https://sputnikarabic.ae/20230506/الدفاع-الروسية-تحييد-أكثر-من-185-عسكريا-وعسكريا-أوكرانيا-في-اتجاه-دونيتسك-1076723246.html
الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 185 عسكريا أوكرانيا ومرتزقا في اتجاه دونيتسك
الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 185 عسكريا أوكرانيا ومرتزقا في اتجاه دونيتسك
أعلنت وزراة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت من تحييد أكثر من 185 عسكريا أوكرانيا ومرتزقا في اتجاه دونيتسك، خلال الساعات الـ24 الأخيرة. 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T11:27+0000
2023-05-06T11:27+0000
2023-05-06T11:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية، نفذ الطيران سبع طلعات جوية في هذه المنطقة. ونفذت مدفعية المجموعة 72 مهمة إطلاق نار. وتم تحييد أكثر من 185 من العسكريين الأوكرانيين والمرتزقة وتدمير دبابة واحدة وأربع مركبات قتالية مصفحة وأربع عربات، بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر من طراز "دي-20 و"دي-30".وتابع البيان: "في اتجاه دونيتسك، واصلت مفارز "العاصفة" القتال في الجزء الغربي من مدينة أرتيوموفسك. وأوقفت القوات المحمولة جوا عمليات العدو على الأجنحة. الضربات العملياتية والتكتيكية وطيران الجيش، ونيران المدفعية من مجموعة القوات" الجنوبية " أصابت وحدات العدو في مناطق تشاسوف يار وبوغدانوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية".في اتجاه كراسني ليمان، أوضحت وزارة الدفاع، أن العمليات التكتيكية والطيران العسكري، هزمت نيران المدفعية لمجموعة "المركز" من القوات الروسية وحدات من القوات الأوكرانية في مناطق نيفسكوي و تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.كما أشار بيان الدفاع إلى أن الدفاعات الجوية الروسية، دمرت 32 طائرة دون طيار أوكرانية في كل من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعة زابوروجيه في يوم واحد.
https://sputnikarabic.ae/20230506/الدفاع-القوات-الروسية-تلحق-أضرارا-بـ-170-هدفا-للجيش-الأوكراني-1076713856.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
روسيا, الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 185 عسكريا أوكرانيا ومرتزقا في اتجاه دونيتسك
11:27 GMT 06.05.2023 (تم التحديث: 11:52 GMT 06.05.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزراة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت من تحييد أكثر من 185 عسكريا أوكرانيا ومرتزقا في اتجاه دونيتسك، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية، نفذ الطيران سبع طلعات جوية في هذه المنطقة. ونفذت مدفعية المجموعة 72 مهمة إطلاق نار. وتم تحييد أكثر من 185 من العسكريين الأوكرانيين والمرتزقة وتدمير دبابة واحدة وأربع مركبات قتالية مصفحة وأربع عربات، بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر من طراز "دي-20 و"دي-30".
وتابع البيان: "في اتجاه دونيتسك، واصلت مفارز "العاصفة" القتال في الجزء الغربي من مدينة أرتيوموفسك. وأوقفت القوات المحمولة جوا عمليات العدو على الأجنحة. الضربات العملياتية والتكتيكية وطيران الجيش، ونيران المدفعية من مجموعة القوات" الجنوبية " أصابت وحدات العدو في مناطق تشاسوف يار وبوغدانوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية".
"في اتجاه كوبيانسك، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة القوات الغربية وحدات معادية في مناطق كيسلوفكا وبيريستوفوي في مقاطعة خاركوف. خلال الـ24 ساعة، تم تحييد ما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيا وتدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث مركبات، بالإضافة إلى مدفعية ذاتية الدفع من طراز "أكاتسيا" في هذا الاتجاه".
في اتجاه كراسني ليمان، أوضحت وزارة الدفاع، أن العمليات التكتيكية والطيران العسكري، هزمت نيران المدفعية لمجموعة "المركز" من القوات الروسية وحدات من القوات الأوكرانية في مناطق نيفسكوي و تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
"تم تحييد ما يصل إلى 60 جنديا أوكرانيا، وتدمير عربة قتال مصفحة وثلاث شاحنات صغيرة ومدفعي ذاتي الدفع من طراز "غفوزديكا"، ومدفعين من طراز"دي-30".
كما أشار بيان الدفاع إلى أن الدفاعات الجوية الروسية، دمرت 32 طائرة دون طيار أوكرانية في كل من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعة زابوروجيه في يوم واحد.