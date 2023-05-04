وزير: روسيا ستكون من بين الدول الرائدة من حيث النمو الاقتصادي بحلول نهاية 2023
© Sputnik . Press Service of "НК Роснефть" / / الانتقال إلى بنك الصورالشركة النفطية الروسية "روسنفط"
© Sputnik . Press Service of "НК Роснефть" //
أعلن وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم رشيتنيكوف، اليوم الخميس، أنه بحلول نهاية عام 2023، ستكون روسيا بين رواد الدول المتقدمة من حيث النمو الاقتصادي.
موسكو- سبوتنيك. وقال ريشيتنيكوف، خلال لقاء مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "لدينا توقعات بـ1.2 في المئة (نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي في عام 2023)، ولكن هناك نوع من الخصوصية. كما تعلمون، توقعاتنا (وزارة التنمية)، كقاعدة عامة، يتم تعديلها صعودا في التقييم".
"نحن مع ذلك، ما زلنا أكثر تحفظًا نسبيًا، لأننا نأخذ في الحسبان (معايير) الميزانية وبعض المخاطر. وكقاعدة عامة، كنا نضيف في الحقيقة، زيادات كل هذه السنوات، وكانت توقعات صندوق النقد الدولي تميل إلى أن تكون سلبية بعد ذلك. أعتقد أنه في نهاية العام سنكون بين قادة الدول المتقدمة من حيث النمو الاقتصادي".
وفي هذا السياق، لفت الوزير إلى أن طلب المستهلكين سيكون مصدرا للنمو، مشيرًا: "يعتمد طلب المستهلكين على نمو الدخل الحقيقي للسكان - نحن نضع في الحسبان ما يقرب من 4 في المئة. علمًا بأن جميع المكونات الرئيسية ستنمو، وفي الدرجة الأولى منها الأجور.
وقال: "نعتقد أن النمو سيكون على الأقل عند مستوى 5.4 في المئة من حيث القيمة الحقيقية... والنقطة الثانية هي الإعانات الاجتماعية وهذه هي القرارات المتعلقة بمقايسة الأجور والمعاشات والمدفوعات الاجتماعية حتى من العام الماضي... وكذلك، إيرادات الأعمال- نحن أيضًا نرى الحالة التي يعيشها رجال الأعمال".
وقال: "نعتقد أن النمو سيكون على الأقل عند مستوى 5.4 في المئة من حيث القيمة الحقيقية... والنقطة الثانية هي الإعانات الاجتماعية وهذه هي القرارات المتعلقة بمقايسة الأجور والمعاشات والمدفوعات الاجتماعية حتى من العام الماضي... وكذلك، إيرادات الأعمال- نحن أيضًا نرى الحالة التي يعيشها رجال الأعمال".
28 أبريل, 09:47 GMT
كما لفت "ريشيتنيكوف" إلى أنه في ظل ظروف البطالة المنخفضة الطويلة الأجل، سيتم تحديث الشركات، وكذلك ستنمو الرواتب.
ونشرت وزارة التنمية الاقتصادية، في نيسان/أبريل الماضي، توقعات محدثة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، والتي تفترض نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في العام الحالي بنسبة 1.2 في المئة في العام الجاري، في عام 2024 - بنسبة 2%.
وبحسب الوزارة، سيكون التضخم عند مستوى 5.3%، والأجور الحقيقية ستنمو بنسبة 5.4 %، والدخول الحقيقية بنسبة 3.4 %.