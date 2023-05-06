https://sputnikarabic.ae/20230506/موسكو-تؤكد-استمرار-العوائق-المانعة-لتسهيل-تصدير-المنتجات-الزراعية-الروسية-1076734365.html

موسكو تؤكد استمرار العوائق المانعة لتسهيل تصدير المنتجات الزراعية الروسية

موسكو تؤكد استمرار العوائق المانعة لتسهيل تصدير المنتجات الزراعية الروسية

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، أنه لم يتحقق تقدم يُذكر فيما يتعلق بتسهيل تصدير المنتجات الزراعية الروسية ووصولها إلى الأسواق العالمية، في إطار... 06.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-06T16:47+0000

2023-05-06T16:47+0000

2023-05-06T16:47+0000

روسيا

مبادرة

حبوب

البحر الأسود

أخبار أوكرانيا

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وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن فيرشينين تطرق خلال مشاورات مع رئيسة منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ريبيكا غرينسبان، اليوم السبت، إلى "حقيقة أنه لا تزال هناك عوائق تحول دون وصول تلك المنتجات )الزراعية الروسية( إلى الأسواق العالمية، كما لم يتحقق تقدما حقيقيا في حل المشكلات الفنية المتعلقة بالقطاعات المالية واللوجستية والنقل".وصرح نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، بأن اجتماعا رفيع المستوى حول موضوع "اتفاقية الحبوب" سيعقد الأسبوع المقبل في إسطنبول.وتتضمن مبادرة "البحر الأسود" لتصدير الحبوب، التي تم التوقيع عليها في 22 يوليو 2022 من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا. يتولى مركز التنسيق المشترك في اسطنبول تنسيق حركة السفن. وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سبتمبر إلى أن الغرب يصدر معظم الحبوب الأوكرانية إلى دوله وليس إلى الدول المحتاجة في أفريقيا. و الجزء الثاني- مذكرة روسيا - الأمم المتحدة، المصممة لمدة ثلاث سنوات - تنص على رفع الحظر عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وإعادة ربط روسيلخزبنك بسويفت، واستئناف توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار والخدمات، واستعادة خط أنابيب الأمونيا "توغلياتي- أوديسا" وعدد من التدابير الأخرى.واعتبارا من 18 مارس 2023، مددت روسيا الاتفاق لمدة 60 يوما - حتى 18 مايو، بينما تصر أوكرانيا على تمديد الصفقة لمدة 120 يوما.

https://sputnikarabic.ae/20230505/الأمم-المتحدة-اجتماع-رفيع-المستوى-بشأن-اتفاقية-الحبوب-الأسبوع-المقبل-في-إسطنبول--1076697347.html

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روسيا, مبادرة, حبوب, البحر الأسود, أخبار أوكرانيا