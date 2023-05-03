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الصين تطالب الغرب بإعادة إعمار أفغانستان
الصين تطالب الغرب بإعادة إعمار أفغانستان
حث المبعوث الصيني الخاص إلى أفغانستان، يوي شياو يونغ، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة و"الناتو" على المشاركة في إعادة إعمار أفغانستان. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
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وقال شياو، في تصريح له لوكالة "سبوتنك": "على الولايات المتحدة ودول الناتو، التي احتلت أفغانستان لسنوات عديدة، تحمل المسؤولية والمشاركة في إعادة إعمارها".وجاء هذا التصريح عقب مشاركة شياو في اجتماع خاص لمبعوثي عشرين دولة إلى أفغانستان، والمنعقد في قطر بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة.وناقش المشاركون في المشاورات التي استمرت يومين في قطر، التحديات التي تواجه أفغانستان في المجال الإنساني، وكذلك سبل تعزيز الاستقرار في البلاد.وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد احتلت أفغانستان في عام 2001، على خلفية أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر، بالتعاون مع حلفائها الغربيين.
https://sputnikarabic.ae/20230427/إعلام-صيني-بكين-تصبح-وسيطا-مؤثرا-في-الأزمة-الأوكرانية-1076347263.html
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الصين تطالب الغرب بإعادة إعمار أفغانستان

08:12 GMT 03.05.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINأعلام الصين وأمريكا
أعلام الصين وأمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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حث المبعوث الصيني الخاص إلى أفغانستان، يوي شياو يونغ، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة و"الناتو" على المشاركة في إعادة إعمار أفغانستان.
وقال شياو، في تصريح له لوكالة "سبوتنك": "على الولايات المتحدة ودول الناتو، التي احتلت أفغانستان لسنوات عديدة، تحمل المسؤولية والمشاركة في إعادة إعمارها".
وجاء هذا التصريح عقب مشاركة شياو في اجتماع خاص لمبعوثي عشرين دولة إلى أفغانستان، والمنعقد في قطر بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة.

وشدد المبعوث الصيني: "على الولايات المتحدة ودول الناتو، التي احتلت أفغانستان منذ 20 عامًا، تحمل مسؤولية إعادة إعمار أفغانستان، وقد أثار العديد من المشاركين في الاجتماع هذه المسألة، كما أثاروا مسألة ضرورة حل مشكلة رفع العقوبات. وإلغاء تجميد الأصول الأفغانية في أسرع وقت ممكن، ويثير المزيد والمزيد من الدول قضية الأصول الأفغانية، وأصبح من الصعب على الدول الغربية تجاهل هذه القضية، ويجب رفع تجميد الأصول الأفغانية البالغة 7 مليارات دولار ".

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وناقش المشاركون في المشاورات التي استمرت يومين في قطر، التحديات التي تواجه أفغانستان في المجال الإنساني، وكذلك سبل تعزيز الاستقرار في البلاد.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد احتلت أفغانستان في عام 2001، على خلفية أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر، بالتعاون مع حلفائها الغربيين.
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