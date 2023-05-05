https://sputnikarabic.ae/20230505/الدفاع-الروسية-وزارة-الطاقة-الأمريكية-جندت-أوكرانيين-في-مجال-أسلحة-الدمار-الشامل-1076705580.html
الدفاع الروسية: وزارة الطاقة الأمريكية جندت أوكرانيين في مجال أسلحة الدمار الشامل
الدفاع الروسية: وزارة الطاقة الأمريكية جندت أوكرانيين في مجال أسلحة الدمار الشامل
أعلن قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، اليوم الجمعة، أن وزارة الطاقة الأمريكية جندت متخصصين في أوكرانيا من ذوي... 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T14:44+0000
2023-05-05T14:44+0000
2023-05-05T15:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال كيريلوف في إفادة صحفية: "تؤكد إحدى الوثائق المقدمة أن أحد أنشطة وزارة الطاقة هو تعيين متخصصين سبق لهم العمل في أوكرانيا من ذوي الخبرة والمعرفة في مجال أسلحة الدمار الشامل".شدد كيريلوف على أن جون ستيفن بينكلي، مدير مكتب البحث العلمي في وزارة الطاقة الأمريكية، قال في 4 أبريل/ نيسان 2022 إن المكتب سيساعد الجانب الأوكراني في استعادة البرامج البحثية المزدوجة الغرض المختصرة بعد العودة المحتملة للمتخصصين.وحدد كيريلوف شخصية رئيسية ساهمت في تنفيذ مشاريع وزارة الطاقة الأمريكية على أراضي أوكرانيا، وهو الموظف السابق في المختبر الوطني لشمال غرب المحيط الهادئ، البروفيسور ريتشارد ويلر.وأجريت هذه الدراسات في معهد كييف للطب البيطري، وكذلك معهد الطب البيطري التجريبي والسريري في خاركوف.
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روسيا
الدفاع الروسية: وزارة الطاقة الأمريكية جندت أوكرانيين في مجال أسلحة الدمار الشامل
14:44 GMT 05.05.2023 (تم التحديث: 15:02 GMT 05.05.2023) تابعنا عبر
أعلن قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، اليوم الجمعة، أن وزارة الطاقة الأمريكية جندت متخصصين في أوكرانيا من ذوي الخبرة والمعرفة في مجال أسلحة الدمار الشامل.
وقال كيريلوف في إفادة صحفية: "تؤكد إحدى الوثائق المقدمة أن أحد أنشطة وزارة الطاقة هو تعيين متخصصين سبق لهم العمل في أوكرانيا من ذوي الخبرة والمعرفة في مجال أسلحة الدمار الشامل".
وبين كيريلوف أن أحد المختبرات الـ 17 التابعة للوزارة الأمريكية، وهو المختبر الوطني شمال غرب المحيط الهادئ، الواقع في ولاية واشنطن، عمل مباشرة في أوكرانيا كجزء من مشروع يسمى مبادرة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل.
شدد كيريلوف على أن جون ستيفن بينكلي، مدير مكتب البحث العلمي في وزارة الطاقة الأمريكية، قال في 4 أبريل/ نيسان 2022 إن المكتب سيساعد الجانب الأوكراني في استعادة البرامج البحثية المزدوجة الغرض المختصرة بعد العودة المحتملة للمتخصصين.
وحدد كيريلوف شخصية رئيسية ساهمت في تنفيذ مشاريع وزارة الطاقة الأمريكية على أراضي أوكرانيا، وهو الموظف السابق في المختبر الوطني لشمال غرب المحيط الهادئ، البروفيسور ريتشارد ويلر.
وفقا لكيريلوف ، أشرف ويلر على تنفيذ المشاريع الأوكرانية لدراسة الأمراض التي يمكن أن تنتقل من الحيوان إلى الإنسان.
وأجريت هذه الدراسات في معهد كييف للطب البيطري، وكذلك معهد الطب البيطري التجريبي والسريري في خاركوف.