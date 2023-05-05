https://sputnikarabic.ae/20230505/الدفاع-الروسية-تكشف-ارتباط-حادثة-نفوق-جماعي-للطيور-بالأنشطة-البيولوجية-الأمريكية-1076706688.html
الدفاع الروسية تكشف ارتباط حادثة نفوق جماعي للطيور بالأنشطة البيولوجية الأمريكية
الدفاع الروسية تكشف ارتباط حادثة نفوق جماعي للطيور بالأنشطة البيولوجية الأمريكية
صرح قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسسة، إيغور كيريلوف، بأن النفوق الجماعي للطيور في عام 2021 في المحمية في... 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T15:10+0000
2023-05-05T15:10+0000
2023-05-05T15:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أسلحة بيولوجية
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وقال كيريلوف في إفادة صحفية اليوم الخميس: "يجب لفت الانتباه إلى الحقيقة الموثقة للنفوق الجماعي للطيور في أراضي المحمية في عام 2021، والتي، وفقا للخبراء، ذات طبيعة معدية. ولا نستبعد أن الموت المتزامن كان نتيجة للتجارب المستمرة والازدراء الموقف من متطلبات السلامة البيولوجية".وبحسب قوله، فإن المشاركين في المشروع، والذين فروا على عجل بعد تحرير منطقة خيرسون، عرضوا على الموظفين الذين بقوا في المحمية إخراج أو إتلاف نتائج البحث، وخاصة الوثائق التي تؤكد نفوق جماعي للطيور، مقابل رسوم.قال كيريلوف: إنه "في الأسبوع الماضي، عمل متخصصون من وزارة الدفاع الروسية، جنبًا إلى جنب مع موظفي جهاز الأمن الفيدرالي الروسي وهيئة حماية المنتجات الزراعية، في منطقة محمية فالز-فين للمحيط الحيوي في قرية أسكانيا نوفا في منطقة خيرسون".
https://sputnikarabic.ae/20230505/الدفاع-الروسية-وزارة-الطاقة-الأمريكية-جندت-أوكرانيين-في-مجال-أسلحة-الدمار-الشامل-1076705580.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أسلحة بيولوجية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, أسلحة بيولوجية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية تكشف ارتباط حادثة نفوق جماعي للطيور بالأنشطة البيولوجية الأمريكية
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صرح قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسسة، إيغور كيريلوف، بأن النفوق الجماعي للطيور في عام 2021 في المحمية في منطقة خيرسون، يمكن أن يرتبط بتجارب المختبر الأوكراني.
وقال كيريلوف في إفادة صحفية اليوم الخميس: "يجب لفت الانتباه إلى الحقيقة الموثقة للنفوق الجماعي للطيور في أراضي المحمية في عام 2021، والتي، وفقا للخبراء، ذات طبيعة معدية. ولا نستبعد أن الموت المتزامن كان نتيجة للتجارب المستمرة والازدراء الموقف من متطلبات السلامة البيولوجية".
وبحسب قوله، فإن المشاركين في المشروع، والذين فروا على عجل بعد تحرير منطقة خيرسون، عرضوا على الموظفين الذين بقوا في المحمية إخراج أو إتلاف نتائج البحث، وخاصة الوثائق التي تؤكد نفوق جماعي للطيور، مقابل رسوم.
قال كيريلوف: إنه "في الأسبوع الماضي، عمل متخصصون من وزارة الدفاع الروسية، جنبًا إلى جنب مع موظفي جهاز الأمن الفيدرالي الروسي وهيئة حماية المنتجات الزراعية، في منطقة محمية فالز-فين للمحيط الحيوي في قرية أسكانيا نوفا في منطقة خيرسون".