https://sputnikarabic.ae/20230505/الدعم-السريع-تعلن-الموافقة-على-تمديد-الهدنة-الإنسانية-لمدة-72-ساعة--1076682414.html

"الدعم السريع" تعلن الموافقة على تمديد الهدنة الإنسانية لمدة 72 ساعة

"الدعم السريع" تعلن الموافقة على تمديد الهدنة الإنسانية لمدة 72 ساعة

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، صباح اليوم الجمعة، الموافقة على تمديد الهدنة الإنسانية لمدة 72 ساعة "استجابة لوساطة أمريكية سعودية" 05.05.2023, سبوتنيك عربي

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وقالت القوات في بيان "استجابة لوساطة أمريكية سعودية، نعلن تمديد أجل الهدنة لـ 72 ساعة إضافية، من أجل فتح الممرات الإنسانية وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين وتمكينهم من قضاء احتياجاتهم والوصول إلى مناطق آمنة".وأضاف البيان: "نؤكد قبولنا طلب وقف إطلاق النار والالتزام به. ونعلن ترحيبنا بالمبادرات المحلية والإقليمية والدولية".وفي وقت سابق، وافق قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، الثلاثاء الماضي على هدنة جديدة في السودان لمدة 7 أيام.يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان أسبوعه الثالث، دون أي بوادر لحل قريب.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك الدائرة منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.واتفق البرهان وحميدتي عدة مرات على وقف لإطلاق النار لم يتم التقيد به بشكل جيد، ومددا الهدنة الرسمية الأخيرة يوم أمس الأربعاء لمدة أسبوع، حيث ألقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر مرارا للانتهاكات المتكررة.

https://sputnikarabic.ae/20230504/مصر-تطالب-رئيس-مجلس-السيادة-السوداني-وقائد-قوات-الدعم-السريع-بالوقف-الفوري-لإطلاق-النار-1076678833.html

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أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, قوات الدعم السريع السودانية