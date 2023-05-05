عربي
https://sputnikarabic.ae/20230505/تسجيل-مقترح-العضوية-الدائمة-للجزائر-في-أفريبول-1076697192.html
تسجيل مقترح العضوية الدائمة للجزائر في "أفريبول"
تسجيل مقترح العضوية الدائمة للجزائر في "أفريبول"
سمحت اللجنة التنفيذية لآلية الاتحاد الأفريقي للتعاون الشرطي "أفريبول" بتسجيل مقترح العضوية الدائمة للجزائر في المكتب التنفيذي لـ "أفريبول". 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T11:46+0000
2023-05-05T11:46+0000
العالم العربي
الجزائر
عبد المجيد تبون
الحكومة الجزائرية الجديدة
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/05/1049167318_0:254:4560:2819_1920x0_80_0_0_1cb5cad49c1efdfb0b874e4527b7167d.jpg
ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية بيانا صادرا عن المديرية العامة للأمن الوطني في الجزائر، أفادت فيه بأن اللجنة التنفيذية لآلية الاتحاد الأفريقي للتعاون الشرطي "أفريبول" وافقت على تسجيل مقترح الجزائر المتعلق بالحصول على صفة العضوية الدائمة في المكتب التنفيذي للأفريبول.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن بلاده تقترب من الانضمام إلى منظمة "بريكس"، مؤكدا أن دول المنظمة لا تمانع حصول الجزائر على العضوية الكاملة.وقال تبون، في مقابلة مع "الجزيرة بودكاست" في أبريل/ نيسان الماضي، إن دول الصين، وروسيا، وجنوب أفريقيا والبرازيل أبدت موافقتها على انضمام الجزائر إلى منظمة "بريكس"، وأوضح الرئيس الجزائري أن انضمام بلاده إلى "بريكس" في المرحلة الأولى، سيكون كمراقب قبل أن تنال العضوية الكاملة.
https://sputnikarabic.ae/20230505/الرئيس-الجزائري-يشكك-في-تقييمات-المنظمات-غير-الحكومية-لحرية-الصحافة-1076691904.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/05/1049167318_232:0:4328:3072_1920x0_80_0_0_d46875b4f77df3270a5414a0ef77ae61.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الجزائر, عبد المجيد تبون, الحكومة الجزائرية الجديدة, الأخبار
العالم العربي, الجزائر, عبد المجيد تبون, الحكومة الجزائرية الجديدة, الأخبار

تسجيل مقترح العضوية الدائمة للجزائر في "أفريبول"

11:46 GMT 05.05.2023
© AFP 2023 / Ryad Kramdiعلم الجزائر
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
© AFP 2023 / Ryad Kramdi
تابعنا عبرTelegram
سمحت اللجنة التنفيذية لآلية الاتحاد الأفريقي للتعاون الشرطي "أفريبول" بتسجيل مقترح العضوية الدائمة للجزائر في المكتب التنفيذي لـ "أفريبول".
ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية بيانا صادرا عن المديرية العامة للأمن الوطني في الجزائر، أفادت فيه بأن اللجنة التنفيذية لآلية الاتحاد الأفريقي للتعاون الشرطي "أفريبول" وافقت على تسجيل مقترح الجزائر المتعلق بالحصول على صفة العضوية الدائمة في المكتب التنفيذي للأفريبول.
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الحفل الختامي للقمة الحادية والثلاثين للجامعة العربية في العاصمة الجزائرية الجزائر في 2 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
الرئيس الجزائري يشكك في تقييمات المنظمات غير الحكومية لحرية الصحافة
08:59 GMT

وأردف البيان أن "الموافقة جاءت ضمن توصيات أشغال الدورة الـ11 المنعقدة يومي الثالث والرابع من مايو/ أيار الجاري بالعاصمة تونس، ومن المنتظر أن يتم عرضه للمصادقة خلال أشغال الجمعية العامة المزمع تنظيمها شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن بلاده تقترب من الانضمام إلى منظمة "بريكس"، مؤكدا أن دول المنظمة لا تمانع حصول الجزائر على العضوية الكاملة.
وقال تبون، في مقابلة مع "الجزيرة بودكاست" في أبريل/ نيسان الماضي، إن دول الصين، وروسيا، وجنوب أفريقيا والبرازيل أبدت موافقتها على انضمام الجزائر إلى منظمة "بريكس"، وأوضح الرئيس الجزائري أن انضمام بلاده إلى "بريكس" في المرحلة الأولى، سيكون كمراقب قبل أن تنال العضوية الكاملة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:37 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала