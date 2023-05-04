عربي
https://sputnikarabic.ae/20230504/وزير-الخارجية-الهندي-ناقشت-ونظيري-الروسي-التعاون-بين-موسكو-ونيودلهي-1076670811.html
وزير الخارجية الهندي: ناقشت ونظيري الروسي التعاون بين موسكو ونيودلهي
وزير الخارجية الهندي: ناقشت ونظيري الروسي التعاون بين موسكو ونيودلهي
صرح وزير الخارجية الهندي سوبرأمانيام جيشانكار، أنه ناقش مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون، المراجعة الشاملة... 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T13:30+0000
2023-05-04T13:31+0000
روسيا
التعاون الاقتصادي
أخبار الهند اليوم
منظمة شنغهاي للتعاون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/1d/1076444552_0:0:1070:602_1920x0_80_0_0_5fc754a2337f9acd7ddc254b80f9606b.jpg
وكتب الوزير الهندي في بيان عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الخميس: "قمنا باستعراض شامل لتعاوننا الثنائي والعالمي والمتعدد الأطراف مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. وأعرب عن تقديري البالغ للدعم الروسي لرئاسة الهند في منظمة شنغهاي للتعاون. كما تمت مناقشة القضايا المتعلقة بمجموعة العشرين وبريكس".ووصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إلى الهند حيث سيشارك في اجتماع لوزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون.ووفقًا لمراسل وكالة "سبوتنيك"، من المتوقع عقد لقاءات ثنائية مع وزراء خارجية الهند والصين وباكستان.ويخطط الوزراء، بحسب وزارة الخارجية الروسية، للتحضير للاجتماع الذي سيتم عقده بين رؤساء الدول الأعضاء في المنظمة والمقرر في 3-4 يوليو/ تموز، في نيودلهي.في هذا الصدد، سيناقش الوزراء محتوى الفعالية، وسيتم دراسة مشاريع الوثائق والقرارات المناسبة، بالإضافة إلى تبادل الآراء حول جدول الأعمال الدولي والإقليمي.وكما أشارت وزارة الخارجية الروسية، فإن الوزراء سيولون اهتمامًا خاصًا لمسألة توسيع المنظمة، حيث سيوافقون على مشروع قرار مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون بشأن منح إيران صفة عضو دولة، وسيناقشون طلب بيلاروسيا بشأن تسريع إجراءات انضمامها إلى المنظمة.ومن المتوقع توقيع مذكرات تفاهم بشأن منح البحرين والكويت وميانمار والمالديف والإمارات العربية المتحدة صفة شريك في حوار منظمة شنغهاي للتعاون، ما سيفتح "فرصًا جديدة لإشراك هذه الدول في عمل المنظمة في المجالات التي تمثل مصلحة متبادلة".ومنظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية تأسست عام 2001. وتشارك فيها الهند وكازاخستان والصين وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان. الدول المراقبة - أفغانستان، بيلاروسيا، إيران ومنغوليا، الدول الشريكة - أذربيجان، أرمينيا، كمبوديا، نيبال، تركيا وسريلانكا.
https://sputnikarabic.ae/20230504/لافروف-يصل-الهند-لحضور-اجتماع-وزراء-خارجية-منظمة-شنغهاي-للتعاون-1076643207.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/1d/1076444552_145:0:949:603_1920x0_80_0_0_a6c145d5816d986d97e3d4246c1eb3e9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, التعاون الاقتصادي, أخبار الهند اليوم, منظمة شنغهاي للتعاون
روسيا, التعاون الاقتصادي, أخبار الهند اليوم, منظمة شنغهاي للتعاون

وزير الخارجية الهندي: ناقشت ونظيري الروسي التعاون بين موسكو ونيودلهي

13:30 GMT 04.05.2023 (تم التحديث: 13:31 GMT 04.05.2023)
© Photoوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السبت، 29 أبريل 2023
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السبت، 29 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2023
© Photo
تابعنا عبرTelegram
صرح وزير الخارجية الهندي سوبرأمانيام جيشانكار، أنه ناقش مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون، المراجعة الشاملة للتعاون بين روسيا والهند والقضايا المتعلقة بمجموعة العشرين ومنظمة شنغهاي للتعاون.
وكتب الوزير الهندي في بيان عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الخميس: "قمنا باستعراض شامل لتعاوننا الثنائي والعالمي والمتعدد الأطراف مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. وأعرب عن تقديري البالغ للدعم الروسي لرئاسة الهند في منظمة شنغهاي للتعاون. كما تمت مناقشة القضايا المتعلقة بمجموعة العشرين وبريكس".
ووصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إلى الهند حيث سيشارك في اجتماع لوزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون.
ووفقًا لمراسل وكالة "سبوتنيك"، من المتوقع عقد لقاءات ثنائية مع وزراء خارجية الهند والصين وباكستان.
ويخطط الوزراء، بحسب وزارة الخارجية الروسية، للتحضير للاجتماع الذي سيتم عقده بين رؤساء الدول الأعضاء في المنظمة والمقرر في 3-4 يوليو/ تموز، في نيودلهي.
في هذا الصدد، سيناقش الوزراء محتوى الفعالية، وسيتم دراسة مشاريع الوثائق والقرارات المناسبة، بالإضافة إلى تبادل الآراء حول جدول الأعمال الدولي والإقليمي.
وكما أشارت وزارة الخارجية الروسية، فإن الوزراء سيولون اهتمامًا خاصًا لمسألة توسيع المنظمة، حيث سيوافقون على مشروع قرار مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون بشأن منح إيران صفة عضو دولة، وسيناقشون طلب بيلاروسيا بشأن تسريع إجراءات انضمامها إلى المنظمة.
ومن المتوقع توقيع مذكرات تفاهم بشأن منح البحرين والكويت وميانمار والمالديف والإمارات العربية المتحدة صفة شريك في حوار منظمة شنغهاي للتعاون، ما سيفتح "فرصًا جديدة لإشراك هذه الدول في عمل المنظمة في المجالات التي تمثل مصلحة متبادلة".
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع الرئيس الأوغندي الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في عنتيبي، أوغندا 26 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2023
لافروف يصل إلى الهند لحضور اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي
01:35 GMT
ومنظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية تأسست عام 2001. وتشارك فيها الهند وكازاخستان والصين وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان. الدول المراقبة - أفغانستان، بيلاروسيا، إيران ومنغوليا، الدول الشريكة - أذربيجان، أرمينيا، كمبوديا، نيبال، تركيا وسريلانكا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:21 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو06:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала