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الدفاع الروسية: وزارة الطاقة الأمريكية جندت أوكرانيين في مجال أسلحة الدمار الشامل
Передача БЛА бойцам в зону СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230505/الدفاع-الروسية-تكشف-ارتباط-حادثة-نفوق-جماعي-للطيور-بالأنشطة-البيولوجية-الأمريكية-1076706688.html
الدفاع الروسية تكشف ارتباط حادثة نفوق جماعي للطيور بالأنشطة البيولوجية الأمريكية
الدفاع الروسية تكشف ارتباط حادثة نفوق جماعي للطيور بالأنشطة البيولوجية الأمريكية
صرح قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسسة، إيغور كيريلوف، بأن النفوق الجماعي للطيور في عام 2021 في المحمية في... 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T15:10+0000
2023-05-05T15:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أسلحة بيولوجية
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وقال كيريلوف في إفادة صحفية اليوم الخميس: "يجب لفت الانتباه إلى الحقيقة الموثقة للنفوق الجماعي للطيور في أراضي المحمية في عام 2021، والتي، وفقا للخبراء، ذات طبيعة معدية. ولا نستبعد أن الموت المتزامن كان نتيجة للتجارب المستمرة والازدراء الموقف من متطلبات السلامة البيولوجية".وبحسب قوله، فإن المشاركين في المشروع، والذين فروا على عجل بعد تحرير منطقة خيرسون، عرضوا على الموظفين الذين بقوا في المحمية إخراج أو إتلاف نتائج البحث، وخاصة الوثائق التي تؤكد نفوق جماعي للطيور، مقابل رسوم.قال كيريلوف: إنه "في الأسبوع الماضي، عمل متخصصون من وزارة الدفاع الروسية، جنبًا إلى جنب مع موظفي جهاز الأمن الفيدرالي الروسي وهيئة حماية المنتجات الزراعية، في منطقة محمية فالز-فين للمحيط الحيوي في قرية أسكانيا نوفا في منطقة خيرسون".
https://sputnikarabic.ae/20230505/الدفاع-الروسية-وزارة-الطاقة-الأمريكية-جندت-أوكرانيين-في-مجال-أسلحة-الدمار-الشامل-1076705580.html
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روسيا, أسلحة بيولوجية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, أسلحة بيولوجية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية تكشف ارتباط حادثة نفوق جماعي للطيور بالأنشطة البيولوجية الأمريكية

15:10 GMT 05.05.2023
© Photo / Junji Takasago/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museumصورة بعنوان "طيور النحام السماوية" للمصور الياباني جونجي تاكاساغو، الفائز في فئة "الفنون الطبيعية" في مسابقة "جوائز مصور الحياة البرية للعام 58"
صورة بعنوان طيور النحام السماوية للمصور الياباني جونجي تاكاساغو، الفائز في فئة الفنون الطبيعية في مسابقة جوائز مصور الحياة البرية للعام 58 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
© Photo / Junji Takasago/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum
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صرح قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسسة، إيغور كيريلوف، بأن النفوق الجماعي للطيور في عام 2021 في المحمية في منطقة خيرسون، يمكن أن يرتبط بتجارب المختبر الأوكراني.
وقال كيريلوف في إفادة صحفية اليوم الخميس: "يجب لفت الانتباه إلى الحقيقة الموثقة للنفوق الجماعي للطيور في أراضي المحمية في عام 2021، والتي، وفقا للخبراء، ذات طبيعة معدية. ولا نستبعد أن الموت المتزامن كان نتيجة للتجارب المستمرة والازدراء الموقف من متطلبات السلامة البيولوجية".
وبحسب قوله، فإن المشاركين في المشروع، والذين فروا على عجل بعد تحرير منطقة خيرسون، عرضوا على الموظفين الذين بقوا في المحمية إخراج أو إتلاف نتائج البحث، وخاصة الوثائق التي تؤكد نفوق جماعي للطيور، مقابل رسوم.
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: وزارة الطاقة الأمريكية جندت أوكرانيين في مجال أسلحة الدمار الشامل
14:44 GMT
قال كيريلوف: إنه "في الأسبوع الماضي، عمل متخصصون من وزارة الدفاع الروسية، جنبًا إلى جنب مع موظفي جهاز الأمن الفيدرالي الروسي وهيئة حماية المنتجات الزراعية، في منطقة محمية فالز-فين للمحيط الحيوي في قرية أسكانيا نوفا في منطقة خيرسون".
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