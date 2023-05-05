https://sputnikarabic.ae/20230505/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-بعد-اجتماع-وزراء-خارجية-منظمة-شنغهاي-فيديو--1076687312.html

لافروف: زيلينسكي مجرد دمية ولصبرنا حدود... فيديو

لافروف: زيلينسكي مجرد دمية ولصبرنا حدود... فيديو

يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مؤتمرا صحفيا، اليوم الجمعة، بعد اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون. 05.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-05T07:41+0000

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روسيا

منظمة شنغهاي للتعاون

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وأكد وزير الخارجية الروسي أن روسيا سترد بإجراءات على هجوم الطائرات دون طيار على الكرملين، مشددًا على أن "صبرنا محدود".وأوضح لافروف أن مفاوضات حل الأزمة الحالية ستجرى عاجلاً أم آجلا، ولكن ليس مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لكن مع أسياد هذه "الدمية".وأشار لافروف إلى أن المبادرة الصينية للتسوية، على وجه الخصوص، تغطي القضية العالمية، وهي ضمان عدم تجزئة الأمن، ونبذ الأعمال التي تنتهك أي دولة أخرى، والتخلي عن العقوبات غير المشروعة.وأشار لافروف إلى أن روسيا لم ترفض أبدا حل الأزمة الأوكرانية على الرغم من ضخ واشنطن الأسلحة إلى كييف.

https://sputnikarabic.ae/20230505/لافروف-الولايات-المتحدة-لا-تتوقف-عن-محاولة-توظيف-بنيتها-التحتية-العسكرية-في-أفغانستان-1076691655.html

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روسيا, منظمة شنغهاي للتعاون