https://sputnikarabic.ae/20230506/قديروف-قوات-أخمات-على-استعداد-للتقدم-إلى-أرتيوموفسك-1076731945.html

قديروف: قوات "أخمات" على استعداد للتقدم إلى أرتيوموفسك

قديروف: قوات "أخمات" على استعداد للتقدم إلى أرتيوموفسك

أكد رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، أن قوات "أخمات" على استعداد للتقدم إلى أرتيوموفسك، مشيرا إلى أن عدة وحدات قد تحركت بالفعل نحو منطقة العملية الخاصة. 06.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-06T15:33+0000

2023-05-06T15:33+0000

2023-05-06T15:33+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

تحرير

رمضان قديروف

أخبار أوكرانيا

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وقال قديروف في بيان عبر حسابه على موقع "تليغرام" اليوم السبت: "وحدات "أخمات" جاهزة للتقدم إلى أرتيوموفسك (باخموت). لقد وقعت بالفعل على رسالة مقابلة موجهة إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة حول استعدادي للعودة إلى المدينة وتطهيرها من عبدة الناتو والأوكرانيين الشيطانيين من قبل قوات وحدات أخمات. والجنود في حالة تأهب ونحن في انتظار الأوامر فقط. وقد انطلقت بالفعل عدة وحدات صوب منطقة تنفيذ العملية العسكرية الخاصة".بالإضافة إلى ذلك، أكد قديروف، أنه سيتم تحرير المدينة في المستقبل القريب، "على الرغم من كل أنواع الأمور المتعلقة بنوع من الهجوم المضاد الرهيب للقوات المسلحة الأوكرانية".هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليومي، أنه"في اتجاه دونيتسك، واصلت مفارز "العاصفة" القتال في الجزء الغربي من مدينة أرتيوموفسك. وأوقفت القوات المحمولة جوا عمليات العدو على الأجنحة.

https://sputnikarabic.ae/20230506/الدفاع-الروسية-تحييد-أكثر-من-185-عسكريا-وعسكريا-أوكرانيا-في-اتجاه-دونيتسك-1076723246.html

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روسيا, تحرير, رمضان قديروف, أخبار أوكرانيا