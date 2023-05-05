عربي
إعلان حالة التأهب الجوي في 3 مناطق أوكرانية
https://sputnikarabic.ae/20230505/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-3-مناطق-أوكرانية-1076684307.html
إعلان حالة التأهب الجوي في 3 مناطق أوكرانية
إعلان حالة التأهب الجوي في 3 مناطق أوكرانية
دوت صافرات الإنذار للغارات الجوية، صباح اليوم الجمعة، في مناطق خاركوف، وبولتافا ودنيبروبتروفسك في أوكرانيا. 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T04:11+0000
2023-05-05T04:21+0000
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/04/1061834853_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_82584e9364eabba6e40764955b4c11ec.jpg
ووفقًا لبيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، انطلق الإنذار، في الساعة 6.52 (بتوقيت موسكو) في منطقتي خاركوف ودنيبروبيتروفسك، وبعد دقيقتين، في منطقة بولتافا.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230505/القوات-الروسية-تقضي-على-مجموعتين-تخريب-واستطلاع-أوكرانية-باتجاه-محور-كوبيانسك-1076683579.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/04/1061834853_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fab2aabd1bf26a5cfcfcbe198a5fb438.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

إعلان حالة التأهب الجوي في 3 مناطق أوكرانية

04:11 GMT 05.05.2023 (تم التحديث: 04:21 GMT 05.05.2023)
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورقصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
دوت صافرات الإنذار للغارات الجوية، صباح اليوم الجمعة، في مناطق خاركوف، وبولتافا ودنيبروبتروفسك في أوكرانيا.
ووفقًا لبيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، انطلق الإنذار، في الساعة 6.52 (بتوقيت موسكو) في منطقتي خاركوف ودنيبروبيتروفسك، وبعد دقيقتين، في منطقة بولتافا.
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تقضي على مجموعتين تخريب واستطلاع أوكرانية باتجاه محور كوبيانسك
02:16 GMT
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 16:30 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديوأمس, 06:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала