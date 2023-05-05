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https://sputnikarabic.ae/20230505/اجتماع-طارئ-للمندوبين-الدائمين-في-الجامعة-العربية-بشأن-السودان-وسوريا-1076692615.html
اجتماع طارئ للمندوبين الدائمين في الجامعة العربية بشأن السودان وسوريا
اجتماع طارئ للمندوبين الدائمين في الجامعة العربية بشأن السودان وسوريا
يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اجتماعا طارئا بشأن تطورات الأوضاع في السودان ومتابعة الوضع السوري، غدا السبت. 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T09:22+0000
2023-05-05T09:24+0000
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وبحسب مصادر لـ "سبوتنيك"، من المقرر أن يناقش الاجتماع العربي تطورات المشهد في السودان وبحث الآليات الممكنة لدفع الأطراف نحو ضرورة وقف إطلاق النار والجلوس إلى طاولة الحوار.ويبحث الاجتماع ملف رفع تعليق مقعد سوريا في الجامعة العربية، ومشاركتها في القمة العربية المقبلة المقرر انعقادها في العاصمة السعودية، الرياض، في 19 مايو/ أيار الجاري.وكان الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، قد صرح الأربعاء الماضي، بأن عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة يجب أن يتم على مراحل.وأوضح أبو الغيط، أن ذلك يبدأ باجتماع ونقاش ثم توافق (بين الدول الأعضاء في الجامعة)، وبعد ذلك تُقدم دعوة إلى سوريا، عندئذ تأتي سوريا وتشارك في أي اجتماع وزاري آخر، وتعود إلى كل فعاليات الجامعة العربية.وتوقع أبو الغيط موعد عودة سوريا، وقال في رده عما إذا كان يتوقع عودتها في قمة الرياض: "مما أرصده من نشاطات واتصالات ومتابعات وزخم، فإن عودة سوريا احتمال وارد جدًا أن يحدث".وتأتي هذه التصريحات وغيرها من التصريحات لمسؤولين عرب، في ظل توجه رسمي متزايد لدى دول عربية لإعادة سوريا إلى محيطها العربي، وإلى مقعدها في جامعة الدول العربية، الذي تم تجميده على خلفية الأزمة السورية التي بدأت في عام 2011.وفي السياق نفسه، دخل الصراع الأخطر في السودان أسبوعه الثالث، دون أي بوادر لحل قريب. ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، كثيرا من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك الدائرة منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.واتفق البرهان وحميدتي عدة مرات على وقف لإطلاق النار لم يتم التقيد به بشكل جيد، ومددا الهدنة الرسمية الأخيرة يوم الأربعاء لمدة أسبوع، حيث ألقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر مرارا للانتهاكات المتكررة.
https://sputnikarabic.ae/20230505/الأردن-سينظر-قريبا-في-عودة-سوريا-إلى-الجامعة-العربية-1076685065.html
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أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار

اجتماع طارئ للمندوبين الدائمين في الجامعة العربية بشأن السودان وسوريا

09:22 GMT 05.05.2023 (تم التحديث: 09:24 GMT 05.05.2023)
© Photo / Arab Leagueاجتماع الجامعة العربية لبحث أزمة الجفاف في الصومال
اجتماع الجامعة العربية لبحث أزمة الجفاف في الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
© Photo / Arab League
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يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اجتماعا طارئا بشأن تطورات الأوضاع في السودان ومتابعة الوضع السوري، غدا السبت.
وبحسب مصادر لـ "سبوتنيك"، من المقرر أن يناقش الاجتماع العربي تطورات المشهد في السودان وبحث الآليات الممكنة لدفع الأطراف نحو ضرورة وقف إطلاق النار والجلوس إلى طاولة الحوار.
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
الأردن: سينظر قريبا في عودة سوريا إلى الجامعة العربية
05:47 GMT
ويبحث الاجتماع ملف رفع تعليق مقعد سوريا في الجامعة العربية، ومشاركتها في القمة العربية المقبلة المقرر انعقادها في العاصمة السعودية، الرياض، في 19 مايو/ أيار الجاري.
وكان الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، قد صرح الأربعاء الماضي، بأن عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة يجب أن يتم على مراحل.
وأوضح أبو الغيط، أن ذلك يبدأ باجتماع ونقاش ثم توافق (بين الدول الأعضاء في الجامعة)، وبعد ذلك تُقدم دعوة إلى سوريا، عندئذ تأتي سوريا وتشارك في أي اجتماع وزاري آخر، وتعود إلى كل فعاليات الجامعة العربية.
وتوقع أبو الغيط موعد عودة سوريا، وقال في رده عما إذا كان يتوقع عودتها في قمة الرياض: "مما أرصده من نشاطات واتصالات ومتابعات وزخم، فإن عودة سوريا احتمال وارد جدًا أن يحدث".
وتأتي هذه التصريحات وغيرها من التصريحات لمسؤولين عرب، في ظل توجه رسمي متزايد لدى دول عربية لإعادة سوريا إلى محيطها العربي، وإلى مقعدها في جامعة الدول العربية، الذي تم تجميده على خلفية الأزمة السورية التي بدأت في عام 2011.
وفي السياق نفسه، دخل الصراع الأخطر في السودان أسبوعه الثالث، دون أي بوادر لحل قريب. ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، كثيرا من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.
كما تسببت المعارك الدائرة منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
واتفق البرهان وحميدتي عدة مرات على وقف لإطلاق النار لم يتم التقيد به بشكل جيد، ومددا الهدنة الرسمية الأخيرة يوم الأربعاء لمدة أسبوع، حيث ألقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر مرارا للانتهاكات المتكررة.
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