قمنا باستعراض شامل لتعاوننا الثنائي والعالمي والمتعدد الأطراف مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. وأعرب عن تقديري البالغ للدعم الروسي لرئاسة الهند في منظمة شنغهاي للتعاون. كما تمت مناقشة القضايا المتعلقة بمجموعة العشرين وبريكس".ووصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إلى الهند حيث سيشارك في اجتماع لوزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون.ووفقًا لمراسل وكالة "سبوتنيك"، من المتوقع عقد لقاءات ثنائية مع وزراء خارجية الهند والصين وباكستان.ويخطط الوزراء، بحسب وزارة الخارجية الروسية، للتحضير للاجتماع الذي سيتم عقده بين رؤساء الدول الأعضاء في المنظمة والمقرر في 3-4 يوليو/ تموز، في نيودلهي.في هذا الصدد، سيناقش الوزراء محتوى الفعالية، وسيتم دراسة مشاريع الوثائق والقرارات المناسبة، بالإضافة إلى تبادل الآراء حول جدول الأعمال الدولي والإقليمي.وكما أشارت وزارة الخارجية الروسية، فإن الوزراء سيولون اهتمامًا خاصًا لمسألة توسيع المنظمة، حيث سيوافقون على مشروع قرار مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون بشأن منح إيران صفة عضو دولة، وسيناقشون طلب بيلاروسيا بشأن تسريع إجراءات انضمامها إلى المنظمة.ومن المتوقع توقيع مذكرات تفاهم بشأن منح البحرين والكويت وميانمار والمالديف والإمارات العربية المتحدة صفة شريك في حوار منظمة شنغهاي للتعاون، ما سيفتح "فرصًا جديدة لإشراك هذه الدول في عمل المنظمة في المجالات التي تمثل مصلحة متبادلة".ومنظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية تأسست عام 2001. وتشارك فيها الهند وكازاخستان والصين وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان. الدول المراقبة - أفغانستان، بيلاروسيا، إيران ومنغوليا، الدول الشريكة - أذربيجان، أرمينيا، كمبوديا، نيبال، تركيا وسريلانكا.

https://sputnikarabic.ae/20230504/لافروف-يصل-الهند-لحضور-اجتماع-وزراء-خارجية-منظمة-شنغهاي-للتعاون-1076643207.html

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روسيا, التعاون الاقتصادي, أخبار الهند اليوم, منظمة شنغهاي للتعاون