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القوات الروسية تقضي على مجموعتين تخريب واستطلاع أوكرانية باتجاه محور كوبيانسك
Передача БЛА бойцам в зону СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230505/القوات-الروسية-تقضي-على-مجموعتين-تخريب-واستطلاع-أوكرانية-باتجاه-محور-كوبيانسك-1076683579.html
القوات الروسية تقضي على مجموعتين تخريب واستطلاع أوكرانية باتجاه محور كوبيانسك
القوات الروسية تقضي على مجموعتين تخريب واستطلاع أوكرانية باتجاه محور كوبيانسك
أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات التجمع الغربي "زاباد" الروسية، سيرغي زيبنسكي، أن القوات المسلحة الروسية دمرت مجموعتين استطلاعيتين تابعتين للقوات... 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T02:16+0000
2023-05-05T02:28+0000
القوات الروسية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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وقال لوكالة "سبوتنيك": "في إطار العمليات القتالية في الاتجاه الكوباني، تم الكشف عن وتدمير وحدتين استطلاعيتين للعدو من الفرق الآلية الفردية الـ 14 والـ 92، كما تم إفشال أربعة محاولات لتنفيذ روتين تبادل القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية للمدن كامينكا، نوفوملينسك، تينكوفكا (كلها في منطقة خاركيف)، وفي منطقة ستلماخوفكا في جمهورية لوغانسك".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230505/الطيران-الروسي-يستهدف-نقطة-انتشار-مدربين-أجانب-للقوات-الأوكرانية-في-منطقة-تشيرنيهيف-1076683543.html
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القوات الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, حصري, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, حصري, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تقضي على مجموعتين تخريب واستطلاع أوكرانية باتجاه محور كوبيانسك

02:16 GMT 05.05.2023 (تم التحديث: 02:28 GMT 05.05.2023)
© Sputnik . Vitaliy Ankovالتدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري "سيرغيفسكي" في بريمورسكي كراي.
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات التجمع الغربي "زاباد" الروسية، سيرغي زيبنسكي، أن القوات المسلحة الروسية دمرت مجموعتين استطلاعيتين تابعتين للقوات الأوكرانية وأفشلت تنفيذ تبادل القوات الأوكرانية في أربعة وحدات عسكرية في اتجاه كوبيانسك، والتي تقع في المدن القريبة من الحدود الروسية.
وقال لوكالة "سبوتنيك": "في إطار العمليات القتالية في الاتجاه الكوباني، تم الكشف عن وتدمير وحدتين استطلاعيتين للعدو من الفرق الآلية الفردية الـ 14 والـ 92، كما تم إفشال أربعة محاولات لتنفيذ روتين تبادل القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية للمدن كامينكا، نوفوملينسك، تينكوفكا (كلها في منطقة خاركيف)، وفي منطقة ستلماخوفكا في جمهورية لوغانسك".
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الطيران الروسي يستهدف نقطة انتشار مدربين أجانب للقوات الأوكرانية في منطقة تشيرنيهيف
02:10 GMT
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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