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السوداني: العراق ماض في التواصل الاقتصادي إقليميا
السوداني: العراق ماض في التواصل الاقتصادي إقليميا
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن بلاده ماضية في التواصل الاقتصادي مع دول المنطقة. 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T17:19+0000
2023-05-06T17:19+0000
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أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن بلاده ماضية في التواصل الاقتصادي مع دول المنطقة.جاء هذا في بيان صادر عن مجلس الوزراء، اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال السوداني إن: "العراق ماض في التواصل الاقتصادي إقليميا، في مجال الطاقة وخطط مواجهة التغيرات المناخية وآثارها البيئية والاقتصادية".وأوضح أن هذا "النهج يدعم الاستقرار والنموّ الاقتصادي للشعب العراقي ولجميع الشعوب الشقيقة والصديقة".وفي وقت سابق اليوم، استقبل رئيس الحكومة العراقية، وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض ونائب مدير أمن الدولة اللبناني السيد حسن شقير.وخلال اللقاء، استعراض السوداني مختلف أوجه التعاون بين بلاده ولبنان، لما في ذلك من مصلحة للشعبين الشقيقين، وطرق تنمية العلاقات الثنائية، على المستويات كافة.من جانبه، أكد الوزير اللبناني أن حكومته حريصة على توثيق التعاون مع العراق، في مجالات التنمية.
https://sputnikarabic.ae/20230505/العراق-احترام-سيادة-سوريا-يتيح-المزيد-من-الاستقرار-والتكامل-العربي-1076695306.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي

السوداني: العراق ماض في التواصل الاقتصادي إقليميا

17:19 GMT 06.05.2023
© AP Photo / photo from the Iraqi parliamentرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
© AP Photo / photo from the Iraqi parliament
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أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن بلاده ماضية في التواصل الاقتصادي مع دول المنطقة.
أحمد الصحاف المتحدث باسم الخارجية العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
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أمس, 11:04 GMT
جاء هذا في بيان صادر عن مجلس الوزراء، اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وقال السوداني إن: "العراق ماض في التواصل الاقتصادي إقليميا، في مجال الطاقة وخطط مواجهة التغيرات المناخية وآثارها البيئية والاقتصادية".
وأوضح أن هذا "النهج يدعم الاستقرار والنموّ الاقتصادي للشعب العراقي ولجميع الشعوب الشقيقة والصديقة".
وفي وقت سابق اليوم، استقبل رئيس الحكومة العراقية، وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض ونائب مدير أمن الدولة اللبناني السيد حسن شقير.
وخلال اللقاء، استعراض السوداني مختلف أوجه التعاون بين بلاده ولبنان، لما في ذلك من مصلحة للشعبين الشقيقين، وطرق تنمية العلاقات الثنائية، على المستويات كافة.
من جانبه، أكد الوزير اللبناني أن حكومته حريصة على توثيق التعاون مع العراق، في مجالات التنمية.
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