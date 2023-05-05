https://sputnikarabic.ae/20230505/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-بعد-اجتماع-وزراء-خارجية-منظمة-شنغهاي-فيديو--1076687312.html
لافروف: زيلينسكي مجرد دمية ولصبرنا حدود... فيديو
لافروف: زيلينسكي مجرد دمية ولصبرنا حدود... فيديو
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مؤتمرا صحفيا، اليوم الجمعة، بعد اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون. 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T07:41+0000
2023-05-05T07:41+0000
2023-05-05T08:59+0000
روسيا
منظمة شنغهاي للتعاون
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وأكد وزير الخارجية الروسي أن روسيا سترد بإجراءات على هجوم الطائرات دون طيار على الكرملين، مشددًا على أن "صبرنا محدود".وأوضح لافروف أن مفاوضات حل الأزمة الحالية ستجرى عاجلاً أم آجلا، ولكن ليس مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لكن مع أسياد هذه "الدمية".وأشار لافروف إلى أن المبادرة الصينية للتسوية، على وجه الخصوص، تغطي القضية العالمية، وهي ضمان عدم تجزئة الأمن، ونبذ الأعمال التي تنتهك أي دولة أخرى، والتخلي عن العقوبات غير المشروعة.وأشار لافروف إلى أن روسيا لم ترفض أبدا حل الأزمة الأوكرانية على الرغم من ضخ واشنطن الأسلحة إلى كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230505/لافروف-الولايات-المتحدة-لا-تتوقف-عن-محاولة-توظيف-بنيتها-التحتية-العسكرية-في-أفغانستان-1076691655.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, منظمة شنغهاي للتعاون
روسيا, منظمة شنغهاي للتعاون
لافروف: زيلينسكي مجرد دمية ولصبرنا حدود... فيديو
07:41 GMT 05.05.2023 (تم التحديث: 08:59 GMT 05.05.2023) تابعنا عبر
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مؤتمرا صحفيا، اليوم الجمعة، بعد اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون.
وأكد وزير الخارجية الروسي أن روسيا سترد بإجراءات على هجوم الطائرات دون طيار على الكرملين، مشددًا على أن "صبرنا محدود".
"من دون حل المشكلة الجيوبوليتيكية الرئيسية، المتمثلة برغبة الغرب في الحفاظ على هيمنته بإملاء إرادته على الجميع، لا يمكن حل أي أزمات سواء في أوكرانيا أو في أي جزء آخر من العالم".
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
وأوضح لافروف أن مفاوضات حل الأزمة الحالية ستجرى عاجلاً أم آجلا، ولكن ليس مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لكن مع أسياد هذه "الدمية".
وأشار لافروف إلى أن المبادرة الصينية للتسوية، على وجه الخصوص، تغطي القضية العالمية، وهي ضمان عدم تجزئة الأمن، ونبذ الأعمال التي تنتهك أي دولة أخرى، والتخلي عن العقوبات غير المشروعة.
"كل هذا يتم تقريره، بالطبع ليس مع زيلينسكي، الذي هو عبارة عن دمية في يد الغرب، ولكن مباشرة مع أسياده. لقد كنا مستعدين لمثل هذا الحوار لفترة طويلة، وقدمت مقترحاتنا في كلا من عامي 2009 وفي ديسمبر 2021 ... رفضها الغرب بغطرسة، لكن لا مفر من الحديث عن هذا الموضوع وحل كل هذه المشاكل... سيحدث هذا عاجلاً أم آجلا".
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
وأشار لافروف إلى أن روسيا لم ترفض أبدا حل الأزمة الأوكرانية على الرغم من ضخ واشنطن الأسلحة إلى كييف.