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https://sputnikarabic.ae/20230506/حماس-جريمة-إسرائيل-في-طولكرم-لن-تمر-دون-رد-من-الشعب-الفلسطيني-ومقاومته-1076716786.html
"حماس": جريمة إسرائيل في طولكرم لن تمر دون رد من الشعب الفلسطيني ومقاومته
"حماس": جريمة إسرائيل في طولكرم لن تمر دون رد من الشعب الفلسطيني ومقاومته
أكد حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، أن "جريمة الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس بطولكرم لن تمر دون رد من شعبنا الفلسطيني ومقاومته". 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T08:00+0000
2023-05-06T08:00+0000
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وقال الناطق باسم حركة "حماس" عن القدس محمد حمادة، في تصريحات له، إن "إصرار الشعب الفلسطيني، سيبقى كالسور الحامي للمسجد الأقصى والمقدسات"، مشددا على أن "المقاومة الفلسطينية لن تسمح للاحتلال بممارسة أي عدوان على المسجد الأقصى ومدينة القدس".وطالب "الشعوب العربية والإسلامية بالانتصار للمسجد المبارك"، لافتا إلى ضرورة أن" يبدي المجتمع الدولي موقفه أمام جرائم الاحتلال، بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية".ورأى حمادة، أن "أعداد المصلين في الأقصى دلالة على تمسك الشعب الفلسطيني بقدسية وإسلامية المسجد"، مبيناً أن "الاحتلال الصهيوني يمعن في الاعتداء على حرمة الأقصى".وقتلت القوات الإسرائيلية، شابين فلسطينيين خلال اقتحامها مخيم طولكرم في الضفة الغربية، اليوم السبت.وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة الشابين، مضيفة أن كلا منهما يبلغ 22 عاماً، موضحة أن الشابين توفيا نتيجة إصابتهما بالرصاص في الصدر والبطن.وفي السياق، أعلنت فصائل العمل الوطني الإلضراب الشامل في محافظة طولكرم، حدادا على الشابين، اللذين أعدما بدم بارد من قبل قوات الإسرائيلية، حسب وصفها.يذكر أن 110 فلسطينيين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري، بينهم 20 طفلا، وسيدتان، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.
https://sputnikarabic.ae/20230506/مقتل-فلسطينيين-اثنين-برصاص-القوات-الإسرائيلية-خلال-اقتحام-مخيم-طولكرم-فيديو-1076715795.html
https://sputnikarabic.ae/20170117/مقتل-شاب-فلسطيني-1021780986.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, العالم العربي

"حماس": جريمة إسرائيل في طولكرم لن تمر دون رد من الشعب الفلسطيني ومقاومته

08:00 GMT 06.05.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أكد حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، أن "جريمة الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس بطولكرم لن تمر دون رد من شعبنا الفلسطيني ومقاومته".
وقال الناطق باسم حركة "حماس" عن القدس محمد حمادة، في تصريحات له، إن "إصرار الشعب الفلسطيني، سيبقى كالسور الحامي للمسجد الأقصى والمقدسات"، مشددا على أن "المقاومة الفلسطينية لن تسمح للاحتلال بممارسة أي عدوان على المسجد الأقصى ومدينة القدس".
وطالب "الشعوب العربية والإسلامية بالانتصار للمسجد المبارك"، لافتا إلى ضرورة أن" يبدي المجتمع الدولي موقفه أمام جرائم الاحتلال، بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية".
الجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
مقتل فلسطينيين اثنين برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحام مخيم طولكرم... فيديو
06:45 GMT
ورأى حمادة، أن "أعداد المصلين في الأقصى دلالة على تمسك الشعب الفلسطيني بقدسية وإسلامية المسجد"، مبيناً أن "الاحتلال الصهيوني يمعن في الاعتداء على حرمة الأقصى".
وقتلت القوات الإسرائيلية، شابين فلسطينيين خلال اقتحامها مخيم طولكرم في الضفة الغربية، اليوم السبت.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة الشابين، مضيفة أن كلا منهما يبلغ 22 عاماً، موضحة أن الشابين توفيا نتيجة إصابتهما بالرصاص في الصدر والبطن.
اشتباكات في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2017
مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مدينة طولكرم
17 يناير 2017, 17:50 GMT
وفي السياق، أعلنت فصائل العمل الوطني الإلضراب الشامل في محافظة طولكرم، حدادا على الشابين، اللذين أعدما بدم بارد من قبل قوات الإسرائيلية، حسب وصفها.
يذكر أن 110 فلسطينيين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري، بينهم 20 طفلا، وسيدتان، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.
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