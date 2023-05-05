https://sputnikarabic.ae/20230505/شويغو-يتفقد-جاهزية-المعدات-للعملية-العسكرية-الخاصة-في-المنطقة-الجنوبية-1076703350.html
شويغو يوجه بالإمداد المستمر للقوات بالأسلحة والمعدات في منطقة العملية العسكرية الخاصة
شويغو يوجه بالإمداد المستمر للقوات بالأسلحة والمعدات في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أعلنت الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، قيام وزير الدفاع سيرغي شويغو، بتفقد جاهزية المعدات التي ستستخدم خلال العملية العسكرية الخاصة، في المنطقة العسكرية الجنوبية. 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T14:09+0000
2023-05-05T14:09+0000
2023-05-05T14:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "تفقد وزير دفاع روسيا الاتحادية، جنرال الجيش سيرغي شويغو، في المنطقة العسكرية الجنوبية، جاهزية المعدات العسكرية والأسلحة المتجهة إلى وحدات القوات المسلحة الروسية في مناطق العملية العسكرية الخاصة، لتنفيذ المهام المحددة له".كما أصدر شويغو تعليماته بالإبقاء على الرقابة الخاصة للإمداد المستمر للقوات في منطقة العملية العسكرية الخاصة بالأسلحة والمعدات:وبحسب الوزارة، تفقّد وزير الدفاع في المنطقة العسكرية الجنوبية، جاهزية تنفيذ المهام لغرض المعدات العسكرية والأسلحة المرسلة إلى وحدات القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية الخاصة.بالإضافة إلى ذلك، في مقر المجموعة المشتركة للقوات الروسية، استمع شويغو إلى تقارير من نوابه وقادة المجموعات حول الوضع الحالي في مناطق المسؤولية والخطط لاتخاذ مزيد من الإجراءات.
https://sputnikarabic.ae/20230505/القوات-الروسية-تدمر-مستودعات-اللواءين-54-و110-الآليين-الأوكرانيين-1076700245.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
روسيا, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
شويغو يوجه بالإمداد المستمر للقوات بالأسلحة والمعدات في منطقة العملية العسكرية الخاصة
14:09 GMT 05.05.2023 (تم التحديث: 14:34 GMT 05.05.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، قيام وزير الدفاع سيرغي شويغو، بتفقد جاهزية المعدات التي ستستخدم خلال العملية العسكرية الخاصة، في المنطقة العسكرية الجنوبية.
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "تفقد وزير دفاع روسيا الاتحادية، جنرال الجيش سيرغي شويغو، في المنطقة العسكرية الجنوبية، جاهزية المعدات العسكرية والأسلحة المتجهة إلى وحدات القوات المسلحة الروسية في مناطق العملية العسكرية الخاصة، لتنفيذ المهام المحددة له".
كما أصدر شويغو تعليماته بالإبقاء على الرقابة الخاصة للإمداد المستمر للقوات في منطقة العملية العسكرية الخاصة بالأسلحة والمعدات:
"كلف رئيس الإدارة العسكرية الروسية العقيد أ. كوزمينكوف، بمراقبة خاصة لقضايا الإمداد المستمر والمنتظم للقوات في مناطق العملية العسكرية الخاصة بكل ما يلزم من أسلحة ومعدات عسكرية".
وبحسب الوزارة، تفقّد وزير الدفاع في المنطقة العسكرية الجنوبية، جاهزية تنفيذ المهام لغرض المعدات العسكرية والأسلحة المرسلة إلى وحدات القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية الخاصة.
بالإضافة إلى ذلك، في مقر المجموعة المشتركة للقوات الروسية، استمع شويغو إلى تقارير من نوابه وقادة المجموعات حول الوضع الحالي في مناطق المسؤولية والخطط لاتخاذ مزيد من الإجراءات.