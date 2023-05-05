https://sputnikarabic.ae/20230505/القوات-الروسية-تدمر-مستودعات-اللواءين-54-و110-الآليين-الأوكرانيين-1076700245.html
القوات الروسية تدمر مستودعات اللواءين "54" و"110" الآليين الأوكرانيين
القوات الروسية تدمر مستودعات اللواءين "54" و"110" الآليين الأوكرانيين
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن إجمالي خسائر الجيش الأوكراني، في اتجاه دونيتسك بلغت نحو 300 من الأفراد العسكريين والمرتزقة، بالإضافة إلى تدمير تسع قطع من المعدات... 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T13:10+0000
2023-05-05T13:10+0000
2023-05-05T13:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
وزارة الدفاع
تدمير
مستودع ذخيرة
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان الدفاع اليوم الخميس: "في مناطق كراماتورسك وأفدييفكا في بجمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير مستودعين للذخيرة تابعين للواءين الآليين 54 و 110 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية. والقضاء على ما يصل إلى 300 جندي ومرتزق أوكراني، تدمير ثلاث مركبات قتال مشاة وأربع مركبات قتالية مدرعة ومركبة قتالية واحدة من طراز "غراد"، بالإضافة إلى مدفعية ذاتية الدفع "أكاسيا" خلال يوم واحد".وتابعت الدفاع أنه "تم القضاء على نحو 65 جنديا أوكرانيا، وتدمير عربة قتالية مدرعة وشاحنة بيك آب ومدفعي هاورتز من طراز "دي - 20" و " دي - 30"، وكذلك تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 66 للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية بتروفسكويه في جمهورية لوغانسك الشعبية".
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روسيا, وزارة الدفاع, تدمير, مستودع ذخيرة, أخبار أوكرانيا
روسيا, وزارة الدفاع, تدمير, مستودع ذخيرة, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تدمر مستودعات اللواءين "54" و"110" الآليين الأوكرانيين
13:10 GMT 05.05.2023 (تم التحديث: 13:23 GMT 05.05.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن إجمالي خسائر الجيش الأوكراني، في اتجاه دونيتسك بلغت نحو 300 من الأفراد العسكريين والمرتزقة، بالإضافة إلى تدمير تسع قطع من المعدات ومستودعين للذخيرة.
وجاء في بيان الدفاع اليوم الخميس: "في مناطق كراماتورسك وأفدييفكا في بجمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير مستودعين للذخيرة تابعين للواءين الآليين 54 و 110 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية. والقضاء على ما يصل إلى 300 جندي ومرتزق أوكراني، تدمير ثلاث مركبات قتال مشاة وأربع مركبات قتالية مدرعة ومركبة قتالية واحدة من طراز "غراد"، بالإضافة إلى مدفعية ذاتية الدفع "أكاسيا" خلال يوم واحد".
وتابع البيان: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم على محور كوبيانسك، القضاء على نحو 95 جنديا أوكرانيا وتدمير ثماني عرباتومدفع "أكاسيا" ذاتي الحركة، بالإضافة إلى مدفع من طراز "إم 777" أمريكي الصنع، كما تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الدفاع الإقليمي 127 بالقرب من منطقة أوغورتسوف بمقاطعة خاركوف".
وأضافت الدفاع، بأن طيران الجيش الروسي ومدفعية قوات تجمع "المركز" قامت باستهداف وحدات من القوات الأوكرانية في مناطق بلدات، نيفسكويه في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتورسكويه وسيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتابعت الدفاع أنه "تم القضاء على نحو 65 جنديا أوكرانيا، وتدمير عربة قتالية مدرعة وشاحنة بيك آب ومدفعي هاورتز من طراز "دي - 20" و " دي - 30"، وكذلك تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 66 للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية بتروفسكويه في جمهورية لوغانسك الشعبية".