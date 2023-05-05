https://sputnikarabic.ae/20230505/مجلس-الذهب-العالمي-تراجع-الطلب-على-الذهب-بـ13-خلال-الربع-الأول-من-2023-1076693985.html

مجلس الذهب العالمي: تراجع الطلب على الذهب بـ13% خلال الربع الأول من 2023

مجلس الذهب العالمي: تراجع الطلب على الذهب بـ13% خلال الربع الأول من 2023

تراجع الطلب العالمي على الذهب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي مع انخفاض مشتريات المستثمرين، على الرغم من مشتريات البنوك المركزية. 05.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-05T10:11+0000

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وأظهر تقرير مجلس الذهب العالمي الصادر اليوم الجمعة، انخفاض الطلب العالمي على المعدن الأصفر 13% على أساس سنوي إلى 1081 طنًا، وجاء نحو نصف ذلك الطلب من المجوهرات.ووفقا للتقرير، اشترت البنوك المركزية 228 طنا من الذهب، وهو أعلى مستوى يسجل خلال أول 3 أشهر من عام في البيانات التي يعود تاريخها لعام 2000.ولفت التقرير إلى أن الطلب الصيني على المجوهرات بلغ 198 طنًا، في أكبر وتيرة فصلية منذ الربع الأول من عام 2015.وفي السياق، أوضح المجلس أن مشتريات سبائك الذهب والعملات تراجعت في أوروبا، كما هبط الطلب على المجوهرات في الهند إلى أدنى مستوى في 3 سنوات.كما أشار التقرير إلى أن العملاء الأمريكيين القلقين بشأن الاضطرابات المصرفية والاقتصادية، اشتروا 32 طنا من سبائك الذهب والعملات، وهو أعلى مستوى في أي ربع منذ عام 2010.يأتي هذا في وقت تحوم فيه أسعار الذهب قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق فوق 2000 دولار للأونصة.

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