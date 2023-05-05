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Передача БЛА бойцам в зону СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230505/الدفاع-البولندية-الولايات-المتحدة-ستزودنا-بطائرات-هليكوبتر-قتالية-من-طراز-أباتشي-1076709438.html
الدفاع البولندية: الولايات المتحدة ستزودنا بطائرات هليكوبتر قتالية من طراز "أباتشي"
الدفاع البولندية: الولايات المتحدة ستزودنا بطائرات هليكوبتر قتالية من طراز "أباتشي"
أكد وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، إن الولايات المتحدة ستزود بلاده بطائرات هليكوبتر قتالية من طراز "أباتشي"، مؤكدا أنه سيتم نشرها في شرق البلاد. 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T17:38+0000
2023-05-05T17:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
طلب مساعدات عسكرية
بولندا
طائرات الأباتشي
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال بلاشتشاك بعد اجتماعه مع نظيره الأمريكي لويد أوستن في واشنطن، اليوم الجمعة: "تلقينا تأكيدات بأن الجيش الأمريكي سوف يزودنا بطائرات هليكوبتر من طراز أباتشي. وسوف يزودنا من مخزوناته الخاصة حتى قبل توقيع عقد بشأن مسألة شرائها لاحتياجات الجيش البولندي".هذا وصرح رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيتسكي، في وقت سابقن أن بلاده تريد أن تضع على أراضيها إنتاج ذخيرة لدبابات "أبرامز" الأمريكية باليورانيوم المنضب.وقال مورافيتسكي، في مؤتمر صحفي "نحاول أن نجعل بولندا تستضيف إنتاج الذخيرة لدبابات "أبرامز" والذخيرة باليورانيوم المنضب والذخيرة على أحدث طراز."في مارس، أعلنت نائبة وزير الدفاع البريطاني أنابيل غولدي عن خطط لتزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب الخارقة للدروع المصممة لدبابات تشالنجر 2.وكما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن هذه الذخيرة لا تنتمي إلى فئة أسلحة الدمار الشامل، لكنها تولد غبار إشعاعي وتلوث التربة، وبهذا المعنى، تمثل السلاح الأكثر ضررًا وخطورة على البشر. حتى الآن، استخدمت دول الناتو فقط مثل هذه القذائف، بما في ذلك في العراق ويوغوسلافيا.
https://sputnikarabic.ae/20230412/بولندا-تريد-إنتاج-قذائف-اليورانيوم-المنضب-لدبابات-أبرامز-1075837882.html
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العالم, طلب مساعدات عسكرية, بولندا, طائرات الأباتشي, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, طلب مساعدات عسكرية, بولندا, طائرات الأباتشي, الولايات المتحدة الأمريكية

الدفاع البولندية: الولايات المتحدة ستزودنا بطائرات هليكوبتر قتالية من طراز "أباتشي"

17:38 GMT 05.05.2023
© Sputnik . MOHAMED ALBAKHEET / عرض طائرة الأباتشي المشاركة في عاصفة الحزم
عرض طائرة الأباتشي المشاركة في عاصفة الحزم - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
© Sputnik . MOHAMED ALBAKHEET /
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أكد وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، إن الولايات المتحدة ستزود بلاده بطائرات هليكوبتر قتالية من طراز "أباتشي"، مؤكدا أنه سيتم نشرها في شرق البلاد.
وقال بلاشتشاك بعد اجتماعه مع نظيره الأمريكي لويد أوستن في واشنطن، اليوم الجمعة: "تلقينا تأكيدات بأن الجيش الأمريكي سوف يزودنا بطائرات هليكوبتر من طراز أباتشي. وسوف يزودنا من مخزوناته الخاصة حتى قبل توقيع عقد بشأن مسألة شرائها لاحتياجات الجيش البولندي".

"في غضون أسابيع قليلة، سيبدأ الطيارون البولنديون التدريب، وبعد انتهاء التدريب، سيكون لدينا بالفعل طائرات أباتشي المقدمة إلينا. وستقع على الجانب الشرقي من الناتو، في القسم الميكانيكي الثامن عشر، لضمان إغلاق "بوابة بريست".

ماريوس بلاشتشاك
وزير الدفاع البولندي
هذا وصرح رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيتسكي، في وقت سابقن أن بلاده تريد أن تضع على أراضيها إنتاج ذخيرة لدبابات "أبرامز" الأمريكية باليورانيوم المنضب.
وقال مورافيتسكي، في مؤتمر صحفي "نحاول أن نجعل بولندا تستضيف إنتاج الذخيرة لدبابات "أبرامز" والذخيرة باليورانيوم المنضب والذخيرة على أحدث طراز."
في مارس، أعلنت نائبة وزير الدفاع البريطاني أنابيل غولدي عن خطط لتزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب الخارقة للدروع المصممة لدبابات تشالنجر 2.
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وكما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن هذه الذخيرة لا تنتمي إلى فئة أسلحة الدمار الشامل، لكنها تولد غبار إشعاعي وتلوث التربة، وبهذا المعنى، تمثل السلاح الأكثر ضررًا وخطورة على البشر. حتى الآن، استخدمت دول الناتو فقط مثل هذه القذائف، بما في ذلك في العراق ويوغوسلافيا.
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