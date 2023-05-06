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مباحثات عراقية إيرانية حول شح المياه والكهرباء
مباحثات عراقية إيرانية حول شح المياه والكهرباء
أجرى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مباحثات مع وزير الطاقة الإيراني علي أكبر محرابيان، بشأن ملفي الكهرباء وشح المياه. 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T19:19+0000
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جاء الإعلان عن المباحثات في بيان صادر، اليوم السبت، عن المكتب الإعلامي للسوداني، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن رئيس الوزراء استقبل وزير الطاقة الإيراني والوفد المرافق له.وأوضح البيان أن اللقاء شهد التباحث في مجالات التعاون المشترك، وطرق تعزيز التبادل والتنسيق المتعلق بالتحديات التي يواجهها قطاع الطاقة على المستوى الإقليمي والدولي.وأضاف أن اللقاء شهد أيضا بحث ملفّ الكهرباء، وإمدادات الطاقة الكهربائية إلى الشبكة الوطنية العراقية من إيران.كما ناقش الجانبان قضية الشح في موارد المياه وتأثيرات مواسم الجفاف، والحصص المائية على مسارات الأنهار المشتركة.
https://sputnikarabic.ae/20230505/الحكومة-العراقية-تحصي-أعداد-المخيمات-والنازحين-في-البلاد-1076701484.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, أخبار المناخ في العالم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, أخبار المناخ في العالم, العالم العربي

مباحثات عراقية إيرانية حول شح المياه والكهرباء

19:19 GMT 06.05.2023
© AP Photo / photo from the Iraqi parliamentرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
© AP Photo / photo from the Iraqi parliament
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أجرى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مباحثات مع وزير الطاقة الإيراني علي أكبر محرابيان، بشأن ملفي الكهرباء وشح المياه.
جاء الإعلان عن المباحثات في بيان صادر، اليوم السبت، عن المكتب الإعلامي للسوداني، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
اللاجئون السوريون والعراقيون في مخيم للاجئين/ النازحين بالقرب من السليمانية، كردستان العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
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أمس, 13:36 GMT
وقال البيان إن رئيس الوزراء استقبل وزير الطاقة الإيراني والوفد المرافق له.
وأوضح البيان أن اللقاء شهد التباحث في مجالات التعاون المشترك، وطرق تعزيز التبادل والتنسيق المتعلق بالتحديات التي يواجهها قطاع الطاقة على المستوى الإقليمي والدولي.
وأضاف أن اللقاء شهد أيضا بحث ملفّ الكهرباء، وإمدادات الطاقة الكهربائية إلى الشبكة الوطنية العراقية من إيران.
كما ناقش الجانبان قضية الشح في موارد المياه وتأثيرات مواسم الجفاف، والحصص المائية على مسارات الأنهار المشتركة.
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