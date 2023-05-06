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https://sputnikarabic.ae/20230506/متحدث-لا-إصابات-في-حريق-مصفاة-شلبتكساس-فيديو-1076713098.html
متحدث: لا إصابات في حريق مصفاة "شل" بتكساس.. فيديو
متحدث: لا إصابات في حريق مصفاة "شل" بتكساس.. فيديو
قال المتحدث باسم شركة "شل"، كورتيس سميث، إن الشركة الأمريكية ستجري تحقيقًا في سبب اندلاع حريق في منشأة كيماوية تابعة للشركة بالقرب من هيوستن، تكساس. 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T01:43+0000
2023-05-06T00:44+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
شل
مصفاة نفط
العالم
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وأكد سميث يوم الجمعة، "المستجيبون للطوارئ في الموقع ويعملون على إخماد النيران.. سبب الحريق سيكون موضوع تحقيق مستقبلي، وتبقى أولوياتنا المباشرة سلامة الناس والبيئة".وفقًا لمتحدث شل، بدأ الحريق في وقت مبكر من بعد ظهر يوم الجمعة في منشأة شل (ديل بارك، تكساس بالقرب من هيوستن).وأضاف أن المنتج المشتعل يشمل زيت الغاز الثقيل المتصدع، وزيت الغاز الخفيف المتصدع والبنزين.وأوضح سميث أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات، لكن عددًا صغيرًا من الموظفين الذين تعرضوا للمنتج يخضعون للتقييم الطبي كإجراء احترازي.في وقت سابق من الجمعة، ذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن مسؤولين، أن شخصين أصيبا في الحادث.
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الولايات المتحدة الأمريكية, شل, مصفاة نفط, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, شل, مصفاة نفط, العالم

متحدث: لا إصابات في حريق مصفاة "شل" بتكساس.. فيديو

01:43 GMT 06.05.2023
© AP Photo / Noah Bergerصورة أرشيفية.. كاليفورنيا، الولايات المتحدة 8 يوليو 2022.
صورة أرشيفية.. كاليفورنيا، الولايات المتحدة 8 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
© AP Photo / Noah Berger
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قال المتحدث باسم شركة "شل"، كورتيس سميث، إن الشركة الأمريكية ستجري تحقيقًا في سبب اندلاع حريق في منشأة كيماوية تابعة للشركة بالقرب من هيوستن، تكساس.
وأكد سميث يوم الجمعة، "المستجيبون للطوارئ في الموقع ويعملون على إخماد النيران.. سبب الحريق سيكون موضوع تحقيق مستقبلي، وتبقى أولوياتنا المباشرة سلامة الناس والبيئة".
وفقًا لمتحدث شل، بدأ الحريق في وقت مبكر من بعد ظهر يوم الجمعة في منشأة شل (ديل بارك، تكساس بالقرب من هيوستن).
وأضاف أن المنتج المشتعل يشمل زيت الغاز الثقيل المتصدع، وزيت الغاز الخفيف المتصدع والبنزين.
وأوضح سميث أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات، لكن عددًا صغيرًا من الموظفين الذين تعرضوا للمنتج يخضعون للتقييم الطبي كإجراء احترازي.
في وقت سابق من الجمعة، ذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن مسؤولين، أن شخصين أصيبا في الحادث.
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