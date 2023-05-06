عربي
Военнослужащие подразделений ВДВ проходят боевую подготовку на боевой машине пехоты БМП-2 на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230506/قديروف-قوات-أخمات-على-استعداد-للتقدم-إلى-أرتيوموفسك-1076731945.html
قديروف: قوات "أخمات" على استعداد للتقدم إلى أرتيوموفسك
قديروف: قوات "أخمات" على استعداد للتقدم إلى أرتيوموفسك
أكد رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، أن قوات "أخمات" على استعداد للتقدم إلى أرتيوموفسك، مشيرا إلى أن عدة وحدات قد تحركت بالفعل نحو منطقة العملية الخاصة. 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T15:33+0000
2023-05-06T15:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
تحرير
رمضان قديروف
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0a/1075739169_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_9cabd4c6fce8598b64703e5f04780e03.jpg
وقال قديروف في بيان عبر حسابه على موقع "تليغرام" اليوم السبت: "وحدات "أخمات" جاهزة للتقدم إلى أرتيوموفسك (باخموت). لقد وقعت بالفعل على رسالة مقابلة موجهة إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة حول استعدادي للعودة إلى المدينة وتطهيرها من عبدة الناتو والأوكرانيين الشيطانيين من قبل قوات وحدات أخمات. والجنود في حالة تأهب ونحن في انتظار الأوامر فقط. وقد انطلقت بالفعل عدة وحدات صوب منطقة تنفيذ العملية العسكرية الخاصة".بالإضافة إلى ذلك، أكد قديروف، أنه سيتم تحرير المدينة في المستقبل القريب، "على الرغم من كل أنواع الأمور المتعلقة بنوع من الهجوم المضاد الرهيب للقوات المسلحة الأوكرانية".هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليومي، أنه"في اتجاه دونيتسك، واصلت مفارز "العاصفة" القتال في الجزء الغربي من مدينة أرتيوموفسك. وأوقفت القوات المحمولة جوا عمليات العدو على الأجنحة.
https://sputnikarabic.ae/20230506/الدفاع-الروسية-تحييد-أكثر-من-185-عسكريا-وعسكريا-أوكرانيا-في-اتجاه-دونيتسك-1076723246.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0a/1075739169_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_1affc8f4115c8023786230acf769f8e4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, تحرير, رمضان قديروف, أخبار أوكرانيا
روسيا, تحرير, رمضان قديروف, أخبار أوكرانيا

قديروف: قوات "أخمات" على استعداد للتقدم إلى أرتيوموفسك

15:33 GMT 06.05.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات الخاصة "أخمات" في موقع قطاع كريمينسكي بالجبهة القتالية في دونباس، منطقة العملية العسكرية الخاصة
جنود من القوات الخاصة أخمات في موقع قطاع كريمينسكي بالجبهة القتالية في دونباس، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أكد رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، أن قوات "أخمات" على استعداد للتقدم إلى أرتيوموفسك، مشيرا إلى أن عدة وحدات قد تحركت بالفعل نحو منطقة العملية الخاصة.
وقال قديروف في بيان عبر حسابه على موقع "تليغرام" اليوم السبت: "وحدات "أخمات" جاهزة للتقدم إلى أرتيوموفسك (باخموت). لقد وقعت بالفعل على رسالة مقابلة موجهة إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة حول استعدادي للعودة إلى المدينة وتطهيرها من عبدة الناتو والأوكرانيين الشيطانيين من قبل قوات وحدات أخمات. والجنود في حالة تأهب ونحن في انتظار الأوامر فقط. وقد انطلقت بالفعل عدة وحدات صوب منطقة تنفيذ العملية العسكرية الخاصة".
بالإضافة إلى ذلك، أكد قديروف، أنه سيتم تحرير المدينة في المستقبل القريب، "على الرغم من كل أنواع الأمور المتعلقة بنوع من الهجوم المضاد الرهيب للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأضاف "لقد بدأنا بالفعل في تطوير استراتيجيتنا للعمل في هذا المجال مع وزارة الدفاع في الروسية، مع مراعاة تكتيكات العدو والموارد المتوفرة لدينا، وصدقوني، ستعطي التكتيكات نتائج إيجابية".

نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 185 عسكريا أوكرانيا ومرتزقا في اتجاه دونيتسك
11:27 GMT
هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليومي، أنه"في اتجاه دونيتسك، واصلت مفارز "العاصفة" القتال في الجزء الغربي من مدينة أرتيوموفسك. وأوقفت القوات المحمولة جوا عمليات العدو على الأجنحة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:05 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:06 GMTВоеннослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала