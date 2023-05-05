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لافروف: الولايات المتحدة لا تتوقف عن محاولة توظيف بنيتها التحتية العسكرية في أفغانستان
https://sputnikarabic.ae/20230505/لافروف-الولايات-المتحدة-لا-تتوقف-عن-محاولة-توظيف-بنيتها-التحتية-العسكرية-في-أفغانستان-1076691655.html
لافروف: الولايات المتحدة لا تتوقف عن محاولة توظيف بنيتها التحتية العسكرية في أفغانستان
لافروف: الولايات المتحدة لا تتوقف عن محاولة توظيف بنيتها التحتية العسكرية في أفغانستان
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تتخلى عن محاولات توظيف بنيتها التحتية العسكرية في أفغانستان وآسيا الوسطى. 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T08:48+0000
2023-05-05T08:48+0000
العالم
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قال لافروف خلال مؤتمره الصحفي: "الوضع يتطلب بالفعل إجراءات جدية للغاية، لأن الأمريكيين يحاولون مرة أخرى التدخل في شؤون أفغانستان وهناك أدلة مقنعة على الحقائق التي تشير إلى أن الأمريكيين يدعمون الجماعات الإرهابية بما في ذلك الحركة الإسلامية في تركستان بما في ذلك تنظيم القاعدة (منظمة إرهابية محظورة في روسيا الاتحادية).وأضاف لافروف، بالقول إن "الأمريكيين لا يتخلون عن محاولاتهم لإعادة توظيف بنيتهم ​​التحتية في المنطقة المحيطة بأفغانستان وآسيا الوسطى - فالجميع يدرك جيداً الخطر الجسيم الذي تنطوي عليه مثل هذه المحاولات وسنعارضها بشدة".وأسفرت مغادرة القوات الأمريكية من أفغانستان في 30 أغسطس/ آب 2021، عن مقتل 13 جنديا أمريكيا، و170 أفغانيا، في هجوم انتحاري في محيط مزدحم بمطار العاصمة الأفغانية كابول، وتمكنت عملية جسر جوي عسكري غير مسبوقة، من إخراج أكثر من 120 ألف شخص من البلاد في غضون أيام.
https://sputnikarabic.ae/20230503/الصين-تطالب-الغرب-بإعادة-إعمار-أفغانستان-1076596440.html
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لافروف: الولايات المتحدة لا تتوقف عن محاولة توظيف بنيتها التحتية العسكرية في أفغانستان

08:48 GMT 05.05.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورلافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول نتائج عمل الدبلوماسيين الروس في عام 2022
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول نتائج عمل الدبلوماسيين الروس في عام 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev
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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تتخلى عن محاولات توظيف بنيتها التحتية العسكرية في أفغانستان وآسيا الوسطى.
قال لافروف خلال مؤتمره الصحفي: "الوضع يتطلب بالفعل إجراءات جدية للغاية، لأن الأمريكيين يحاولون مرة أخرى التدخل في شؤون أفغانستان وهناك أدلة مقنعة على الحقائق التي تشير إلى أن الأمريكيين يدعمون الجماعات الإرهابية بما في ذلك الحركة الإسلامية في تركستان بما في ذلك تنظيم القاعدة (منظمة إرهابية محظورة في روسيا الاتحادية).
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وأضاف لافروف، بالقول إن "الأمريكيين لا يتخلون عن محاولاتهم لإعادة توظيف بنيتهم ​​التحتية في المنطقة المحيطة بأفغانستان وآسيا الوسطى - فالجميع يدرك جيداً الخطر الجسيم الذي تنطوي عليه مثل هذه المحاولات وسنعارضها بشدة".
وأسفرت مغادرة القوات الأمريكية من أفغانستان في 30 أغسطس/ آب 2021، عن مقتل 13 جنديا أمريكيا، و170 أفغانيا، في هجوم انتحاري في محيط مزدحم بمطار العاصمة الأفغانية كابول، وتمكنت عملية جسر جوي عسكري غير مسبوقة، من إخراج أكثر من 120 ألف شخص من البلاد في غضون أيام.
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