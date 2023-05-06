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https://sputnikarabic.ae/20230506/أفغانستان-مصرع-4-أشخاص-وإصابة-25-آخرين-إثر-عاصفة-رعدية-وفيضانات-شرقي-البلاد-1076726305.html
أفغانستان: مصرع 4 أشخاص وإصابة 25 آخرين إثر عاصفة رعدية وفيضانات شرقي البلاد
أفغانستان: مصرع 4 أشخاص وإصابة 25 آخرين إثر عاصفة رعدية وفيضانات شرقي البلاد
لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب 25 آخرين جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات، التي ضربت مقاطعة نانغرهار شرقي أفغانستان. 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T13:34+0000
2023-05-06T13:34+0000
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وأفادت وكالة "شينخوا" الصينية، تقلا عن بيان لحكومة المقاطعة الأفغانية، أن الأمطار الغزيرة، التي أدت إلى حدوث فيضانات في المقاطعة ليلة أمس (الجمعة)، أسفرت عن مصرع أربعة أشخاص، من بينهم ثلاثة أطفال.وأضاف البيان أن الفيضانات المدمرة جرفت 300 منزل وألحقت أضرارا جسيمة بهم، موضحا أن آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية تلفت أيضا.وفي الوقت نفسه، تزامنت الأمطار الغزيرة مع رياح عاتية دمرت الحدائق وأشجار الفاكهة في مقاطعات بلخ وسامانجان وتخار وقندوز وبغلان شمالي البلاد.وتنبأت هيئة الأرصاد الأفغانية بهطول الكثير من الأمطار وحدوث الفيضانات في 18 مقاطعة من مقاطعات البلاد البالغ عددها 34 مقاطعة خلال الأيام المقبلة.
https://sputnikarabic.ae/20220816/مصرع-30-شخصا-إثر-فيضانات-عارمة-بولاية-بروان-الأفغانية-1066458752.html
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العالم, قتلى, أخبار الهند اليوم
العالم, قتلى, أخبار الهند اليوم

أفغانستان: مصرع 4 أشخاص وإصابة 25 آخرين إثر عاصفة رعدية وفيضانات شرقي البلاد

13:34 GMT 06.05.2023
© AFP 2023 / ABDUL MAJEEDفيضانات باكستان
فيضانات باكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
© AFP 2023 / ABDUL MAJEED
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لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب 25 آخرين جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات، التي ضربت مقاطعة نانغرهار شرقي أفغانستان.
وأفادت وكالة "شينخوا" الصينية، تقلا عن بيان لحكومة المقاطعة الأفغانية، أن الأمطار الغزيرة، التي أدت إلى حدوث فيضانات في المقاطعة ليلة أمس (الجمعة)، أسفرت عن مصرع أربعة أشخاص، من بينهم ثلاثة أطفال.
وأضاف البيان أن الفيضانات المدمرة جرفت 300 منزل وألحقت أضرارا جسيمة بهم، موضحا أن آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية تلفت أيضا.
وفي الوقت نفسه، تزامنت الأمطار الغزيرة مع رياح عاتية دمرت الحدائق وأشجار الفاكهة في مقاطعات بلخ وسامانجان وتخار وقندوز وبغلان شمالي البلاد.
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مصرع 30 شخصا إثر فيضانات عارمة بولاية بروان الأفغانية
16 أغسطس 2022, 07:49 GMT
وتنبأت هيئة الأرصاد الأفغانية بهطول الكثير من الأمطار وحدوث الفيضانات في 18 مقاطعة من مقاطعات البلاد البالغ عددها 34 مقاطعة خلال الأيام المقبلة.
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