https://sputnikarabic.ae/20230505/الأمم-المتحدة-سرقة-17-ألف-طن-من-المساعدات-المخصصة-للمحتاجين-في-السودان-منذ-اندلاع-المعارك-1076686199.html

الأمم المتحدة: سرقة 17 ألف طن من المساعدات المخصصة للمحتاجين في السودان

الأمم المتحدة: سرقة 17 ألف طن من المساعدات المخصصة للمحتاجين في السودان

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن 17 ألف طن من المنتجات الغذائية المخصصة للمحتاجين في السودان، تعرضت للنهب منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات... 05.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-05T06:56+0000

2023-05-05T06:56+0000

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وقال يدي رو، مدير البرنامج في السودان، إن النهب في البلاد منتشر وإن بعض التقارير عن سرقة إمدادات برنامج الأغذية العالمي ما زالت قيد التحقيق.وأوضح "قدرنا أن نحو 17 ألف طن تعرضت للنهب، بعضها في مستودعاتنا وبعضها الآخر من شاحنات... وهذا يعادل ما بين 13 إلى 14 مليون دولار".وأشار رو إلى أن برنامج الأغذية العالمي بحاجة إلى شراء مزيد من الإمدادات بشكل عاجل للسودان. وتابع "نعلم أننا إذا لم نشتر سلعا أولية الآن، سينفد مخزوننا في الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة".وأضاف "بدأنا بالفعل التواصل مع مانحينا لمعرفة مدى السرعة التي يمكننا بها الشراء والتسليم أيضا في المواقع التي يتسنى لنا الوصول إليها ويعتبر تقديم المساعدة فيها آمنا نسبيا".يذكر أن مارتن غريفيث، مبعوث الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، كان قد ناشد في وقت سابق طرفي الصراع في السودان توفير عبور آمن للمساعدات الإنسانية والموظفين.وتأتي هذه التصريحات وسط قلق متزايد بشأن الوضع الإنساني في السودان، بسبب القتال الدائر في البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20230416/الأمم-المتحدة-مقتل-3-من-موظفي-برنامج-الأغذية-العالمي-خلال-اشتباكات-في-السودان-1075977963.html

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منظمة الأمم المتحدة, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار