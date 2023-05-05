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العراق: احترام سيادة سوريا يتيح المزيد من الاستقرار والتكامل العربي
العراق: احترام سيادة سوريا يتيح المزيد من الاستقرار والتكامل العربي
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الجمعة، إن احترام سيادة سوريا والتضامن مع الشعب السوري سيتيح المزيد من الاستقرار والتكامل العربي. 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T11:04+0000
2023-05-05T11:04+0000
العراق
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بغداد – سبوتنيك. وقال الصحاف في تصريح لـ"سبوتنيك" حول إمكانية عودة سوريا قريبا إلى الجامعة العربية إن "العراق باق على موقفه الثابت تجاه المسألة السورية إيمانا من العراق بأن دبلوماسية المبادرة وحل المشكلات العالقة واحترام السيادة السورية والوقوف والتضامن مع الشعب السوري كل ذلك سيتيح المزيد من الاستقرار والتكامل العربي".وأضاف: "هذا ما تعمل عليه وتدعو إليه وزارة الخارجية العراقية بشأن المسألة السورية، ومنذ بداياتها كان صوت العراق يصدح بهذه الحقيقة".وكانت مصادر قد كشفت لـ "سبوتنيك، أن جامعة الدول العربية ستعقد اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية غدا السبت في مقر الجامعة بالقاهرة وعلى جدول أعماله بندان:– استئناف مشاركة سوريا في اجتماعات الجامعة العربية والمنظمات كافة التي تتبع له.– البحث في الوضع الراهن في السودان والصراع القائم بين الأطراف.ويعقد هذا الاجتماع بشكل استثنائي وبرئاسة مصر وذلك قبل أيام من انعقاد القمة العربية في الرياض في الـ19 من الشهر الحالي.
https://sputnikarabic.ae/20230505/اجتماع-طارئ-للمندوبين-الدائمين-في-الجامعة-العربية-بشأن-السودان-وسوريا-1076692615.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, جامعة الدول العربية, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, جامعة الدول العربية, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط

العراق: احترام سيادة سوريا يتيح المزيد من الاستقرار والتكامل العربي

11:04 GMT 05.05.2023
© Photo / Mohamed Hemeda / أحمد الصحاف المتحدث باسم الخارجية العراقية
أحمد الصحاف المتحدث باسم الخارجية العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
© Photo / Mohamed Hemeda /
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الجمعة، إن احترام سيادة سوريا والتضامن مع الشعب السوري سيتيح المزيد من الاستقرار والتكامل العربي.
بغداد – سبوتنيك. وقال الصحاف في تصريح لـ"سبوتنيك" حول إمكانية عودة سوريا قريبا إلى الجامعة العربية إن "العراق باق على موقفه الثابت تجاه المسألة السورية إيمانا من العراق بأن دبلوماسية المبادرة وحل المشكلات العالقة واحترام السيادة السورية والوقوف والتضامن مع الشعب السوري كل ذلك سيتيح المزيد من الاستقرار والتكامل العربي".

وأضاف: "هذا ما تعمل عليه وتدعو إليه وزارة الخارجية العراقية بشأن المسألة السورية، ومنذ بداياتها كان صوت العراق يصدح بهذه الحقيقة".
اجتماع الجامعة العربية لبحث أزمة الجفاف في الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
اجتماع طارئ للمندوبين الدائمين في الجامعة العربية بشأن السودان وسوريا
09:22 GMT
وكانت مصادر قد كشفت لـ "سبوتنيك، أن جامعة الدول العربية ستعقد اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية غدا السبت في مقر الجامعة بالقاهرة وعلى جدول أعماله بندان:

– استئناف مشاركة سوريا في اجتماعات الجامعة العربية والمنظمات كافة التي تتبع له.

– البحث في الوضع الراهن في السودان والصراع القائم بين الأطراف.

ويعقد هذا الاجتماع بشكل استثنائي وبرئاسة مصر وذلك قبل أيام من انعقاد القمة العربية في الرياض في الـ19 من الشهر الحالي.
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