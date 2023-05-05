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القوات الروسية تدمر مستودعات اللواءين "54" و"110" الآليين الأوكرانيين
Передача БЛА бойцам в зону СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230505/القوات-الروسية-تدمر-جسرا-حاول-الجيش-الأوكراني-نقل-احتياطيات-عبره-إلى-أرتيوموفسك--1076699087.html
القوات الروسية تدمر جسرا حاول الجيش الأوكراني نقل احتياطيات عبره إلى أرتيوموفسك
القوات الروسية تدمر جسرا حاول الجيش الأوكراني نقل احتياطيات عبره إلى أرتيوموفسك
دمرت القوات الروسية جسرا بالقرب من منطقة تشاسوف يار، حاولت القوات الأوكرانية نقل احتياطيات عسكرية عبره إلى جبهة أرتيوموفسك. 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T12:25+0000
2023-05-05T13:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إنه تم تدمير جسر في منطقة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، حاولت القوات الأوكرانية على طوله توريد الذخيرة ونقل الاحتياطيات إلى أرتيوموفسك.ونوهت الدفاع الروسية إلى أنه في اتجاه دونيتسك، واصلت المفارز المهاجمة شن عمليات هجومية في الجزء الغربي من مدينة أرتيومفسك، بدعم من المظليين لتطويق العدو على المحاور.ونوهت الدفاع الروسية إلى أنه، وفي المجموع، وخلال عمليات اليوم الماضي، قام الطيران في هذه المنطقة بسبع طلعات جوية، أكمل رجال المدفعية 69 مهمة إطلاق نار.
https://sputnikarabic.ae/20230505/الدفاعات-الروسية-تسقط-مقاتلتين-أوكرانيتين-من-طراز-سو-25-1076698623.html
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روسيا

القوات الروسية تدمر جسرا حاول الجيش الأوكراني نقل احتياطيات عبره إلى أرتيوموفسك

12:25 GMT 05.05.2023 (تم التحديث: 13:05 GMT 05.05.2023)
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دمرت القوات الروسية جسرا بالقرب من منطقة تشاسوف يار، حاولت القوات الأوكرانية نقل احتياطيات عسكرية عبره إلى جبهة أرتيوموفسك.
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إنه تم تدمير جسر في منطقة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، حاولت القوات الأوكرانية على طوله توريد الذخيرة ونقل الاحتياطيات إلى أرتيوموفسك.

"في منطقة تشاسوف يار بجمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير جسر حاولت القوات المسلحة الأوكرانية على طوله القيام بتوريد الذخيرة ونقل الاحتياطيات إلى أرتوموفسك".

وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر - سبوتنيك عربي
وزارة الدفاع الروسية
ونوهت الدفاع الروسية إلى أنه في اتجاه دونيتسك، واصلت المفارز المهاجمة شن عمليات هجومية في الجزء الغربي من مدينة أرتيومفسك، بدعم من المظليين لتطويق العدو على المحاور.
منظومة إس-400 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الروسية تسقط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-25"
12:18 GMT

وبينت الدفاع الروسية أن الضربات الجوية العملياتية والتكتيكية للجيش، بالإضافة إلى نيران المدفعية من مجموعة القوات "الجنوبية" أدت، إلى هزيمة القوى العاملة للعدو ومعداته في منطقة كالينوفكا وكراسنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

ونوهت الدفاع الروسية إلى أنه، وفي المجموع، وخلال عمليات اليوم الماضي، قام الطيران في هذه المنطقة بسبع طلعات جوية، أكمل رجال المدفعية 69 مهمة إطلاق نار.
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