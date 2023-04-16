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https://sputnikarabic.ae/20230416/هجوم-سيبراني-جديد-يستهدف-المنازل-الذكية-في-تل-أبيب-1075973599.html
هجوم سيبراني جديد يستهدف "المنازل الذكية" في تل أبيب
هجوم سيبراني جديد يستهدف "المنازل الذكية" في تل أبيب
أفادت وسائل إعلام عبرية، أمس السبت، بأن هجوما سيبرانيا استهدف "المنازل الذكية" في مدينة تل أبيب، بعيد يوم واحد من هجوم سيبراني استهدف المواقع الإلكترونية... 16.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-16T09:54+0000
2023-04-16T09:54+0000
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وذكرت القناة العبرية الـ 13، في وقت متأخر من مساء السبت، أن البيوت الذكية في مدينة تل أبيب قد تعرضت لهجوم سيبراني، ونشر "الهاكرز" تهديدات للمواطنين الإسرائيليين عبر الشاشات الخاصة بهم.ونشرت القناة العبرية مقاطع فيديو تظهر هجمات إرهابية وإطلاق صواريخ بشكل مفاجئ على شاشات التلفزيون داخل المنازل التي تم تركيب نظام "المنزل الذكي" فيها، وكتب على تلك الشاشات: "ليس لديكم أمن في هذه الأرض".ونقلت القناة على لسان أحد المواطنين أن الستائر في المنزل كانت تصعد وتنخفض دون توقف، كما انطلقت الكهرباء وانقطعت لمدة ساعة تقريبا، حيث نجح المهاجمون في السيطرة على "سيستم" التحكم الإلكتروني في المنزل.وكانت مواقع إلكترونية لمكاتب البريد والبنوك الإسرائيلية قد تعرضت، صباح الجمعة الماضية، لهجوم إلكتروني.وذكرت القناة العبرية الـ 12، أن مجموعات هاكرز تسمى "أنونيموس سودان" قد نفذت هجمات إلكترونية ضد مواقع بعض البنوك ومكاتب البريد في إسرائيل، منها بنوك رئيسية.وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني أنه من بين البنوك الرئيسة التي تعرضت للهجوم الإلكتروني بنك مزراحي وبنك ديسكونت وبنك لئومي وبنك القدس، وأنه حتى هذه اللحظة لا يمكن الوصول إلى هذه المواقع الإلكترونية.وفي تلميح لمسؤولية إيران عن الهجمات الإلكترونية لمواقع بنوك ومكاتب بريد إسرائيلية، أوضحت القناة العبرية أن تلك الهجمات تتزامن مع الاحتفالات بيوم القدس العالمي، حيث خرجت مسيرات حاشدة في العاصمة طهران وألف مدينة إيرانية أخرى احتفالا بهذا اليوم.وأشارت القناة إلى أن بعض المستخدمين قد أكدوا صعوبة التوصل إلى المواقع الإلكترونية للبنوك، خاصة بنكي مزراحي والقدس، وأنه من المحتمل أن يكون هذا الإغلاق ناتج عن هجوم إلكتروني خارجي، ولا يوجد خوف حاليا من تسريب معلومات العملاء.ونقلت القناة على لسان أوشر آشور، مدير شبكة الإنترنت في شركة "أورن إسرائيل" والمستشار الإلكتروني لوزارة الدفاع في البلاد، أن بعض الجماعات المعادية لإسرائيل قد تستغل يوم القدس العالمي لمهاجمة أهداف مالية.وكانت مسيرات "يوم القدس العالمي" قد انطلقت، يوم الجمعة، في العاصمة الإيرانية، طهران، وأكثر من ألف مدينة وبلدة في أنحاء إيران.
https://sputnikarabic.ae/20230414/هجوم-إلكتروني-على-مواقع-لمكاتب-البريد-والبنوك-في-إسرائيل-1075903433.html
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الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, تل أبيب, إيران
الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, تل أبيب, إيران

هجوم سيبراني جديد يستهدف "المنازل الذكية" في تل أبيب

09:54 GMT 16.04.2023
© Fotolia / Brian Jacksonهاكرز
هاكرز - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2023
© Fotolia / Brian Jackson
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أفادت وسائل إعلام عبرية، أمس السبت، بأن هجوما سيبرانيا استهدف "المنازل الذكية" في مدينة تل أبيب، بعيد يوم واحد من هجوم سيبراني استهدف المواقع الإلكترونية للبنوك والبريد في إسرائيل.
وذكرت القناة العبرية الـ 13، في وقت متأخر من مساء السبت، أن البيوت الذكية في مدينة تل أبيب قد تعرضت لهجوم سيبراني، ونشر "الهاكرز" تهديدات للمواطنين الإسرائيليين عبر الشاشات الخاصة بهم.
ونشرت القناة العبرية مقاطع فيديو تظهر هجمات إرهابية وإطلاق صواريخ بشكل مفاجئ على شاشات التلفزيون داخل المنازل التي تم تركيب نظام "المنزل الذكي" فيها، وكتب على تلك الشاشات: "ليس لديكم أمن في هذه الأرض".
ونقلت القناة على لسان أحد المواطنين أن الستائر في المنزل كانت تصعد وتنخفض دون توقف، كما انطلقت الكهرباء وانقطعت لمدة ساعة تقريبا، حيث نجح المهاجمون في السيطرة على "سيستم" التحكم الإلكتروني في المنزل.
هاكرز - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
هجوم إلكتروني على مواقع لمكاتب البريد والبنوك في إسرائيل
14 أبريل, 11:28 GMT
وكانت مواقع إلكترونية لمكاتب البريد والبنوك الإسرائيلية قد تعرضت، صباح الجمعة الماضية، لهجوم إلكتروني.
وذكرت القناة العبرية الـ 12، أن مجموعات هاكرز تسمى "أنونيموس سودان" قد نفذت هجمات إلكترونية ضد مواقع بعض البنوك ومكاتب البريد في إسرائيل، منها بنوك رئيسية.
وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني أنه من بين البنوك الرئيسة التي تعرضت للهجوم الإلكتروني بنك مزراحي وبنك ديسكونت وبنك لئومي وبنك القدس، وأنه حتى هذه اللحظة لا يمكن الوصول إلى هذه المواقع الإلكترونية.
وفي تلميح لمسؤولية إيران عن الهجمات الإلكترونية لمواقع بنوك ومكاتب بريد إسرائيلية، أوضحت القناة العبرية أن تلك الهجمات تتزامن مع الاحتفالات بيوم القدس العالمي، حيث خرجت مسيرات حاشدة في العاصمة طهران وألف مدينة إيرانية أخرى احتفالا بهذا اليوم.
وأشارت القناة إلى أن بعض المستخدمين قد أكدوا صعوبة التوصل إلى المواقع الإلكترونية للبنوك، خاصة بنكي مزراحي والقدس، وأنه من المحتمل أن يكون هذا الإغلاق ناتج عن هجوم إلكتروني خارجي، ولا يوجد خوف حاليا من تسريب معلومات العملاء.
ونقلت القناة على لسان أوشر آشور، مدير شبكة الإنترنت في شركة "أورن إسرائيل" والمستشار الإلكتروني لوزارة الدفاع في البلاد، أن بعض الجماعات المعادية لإسرائيل قد تستغل يوم القدس العالمي لمهاجمة أهداف مالية.
وكانت مسيرات "يوم القدس العالمي" قد انطلقت، يوم الجمعة، في العاصمة الإيرانية، طهران، وأكثر من ألف مدينة وبلدة في أنحاء إيران.
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