https://sputnikarabic.ae/20230506/الإمارات-تحذر-من-هجمات-سيبرانية-تستهدف-أصولها-الرقمية-الوطنية-1076721418.html
الإمارات تحذر من هجمات "سيبرانية" تستهدف أصولها الرقمية الوطنية
الإمارات تحذر من هجمات "سيبرانية" تستهدف أصولها الرقمية الوطنية
طالب مجلس الأمن السيبراني الإماراتي، اليوم السبت، كافة المؤسسات الحكومية والخاصة في البلاد بأخذ الحيطة والحذر من أي هجمات سيبرانية، تستهدف البنية التحتية... 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T10:44+0000
2023-05-06T10:44+0000
2023-05-06T10:44+0000
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وناشد المجلس في هذا السياق الجهات الحكومية والخاصة، بتفعيل منظومة الطوارئ السيبرانية، والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لمشاركة البيانات باستباقية، والتصدي للهجمات الخبيثة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) .كما أكد مجلس الأمن السيبراني الإماراتي، أهمية التصدي لمختلف الأنواع من الهجمات السيبرانية من قبل القطاعات الحيوية، فضلا عن تفعيل منظومات الحماية وسياسات الأمن السيبراني، ورفع وعي الجهات لأي نشاطات إلكترونية مشبوهة قد تضر في بيئاتهم.يأتي ذلك بعد أن تعرضت الحكومة الكويتية أواخر الشهر الماضي لعدد من الهجمات الإلكترونية على مواقعها وبياناتها، ما أدى إلى اختراق كثير من الحسابات البنكية والسطو على الأرصدة.وحذرت وزارة الداخلية الكويتية الجميع من التعامل مع الاحتيال الإلكتروني أو التعامل مع رسائل مشبوهة وغير آمنة تجنبا "لاختراق المعلومات الشخصية".وأكدت الداخلية أن المجرمين الإلكترونيين يروجون لألعاب إلكترونية يستطيعون من خلالها الاحتيال على الأشخاص.
https://sputnikarabic.ae/20230416/هجوم-سيبراني-جديد-يستهدف-المنازل-الذكية-في-تل-أبيب-1075973599.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
الإمارات تحذر من هجمات "سيبرانية" تستهدف أصولها الرقمية الوطنية
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طالب مجلس الأمن السيبراني الإماراتي، اليوم السبت، كافة المؤسسات الحكومية والخاصة في البلاد بأخذ الحيطة والحذر من أي هجمات سيبرانية، تستهدف البنية التحتية والأصول الرقمية الوطنية.
وناشد المجلس في هذا السياق الجهات الحكومية والخاصة، بتفعيل منظومة الطوارئ السيبرانية، والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لمشاركة البيانات باستباقية، والتصدي للهجمات الخبيثة، وفقا لوكالة
الأنباء الإماراتية (وام) .
كما أكد مجلس الأمن السيبراني الإماراتي، أهمية التصدي لمختلف الأنواع من الهجمات السيبرانية من قبل القطاعات الحيوية، فضلا عن تفعيل منظومات الحماية وسياسات الأمن السيبراني، ورفع وعي الجهات لأي نشاطات إلكترونية مشبوهة قد تضر في بيئاتهم.
يأتي ذلك بعد أن تعرضت الحكومة الكويتية أواخر الشهر الماضي لعدد من الهجمات الإلكترونية على مواقعها وبياناتها
، ما أدى إلى اختراق كثير من الحسابات البنكية والسطو على الأرصدة.
وحذرت وزارة الداخلية الكويتية الجميع من التعامل مع الاحتيال الإلكتروني أو التعامل مع رسائل مشبوهة وغير آمنة تجنبا "لاختراق المعلومات الشخصية".
وأكدت الداخلية أن المجرمين الإلكترونيين يروجون لألعاب إلكترونية يستطيعون من خلالها الاحتيال على الأشخاص.