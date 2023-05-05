https://sputnikarabic.ae/20230505/-الجيش-السوداني-يقول-إن-الدعم-السريع-احتلت-الملحقية-العسكرية-السعودية-بالخرطوم-1076711619.html

الجيش السوداني يقول إن "الدعم السريع" احتلت الملحقية العسكرية السعودية بالخرطوم

الجيش السوداني يقول إن "الدعم السريع" احتلت الملحقية العسكرية السعودية بالخرطوم

قال الجيش السوداني، مساء اليوم الجمعة، إن قوات الدعم السريع احتلت الملحقية العسكرية السعودية بالخرطوم، وتمركزت به على متن 17 عربة مسلحة. 05.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-05T19:58+0000

2023-05-05T19:58+0000

2023-05-05T20:22+0000

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جاء ذلك في بيان للجيش، بالتزامن مع وصول وفد من قواته وقوات الدعم السريع إلى مدينة جدة السعودية لإجراء مفاوضات، استجابة لمبادرة سعودية- أمريكية.وقال الجيش: "تواصلت تعديات المليشيا المتمردة (يقصد قوات الدعم السريع) على البعثات الدبلوماسية بالبلاد، حيث احتلت عناصر منهم مقر الملحقية العسكرية للسفارة السعودية بحي الرياض وتمركزت به قوة على متن 17 عربة مسلحة".وأضاف أن سفارة جمهورية تشاد أبلغت بمحاولة عناصر من الدعم السريع سرقة السيارة الرسمية للسفير، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك.واتهم الجيش قوات الدعم السريع بالاستمرار في خرق الهدنة، مشيرا إلى أنها عاودت اليوم الجمعة "الهجوم على سلاح الإشارة، تصدت لهم قواتنا وكبدتهم خسائر كبيرة".وتابع: "واصلت المليشيا المتمردة القصف العشوائي على بعض المناطق في محيط منطقة بحري ووسط الخرطوم بما فيها المناطق السكنية".وقال إنه "في إطار عمليات التخريب الممنهجة ونشر الفوضى بالعاصمة، قامت المليشيا المتمردة بنهب وحرق مول عفراء التجاري وكسر ونهب بنك الخرطوم بالفتيحاب".وأشار إلى أنه رصد "تحركات تعزيزات للمليشيا المتمردة من جنوب كردفان على متن 52 عربة مسلحة تجاوزت منطقة جبرة الشيخ، ومجموعة أخرى قادمة من إقليم النيل الأزرق على متن 38 عربة متحركة حاليا على طريق المناقل".واتهم الجيش "الدعم السريع" بالاستعانة بـ "عناصر ومرتزقة غير سودانيين من دول غرب أفريقيا، مما يفسر مظاهر من سلوكياتهم الغريبة على قيم وعادات الشعب السوداني من انتهاك لحرمات البيوت ونهب الممتلكات العامة والخاصة والجنوح إلى تدمير وتخريب المنشآت الحيوية بالبلاد، كما تلاحظ استخدامهم لسيارات مدنية صالون وبكاسي يشتبه أنها مسروقة من مواطنين".ولم يصدر تعقيب فوري من "الدعم السريع"، على ما أورده الجيش في بيانه.وفي وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، غادر وفدا الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، إلى مدينة جدة غربي السعودية، لبدء المفاوضات بينهما والتي من المقرر انطلاقها غدا السبت.ونقلت قناة "العربية" عن مسؤول بالخارجية السعودية، أن وفد الجيش السوداني يمثله 3 ضباط وسفير، ويتكون وفد "الدعم السريع" من 3 ضباط.ويأتي انطلاق الوفدين إلى جدة استجابة لمبادرة أمريكية سعودية لحل الصراع في السودان، والذي لم تتمكن هدنة هشة تجددت عدة مرات من إنهائه أو السيطرة عليه.ودخل الصراع الأخطر في السودان أسبوعه الثالث، دون أي بوادر لحل قريب.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، كثيرا من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك الدائرة منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.واتفق البرهان وحميدتي عدة مرات على وقف لإطلاق النار لم يتم التقيد به بشكل جيد، ومددا الهدنة الرسمية الأخيرة يوم الأربعاء لمدة أسبوع، حيث ألقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر مرارا للانتهاكات المتكررة.

https://sputnikarabic.ae/20230505/وفدا-الجيش-السوداني-والدعم-السريع-يغادران-إلى-جدة-والخارجية-السعودية-تعلق-1076710005.html

https://sputnikarabic.ae/20230505/الخارجية-السودانية-تدعو-المجتمع-الدولي-إلى-تصنيف-الدعم-السريع-كمنظمة-إرهابية-1076703055.html

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