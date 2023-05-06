https://sputnikarabic.ae/20230506/إيران-تنفذ-حكم-الإعدام-بحق-إرهابي-عميل-لدى-الموساد-والاستخبارات-الأمريكية-1076714873.html
إيران تنفذ حكم الإعدام بحق "إرهابي عميل" لدى الموساد والاستخبارات الأمريكية
إيران تنفذ حكم الإعدام بحق "إرهابي عميل" لدى الموساد والاستخبارات الأمريكية
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن الإيراني السويدي حبيب فرج الله جعب الملقب بـ"حبيب أسيود" بتهمة الإرهاب. 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T06:18+0000
2023-05-06T06:18+0000
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وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، أن حكم الإعدام نُفذ صباح اليوم السبت.ومثل حبيب فرج الله، الملقب بـ "حبيب أسيود"، أمام المحكمة الثورية في طهران، وهو متهم بتزعم "حركة النضال" التي تنشط في محافظة خوزستان بجنوب غربي البلاد. وتصنف إيران الحركة كمنظمة "إرهابية" وتحملها مسؤولية هجمات أبرزها تفجير أودى بحياة نحو 30 شخصا.وفي السياق، أفادت وكالة أنباء "فارس"، بأنه خلال التحقيقات مع حبيب، اعترف بعلاقته بجهاز الموساد الإسرائيلي والاستخبارات المركزية الأمريكية.وحكم على حبيب بالإعدام بتهمة الفساد في الأرض وذلك من خلال تشكيل وإدارة وقيادة جماعة متمردة والتخطيط والتنفيذ للعديد من العمليات الإرهابية في إيران.وكان المتهم يقيم في السويد، ولكن فقد أثره في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 بعدما توجه إلى إسطنبول، قبل أن يظهر بعد نحو شهر محتجزا في إيران، وفق تسجيل بثه التلفزيون الرسمي في حينه.وحصل حبيب على الجنسية السويدية، أثناء إقامته في السويد، التي سعت لتقديم مساعدة قنصلية له دون جدوى نظرا إلى عدم اعتراف إيران بالجنسية المزدوجة.
https://sputnikarabic.ae/20230312/المحكمة-العليا-الإيرانية-تؤيد-حكما-بإعدام-مواطن-إيراني-سويدي-مدان-بالإرهاب-1074634353.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران تنفذ حكم الإعدام بحق "إرهابي عميل" لدى الموساد والاستخبارات الأمريكية
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أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن الإيراني السويدي حبيب فرج الله جعب الملقب بـ"حبيب أسيود" بتهمة الإرهاب.
وذكرت
وكالة الأنباء الإيرانية، أن حكم الإعدام نُفذ صباح اليوم السبت.
ومثل حبيب فرج الله، الملقب بـ "حبيب أسيود"، أمام المحكمة الثورية في طهران، وهو متهم بتزعم "حركة النضال" التي تنشط في محافظة خوزستان بجنوب غربي البلاد.
وتصنف إيران الحركة كمنظمة "إرهابية" وتحملها مسؤولية هجمات أبرزها تفجير أودى بحياة نحو 30 شخصا.
وفي السياق، أفادت
وكالة أنباء "فارس"، بأنه خلال التحقيقات مع حبيب، اعترف بعلاقته بجهاز الموساد الإسرائيلي والاستخبارات المركزية الأمريكية.
وحكم على حبيب بالإعدام بتهمة الفساد في الأرض
وذلك من خلال تشكيل وإدارة وقيادة جماعة متمردة والتخطيط والتنفيذ للعديد من العمليات الإرهابية في إيران.
وكان المتهم يقيم في السويد، ولكن فقد أثره في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 بعدما توجه إلى إسطنبول، قبل أن يظهر بعد نحو شهر محتجزا في إيران، وفق تسجيل بثه التلفزيون الرسمي في حينه.
وحصل حبيب على الجنسية السويدية، أثناء إقامته في السويد، التي سعت لتقديم مساعدة قنصلية له دون جدوى نظرا إلى عدم اعتراف إيران
بالجنسية المزدوجة.