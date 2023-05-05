https://sputnikarabic.ae/20230505/مجلس-الذهب-العالمي-تراجع-الطلب-على-الذهب-بـ13-خلال-الربع-الأول-من-2023-1076693985.html
مجلس الذهب العالمي: تراجع الطلب على الذهب بـ13% خلال الربع الأول من 2023
مجلس الذهب العالمي: تراجع الطلب على الذهب بـ13% خلال الربع الأول من 2023
تراجع الطلب العالمي على الذهب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي مع انخفاض مشتريات المستثمرين، على الرغم من مشتريات البنوك المركزية. 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T10:11+0000
2023-05-05T10:11+0000
2023-05-05T10:11+0000
أخبار العالم الآن
اقتصاد
الأخبار
أسعار الذهب اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101365/82/1013658245_0:175:3016:1872_1920x0_80_0_0_e0adfded2f2f05df4cdf431faabd7bed.jpg
وأظهر تقرير مجلس الذهب العالمي الصادر اليوم الجمعة، انخفاض الطلب العالمي على المعدن الأصفر 13% على أساس سنوي إلى 1081 طنًا، وجاء نحو نصف ذلك الطلب من المجوهرات.ووفقا للتقرير، اشترت البنوك المركزية 228 طنا من الذهب، وهو أعلى مستوى يسجل خلال أول 3 أشهر من عام في البيانات التي يعود تاريخها لعام 2000.ولفت التقرير إلى أن الطلب الصيني على المجوهرات بلغ 198 طنًا، في أكبر وتيرة فصلية منذ الربع الأول من عام 2015.وفي السياق، أوضح المجلس أن مشتريات سبائك الذهب والعملات تراجعت في أوروبا، كما هبط الطلب على المجوهرات في الهند إلى أدنى مستوى في 3 سنوات.كما أشار التقرير إلى أن العملاء الأمريكيين القلقين بشأن الاضطرابات المصرفية والاقتصادية، اشتروا 32 طنا من سبائك الذهب والعملات، وهو أعلى مستوى في أي ربع منذ عام 2010.يأتي هذا في وقت تحوم فيه أسعار الذهب قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق فوق 2000 دولار للأونصة.
https://sputnikarabic.ae/20230417/دول-عربية-تتقدم-وروسيا-تحتفظ-بالمركز-الرابع-في-الاحتياطيات-الدولية-للذهب-1075996020.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101365/82/1013658245_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_cb6823c731c355f644ce6da5f6c4c9d6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, اقتصاد, الأخبار, أسعار الذهب اليوم
أخبار العالم الآن, اقتصاد, الأخبار, أسعار الذهب اليوم
مجلس الذهب العالمي: تراجع الطلب على الذهب بـ13% خلال الربع الأول من 2023
تابعنا عبر
تراجع الطلب العالمي على الذهب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي مع انخفاض مشتريات المستثمرين، على الرغم من مشتريات البنوك المركزية.
وأظهر تقرير
مجلس الذهب العالمي الصادر اليوم الجمعة، انخفاض الطلب العالمي على المعدن الأصفر 13% على أساس سنوي إلى 1081 طنًا، وجاء نحو نصف ذلك الطلب من المجوهرات.
ووفقا للتقرير، اشترت البنوك المركزية 228 طنا من الذهب، وهو أعلى مستوى يسجل خلال أول 3 أشهر من عام في البيانات التي يعود تاريخها لعام 2000.
ولفت التقرير إلى أن الطلب الصيني على المجوهرات بلغ 198 طنًا، في أكبر وتيرة فصلية منذ الربع الأول من عام 2015.
وفي السياق، أوضح المجلس أن مشتريات سبائك الذهب
والعملات تراجعت في أوروبا، كما هبط الطلب على المجوهرات في الهند إلى أدنى مستوى في 3 سنوات.
كما أشار التقرير إلى أن العملاء الأمريكيين القلقين بشأن الاضطرابات المصرفية والاقتصادية، اشتروا 32 طنا من سبائك الذهب والعملات، وهو أعلى مستوى في أي ربع منذ عام 2010.
يأتي هذا في وقت تحوم فيه أسعار الذهب
قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق فوق 2000 دولار للأونصة.