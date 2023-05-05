https://sputnikarabic.ae/20230505/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-3-مناطق-أوكرانية-1076684307.html
إعلان حالة التأهب الجوي في 3 مناطق أوكرانية
إعلان حالة التأهب الجوي في 3 مناطق أوكرانية
دوت صافرات الإنذار للغارات الجوية، صباح اليوم الجمعة، في مناطق خاركوف، وبولتافا ودنيبروبتروفسك في أوكرانيا. 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T04:11+0000
2023-05-05T04:11+0000
2023-05-05T04:21+0000
أخبار أوكرانيا
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ووفقًا لبيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، انطلق الإنذار، في الساعة 6.52 (بتوقيت موسكو) في منطقتي خاركوف ودنيبروبيتروفسك، وبعد دقيقتين، في منطقة بولتافا.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230505/القوات-الروسية-تقضي-على-مجموعتين-تخريب-واستطلاع-أوكرانية-باتجاه-محور-كوبيانسك-1076683579.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
إعلان حالة التأهب الجوي في 3 مناطق أوكرانية
04:11 GMT 05.05.2023 (تم التحديث: 04:21 GMT 05.05.2023) تابعنا عبر
دوت صافرات الإنذار للغارات الجوية، صباح اليوم الجمعة، في مناطق خاركوف، وبولتافا ودنيبروبتروفسك في أوكرانيا.
ووفقًا لبيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، انطلق الإنذار، في الساعة 6.52 (بتوقيت موسكو) في منطقتي خاركوف ودنيبروبيتروفسك، وبعد دقيقتين، في منطقة بولتافا.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.