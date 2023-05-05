عربي
https://sputnikarabic.ae/20230505/الأمم-المتحدة-19-مليون-شخص-في-السودان-قد-يعانون-من-انعدام-الأمن-الغذائي-الحاد-في-غضون-أشهر-1076711470.html
الأمم المتحدة: 19 مليون شخص في السودان قد يعانون من "انعدام الأمن الغذائي الحاد" في غضون أشهر
الأمم المتحدة: 19 مليون شخص في السودان قد يعانون من "انعدام الأمن الغذائي الحاد" في غضون أشهر
حذر متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، نقلا عن برنامج الغذاء العالمي، من أن الصراع في السودان، قد يسبب الجوع وسوء التغذية... 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T19:55+0000
2023-05-05T19:55+0000
أخبار السودان اليوم
منظمة الأمم المتحدة
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/05/1076711025_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_05bd7e4f640fcd4adecba2f8113ec4a7.jpg
وأفاد فرحان حق، نائب المتحدث باسم غوتيريش: "يتوقع برنامج الأغذية العالمي زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في السودان بما يتراوح بين مليوني و2.5 مليون شخص، وهذا يرفع العدد إلى إجمالي 19 مليون شخص في الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة إذا استمر الصراع الحالي"، وفقا لصحيفة "هندوستان تايمز".ودخل الصراع الأخطر في السودان أسبوعه الثالث، دون أي بوادر لحل قريب.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، كثيرا من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك الدائرة منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.واتفق البرهان وحميدتي عدة مرات على وقف لإطلاق النار لم يتم التقيد به بشكل جيد، ومددا الهدنة الرسمية الأخيرة يوم الأربعاء لمدة أسبوع، حيث ألقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر مرارا للانتهاكات المتكررة.
https://sputnikarabic.ae/20230428/برنامج-الغذاء-العالمي-يحذر-من-مجاعة-في-السودان-1076424552.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/05/1076711025_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_fbf23e3de982d24d5537157ca7cd7436.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار السودان اليوم, منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الأمم المتحدة: 19 مليون شخص في السودان قد يعانون من "انعدام الأمن الغذائي الحاد" في غضون أشهر

19:55 GMT 05.05.2023
© AFP 2023 / SIMON MAINAشاحنة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي
شاحنة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
شاحنة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي
© AFP 2023 / SIMON MAINA
تابعنا عبرTelegram
حذر متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، نقلا عن برنامج الغذاء العالمي، من أن الصراع في السودان، قد يسبب الجوع وسوء التغذية لـ19 مليون شخص خلال الأشهر المقبلة.
وأفاد فرحان حق، نائب المتحدث باسم غوتيريش: "يتوقع برنامج الأغذية العالمي زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في السودان بما يتراوح بين مليوني و2.5 مليون شخص، وهذا يرفع العدد إلى إجمالي 19 مليون شخص في الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة إذا استمر الصراع الحالي"، وفقا لصحيفة "هندوستان تايمز".
ودخل الصراع الأخطر في السودان أسبوعه الثالث، دون أي بوادر لحل قريب.
نساء وطفل يمشون على طول شارع في الخرطوم في 18 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
برنامج الغذاء العالمي يحذر من مجاعة في السودان
28 أبريل, 14:06 GMT
ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، كثيرا من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.
كما تسببت المعارك الدائرة منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
واتفق البرهان وحميدتي عدة مرات على وقف لإطلاق النار لم يتم التقيد به بشكل جيد، ومددا الهدنة الرسمية الأخيرة يوم الأربعاء لمدة أسبوع، حيث ألقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر مرارا للانتهاكات المتكررة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:43 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала