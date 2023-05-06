https://sputnikarabic.ae/20230506/قديروف-قوات-أخمات-على-استعداد-للتقدم-إلى-أرتيوموفسك-1076731945.html
قديروف: قوات "أخمات" على استعداد للتقدم إلى أرتيوموفسك
قديروف: قوات "أخمات" على استعداد للتقدم إلى أرتيوموفسك
أكد رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، أن قوات "أخمات" على استعداد للتقدم إلى أرتيوموفسك، مشيرا إلى أن عدة وحدات قد تحركت بالفعل نحو منطقة العملية الخاصة. 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T15:33+0000
2023-05-06T15:33+0000
2023-05-06T15:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
تحرير
رمضان قديروف
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0a/1075739169_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_9cabd4c6fce8598b64703e5f04780e03.jpg
وقال قديروف في بيان عبر حسابه على موقع "تليغرام" اليوم السبت: "وحدات "أخمات" جاهزة للتقدم إلى أرتيوموفسك (باخموت). لقد وقعت بالفعل على رسالة مقابلة موجهة إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة حول استعدادي للعودة إلى المدينة وتطهيرها من عبدة الناتو والأوكرانيين الشيطانيين من قبل قوات وحدات أخمات. والجنود في حالة تأهب ونحن في انتظار الأوامر فقط. وقد انطلقت بالفعل عدة وحدات صوب منطقة تنفيذ العملية العسكرية الخاصة".بالإضافة إلى ذلك، أكد قديروف، أنه سيتم تحرير المدينة في المستقبل القريب، "على الرغم من كل أنواع الأمور المتعلقة بنوع من الهجوم المضاد الرهيب للقوات المسلحة الأوكرانية".هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليومي، أنه"في اتجاه دونيتسك، واصلت مفارز "العاصفة" القتال في الجزء الغربي من مدينة أرتيوموفسك. وأوقفت القوات المحمولة جوا عمليات العدو على الأجنحة.
https://sputnikarabic.ae/20230506/الدفاع-الروسية-تحييد-أكثر-من-185-عسكريا-وعسكريا-أوكرانيا-في-اتجاه-دونيتسك-1076723246.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0a/1075739169_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_1affc8f4115c8023786230acf769f8e4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, تحرير, رمضان قديروف, أخبار أوكرانيا
روسيا, تحرير, رمضان قديروف, أخبار أوكرانيا
قديروف: قوات "أخمات" على استعداد للتقدم إلى أرتيوموفسك
تابعنا عبر
أكد رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، أن قوات "أخمات" على استعداد للتقدم إلى أرتيوموفسك، مشيرا إلى أن عدة وحدات قد تحركت بالفعل نحو منطقة العملية الخاصة.
وقال قديروف في بيان عبر حسابه على موقع "تليغرام" اليوم السبت: "وحدات "أخمات" جاهزة للتقدم إلى أرتيوموفسك (باخموت). لقد وقعت بالفعل على رسالة مقابلة موجهة إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة حول استعدادي للعودة إلى المدينة وتطهيرها من عبدة الناتو والأوكرانيين الشيطانيين من قبل قوات وحدات أخمات. والجنود في حالة تأهب ونحن في انتظار الأوامر فقط. وقد انطلقت بالفعل عدة وحدات صوب منطقة تنفيذ العملية العسكرية الخاصة".
بالإضافة إلى ذلك، أكد قديروف، أنه سيتم تحرير المدينة في المستقبل القريب، "على الرغم من كل أنواع الأمور المتعلقة بنوع من الهجوم المضاد الرهيب للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف "لقد بدأنا بالفعل في تطوير استراتيجيتنا للعمل في هذا المجال مع وزارة الدفاع في الروسية، مع مراعاة تكتيكات العدو والموارد المتوفرة لدينا، وصدقوني، ستعطي التكتيكات نتائج إيجابية".
هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليومي، أنه"في اتجاه دونيتسك، واصلت مفارز "العاصفة" القتال في الجزء الغربي من مدينة أرتيوموفسك. وأوقفت القوات المحمولة جوا عمليات العدو على الأجنحة.