https://sputnikarabic.ae/20230505/الأمم-المتحدة-اجتماع-رفيع-المستوى-بشأن-اتفاقية-الحبوب-الأسبوع-المقبل-في-إسطنبول--1076697347.html

الأمم المتحدة: اجتماع رفيع المستوى بشأن "اتفاقية الحبوب" الأسبوع المقبل في إسطنبول

الأمم المتحدة: اجتماع رفيع المستوى بشأن "اتفاقية الحبوب" الأسبوع المقبل في إسطنبول

صرح نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، بأن اجتماعا رفيع المستوى حول موضوع "اتفاقية الحبوب" سيعقد الأسبوع المقبل في إسطنبول. 05.05.2023, سبوتنيك عربي

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العالم

حبوب

منظمة الأمم المتحدة

لقاء

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موسكو - سبوتنيك. وقال حق في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" اليوم الجمعة: "ممثلو الأمم المتحدة سيشاركون اليوم، في اجتماع فني تعقده الحكومة التركية بشأن مبادرة (البحر الأسود لتصدير الحبوب) تحضيرا للاجتماع رفيع المستوى الأسبوع المقبل في إسطنبول".وأعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أمس الخميس، أن نواب وزراء دفاع تركيا وأوكرانيا وروسيا يخططون للاجتماع في إسطنبول يوم 5 مايو/ أيار الجاري، وخلال الاجتماع، ستتم مناقشة بعض القضايا، ولا سيما اتفاقية الحبوب.وقال أكار: "يتم التخطيط لعقد اجتماع بين نواب وزراء دفاع تركيا وأوكرانيا وروسيا لمناقشة "مبادرةالحبوب" في إسطنبول يوم الجمعة 5 مايو. الاجتماع سيتناول بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما مبادرة الحبوب".وأضاف أكار: "نأمل أن يستمر اتفاق الحبوب دون أي عقبات. لأن هذا الاتفاق مهم جدا للسلام والاستقرار في المنطقة، وكذلك للبلدان المحتاجة".وأوضح وزير الدفاع أن "الأطراف المعنية تنظر بإيجابية إلى تمديد فترة الاتفاقية، وأن تركيا تتمنى تمديد المبادرة دون مشاكل".يذكر أن كل من روسيا وأوكرانيا وقعتا بشكل منفصل، وثيقتين مع تركيا والأمم المتحدة، في 22 يوليو/ تموز 2022، حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.وتنص الاتفاقية على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.

https://sputnikarabic.ae/20230503/يجتمع-نواب-وزراء-دفاع-تركيا-وروسيا-وأوكرانيا-لمناقشة-اتفاقية-الحبوب--1076596553.html

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العالم, حبوب, منظمة الأمم المتحدة, لقاء