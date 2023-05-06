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Передача БЛА бойцам в зону СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230506/الدفاع-القوات-الروسية-تلحق-أضرارا-بـ-170-هدفا-للجيش-الأوكراني-1076713856.html
الدفاع: القوات الروسية تلحق أضرارا بـ 170 هدفا للجيش الأوكراني
الدفاع: القوات الروسية تلحق أضرارا بـ 170 هدفا للجيش الأوكراني
قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، إن القوات الروسية ألحقت أضرارًا نارية بأكثر من 170 هدفًا للعدو خلال الـ 24 ساعة الماضية. 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T04:24+0000
2023-05-06T03:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية
القوات الأوكرانية
وزارة الدفاع الروسية
قصف مدفعي
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وأضاف، "في اتجاه كراسني-ليمان، ألحقت وحدات من مجموعة "تسنتر" (المركز) الروسية أضرارًا نارية بأكثر من 170 هدفًا في غضون يوم واحد".ولفت إلى أنه أنه تم اكتشاف وتدمير حوالي 20 موقعا مدفعيا وأكثر من 10 أطقم قذائف هاون من القوميين الأوكرانيين.بالإضافة إلى ذلك، دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية صواريخ من نوع نظام المدفعية عالية الحركة "هيمارس" في المناطق القريبة من كريمينا وسيفيرودونيتسك، وفقا للمتحدث.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230506/إعلام-عدة-انفجارات-في-دنيبروبيتروفسك-الأوكرانية-1076712953.html
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القوات الروسية, القوات الأوكرانية, وزارة الدفاع الروسية, قصف مدفعي
القوات الروسية, القوات الأوكرانية, وزارة الدفاع الروسية, قصف مدفعي

الدفاع: القوات الروسية تلحق أضرارا بـ 170 هدفا للجيش الأوكراني

04:24 GMT 06.05.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، إن القوات الروسية ألحقت أضرارًا نارية بأكثر من 170 هدفًا للعدو خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأضاف، "في اتجاه كراسني-ليمان، ألحقت وحدات من مجموعة "تسنتر" (المركز) الروسية أضرارًا نارية بأكثر من 170 هدفًا في غضون يوم واحد".
وأشار إلى أنه تم استخدام أكثر من 150 وحدة مدفعية في المناطق التي تركزت فيها القوى العاملة والقوة النارية للعدو.
ولفت إلى أنه أنه تم اكتشاف وتدمير حوالي 20 موقعا مدفعيا وأكثر من 10 أطقم قذائف هاون من القوميين الأوكرانيين.
بالإضافة إلى ذلك، دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية صواريخ من نوع نظام المدفعية عالية الحركة "هيمارس" في المناطق القريبة من كريمينا وسيفيرودونيتسك، وفقا للمتحدث.
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وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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