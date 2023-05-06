عربي
https://sputnikarabic.ae/20230506/الإمارات-تحذر-من-هجمات-سيبرانية-تستهدف-أصولها-الرقمية-الوطنية-1076721418.html
الإمارات تحذر من هجمات "سيبرانية" تستهدف أصولها الرقمية الوطنية
الإمارات تحذر من هجمات "سيبرانية" تستهدف أصولها الرقمية الوطنية
طالب مجلس الأمن السيبراني الإماراتي، اليوم السبت، كافة المؤسسات الحكومية والخاصة في البلاد ‏بأخذ الحيطة والحذر من أي هجمات سيبرانية، تستهدف البنية التحتية... 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T10:44+0000
2023-05-06T10:44+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103813/66/1038136678_0:248:3041:1958_1920x0_80_0_0_164e29849be6eb7d9a0cf930f1bd8e45.jpg
وناشد المجلس في هذا السياق الجهات الحكومية والخاصة، بتفعيل منظومة الطوارئ السيبرانية، والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لمشاركة البيانات باستباقية، والتصدي للهجمات الخبيثة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) .كما أكد مجلس الأمن السيبراني الإماراتي، أهمية التصدي لمختلف الأنواع من الهجمات السيبرانية من قبل القطاعات الحيوية، فضلا عن تفعيل منظومات الحماية وسياسات الأمن السيبراني، ورفع وعي الجهات لأي نشاطات إلكترونية مشبوهة قد تضر في بيئاتهم.يأتي ذلك بعد أن تعرضت الحكومة الكويتية أواخر الشهر الماضي لعدد من الهجمات الإلكترونية على مواقعها وبياناتها، ما أدى إلى اختراق كثير من الحسابات البنكية والسطو على الأرصدة.وحذرت وزارة الداخلية الكويتية الجميع من التعامل مع الاحتيال الإلكتروني أو التعامل مع رسائل مشبوهة وغير آمنة تجنبا "لاختراق المعلومات الشخصية".وأكدت الداخلية أن المجرمين الإلكترونيين يروجون لألعاب إلكترونية يستطيعون من خلالها الاحتيال على الأشخاص.
https://sputnikarabic.ae/20230416/هجوم-سيبراني-جديد-يستهدف-المنازل-الذكية-في-تل-أبيب-1075973599.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103813/66/1038136678_50:0:2989:2204_1920x0_80_0_0_cd0a44e926e92ff37e352c158f861fae.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

الإمارات تحذر من هجمات "سيبرانية" تستهدف أصولها الرقمية الوطنية

10:44 GMT 06.05.2023
© AFP 2023 / RABIH MOGHRABI / مناظر عامة للمدن العربية - مدينة الشارقة، الإمارات العربية المتحدة
مناظر عامة للمدن العربية - مدينة الشارقة، الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
مناظر عامة للمدن العربية - مدينة الشارقة، الإمارات العربية المتحدة
© AFP 2023 / RABIH MOGHRABI /
تابعنا عبرTelegram
طالب مجلس الأمن السيبراني الإماراتي، اليوم السبت، كافة المؤسسات الحكومية والخاصة في البلاد ‏بأخذ الحيطة والحذر من أي هجمات سيبرانية، تستهدف البنية التحتية والأصول الرقمية الوطنية.‏
وناشد المجلس في هذا السياق الجهات الحكومية والخاصة، بتفعيل منظومة الطوارئ السيبرانية، والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لمشاركة البيانات باستباقية، والتصدي للهجمات الخبيثة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) .
كما أكد مجلس الأمن السيبراني الإماراتي، أهمية التصدي لمختلف الأنواع من الهجمات السيبرانية من قبل القطاعات الحيوية، فضلا عن تفعيل منظومات الحماية وسياسات الأمن السيبراني، ورفع وعي الجهات لأي نشاطات إلكترونية مشبوهة قد تضر في بيئاتهم.
هاكرز - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2023
هجوم سيبراني جديد يستهدف "المنازل الذكية" في تل أبيب
16 أبريل, 09:54 GMT
يأتي ذلك بعد أن تعرضت الحكومة الكويتية أواخر الشهر الماضي لعدد من الهجمات الإلكترونية على مواقعها وبياناتها، ما أدى إلى اختراق كثير من الحسابات البنكية والسطو على الأرصدة.
وحذرت وزارة الداخلية الكويتية الجميع من التعامل مع الاحتيال الإلكتروني أو التعامل مع رسائل مشبوهة وغير آمنة تجنبا "لاختراق المعلومات الشخصية".
وأكدت الداخلية أن المجرمين الإلكترونيين يروجون لألعاب إلكترونية يستطيعون من خلالها الاحتيال على الأشخاص.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:33 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:06 GMTВоеннослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала