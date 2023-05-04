عربي
https://sputnikarabic.ae/20230504/وزير-روسيا-ستكون-من-بين-الدول-الرائدة-من-حيث-النمو-الاقتصادي-بحلول-نهاية-2023--1076672602.html
وزير: روسيا ستكون من بين الدول الرائدة من حيث النمو الاقتصادي بحلول نهاية 2023
وزير: روسيا ستكون من بين الدول الرائدة من حيث النمو الاقتصادي بحلول نهاية 2023
أعلن وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم رشيتنيكوف، اليوم الخميس، أنه بحلول نهاية عام 2023، ستكون روسيا بين رواد الدول المتقدمة من حيث النمو الاقتصادي. 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T14:15+0000
2023-05-04T14:15+0000
روسيا
اقتصاد
توقعات النمو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102327/70/1023277095_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_93b0f952fceaebdfb0765af7c57eb5ae.jpg
موسكو- سبوتنيك. وقال ريشيتنيكوف، خلال لقاء مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "لدينا توقعات بـ1.2 في المئة (نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي في عام 2023)، ولكن هناك نوع من الخصوصية. كما تعلمون، توقعاتنا (وزارة التنمية)، كقاعدة عامة، يتم تعديلها صعودا في التقييم".وفي هذا السياق، لفت الوزير إلى أن طلب المستهلكين سيكون مصدرا للنمو، مشيرًا: "يعتمد طلب المستهلكين على نمو الدخل الحقيقي للسكان - نحن نضع في الحسبان ما يقرب من 4 في المئة. علمًا بأن جميع المكونات الرئيسية ستنمو، وفي الدرجة الأولى منها الأجور.وقال: "نعتقد أن النمو سيكون على الأقل عند مستوى 5.4 في المئة من حيث القيمة الحقيقية... والنقطة الثانية هي الإعانات الاجتماعية وهذه هي القرارات المتعلقة بمقايسة الأجور والمعاشات والمدفوعات الاجتماعية حتى من العام الماضي... وكذلك، إيرادات الأعمال- نحن أيضًا نرى الحالة التي يعيشها رجال الأعمال".كما لفت "ريشيتنيكوف" إلى أنه في ظل ظروف البطالة المنخفضة الطويلة الأجل، سيتم تحديث الشركات، وكذلك ستنمو الرواتب.ونشرت وزارة التنمية الاقتصادية، في نيسان/أبريل الماضي، توقعات محدثة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، والتي تفترض نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في العام الحالي بنسبة 1.2 في المئة في العام الجاري، في عام 2024 - بنسبة 2%.وبحسب الوزارة، سيكون التضخم عند مستوى 5.3%، والأجور الحقيقية ستنمو بنسبة 5.4 %، والدخول الحقيقية بنسبة 3.4 %.
https://sputnikarabic.ae/20230428/صندوق-النقد-الدولي-يكشف-عن-استقرار-غير-المتوقع-للاقتصاد-الروسي-1076407299.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102327/70/1023277095_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_f2b29c0a7cadc30d6cf008c13d7cbe47.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, اقتصاد, توقعات النمو
روسيا, اقتصاد, توقعات النمو

وزير: روسيا ستكون من بين الدول الرائدة من حيث النمو الاقتصادي بحلول نهاية 2023

14:15 GMT 04.05.2023
© Sputnik . Press Service of "НК Роснефть" /  / الانتقال إلى بنك الصورالشركة النفطية الروسية "روسنفط"
الشركة النفطية الروسية روسنفط - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2023
© Sputnik . Press Service of "НК Роснефть" /
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم رشيتنيكوف، اليوم الخميس، أنه بحلول نهاية عام 2023، ستكون روسيا بين رواد الدول المتقدمة من حيث النمو الاقتصادي.
موسكو- سبوتنيك. وقال ريشيتنيكوف، خلال لقاء مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "لدينا توقعات بـ1.2 في المئة (نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي في عام 2023)، ولكن هناك نوع من الخصوصية. كما تعلمون، توقعاتنا (وزارة التنمية)، كقاعدة عامة، يتم تعديلها صعودا في التقييم".

"نحن مع ذلك، ما زلنا أكثر تحفظًا نسبيًا، لأننا نأخذ في الحسبان (معايير) الميزانية وبعض المخاطر. وكقاعدة عامة، كنا نضيف في الحقيقة، زيادات كل هذه السنوات، وكانت توقعات صندوق النقد الدولي تميل إلى أن تكون سلبية بعد ذلك. أعتقد أنه في نهاية العام سنكون بين قادة الدول المتقدمة من حيث النمو الاقتصادي".

مكسيم رشيتنيكوف
وزير التنمية الاقتصادية الروسي
وفي هذا السياق، لفت الوزير إلى أن طلب المستهلكين سيكون مصدرا للنمو، مشيرًا: "يعتمد طلب المستهلكين على نمو الدخل الحقيقي للسكان - نحن نضع في الحسبان ما يقرب من 4 في المئة. علمًا بأن جميع المكونات الرئيسية ستنمو، وفي الدرجة الأولى منها الأجور.

وقال: "نعتقد أن النمو سيكون على الأقل عند مستوى 5.4 في المئة من حيث القيمة الحقيقية... والنقطة الثانية هي الإعانات الاجتماعية وهذه هي القرارات المتعلقة بمقايسة الأجور والمعاشات والمدفوعات الاجتماعية حتى من العام الماضي... وكذلك، إيرادات الأعمال- نحن أيضًا نرى الحالة التي يعيشها رجال الأعمال".
صندوق النقد الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
صندوق النقد الدولي يكشف عن استقرار غير المتوقع للاقتصاد الروسي
28 أبريل, 09:47 GMT
كما لفت "ريشيتنيكوف" إلى أنه في ظل ظروف البطالة المنخفضة الطويلة الأجل، سيتم تحديث الشركات، وكذلك ستنمو الرواتب.
ونشرت وزارة التنمية الاقتصادية، في نيسان/أبريل الماضي، توقعات محدثة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، والتي تفترض نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في العام الحالي بنسبة 1.2 في المئة في العام الجاري، في عام 2024 - بنسبة 2%.
وبحسب الوزارة، سيكون التضخم عند مستوى 5.3%، والأجور الحقيقية ستنمو بنسبة 5.4 %، والدخول الحقيقية بنسبة 3.4 %.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:21 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو06:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала