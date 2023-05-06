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https://sputnikarabic.ae/20230506/موسكو-صمت-المنظمات-الدولية-بخصوص-الهجوم-الإرهابي-على-بريليبين-غير-مقبول-1076737822.html
موسكو: صمت المنظمات الدولية بخصوص الهجوم الإرهابي على بريليبين غير مقبول
موسكو: صمت المنظمات الدولية بخصوص الهجوم الإرهابي على بريليبين غير مقبول
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن صمت المنظمات الدولية فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي على السياسي زخار بريليبين أمر غير مقبول، مشيرة إلى أن المسؤولية عن الهجوم... 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T18:31+0000
2023-05-06T18:31+0000
روسيا
محاولة اغتيال
انتقاد
المجتمع الدولي
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وقالت الخارجية في بيان نشر عبر موقعها على الانترنتـ اليومن السبت: "إن عدم إدانة هجوم إرهابي آخر ضد صحفي روسي وشخصية عامة أمر كاشف لطبيعة السلطات الأمريكية. صمت المنظمات الدولية ذات الصلة غير مقبول".أشارت وزارة الخارجية إلى أن المسؤولية عن الهجوم الإرهابي ضد بريليبين وغيرها من الأعمال الإرهابية تقع ليس فقط على عاتق السلطات الأوكرانية، ولكن أيضا على عاتق "رعاتها الغربيين، وفي المقام الأول الولايات المتحدة، الذين من خلال جهودهم، منذ الانقلاب في شباط / فبراير. 2014، تمت رعايته بشق الأنفس للمشاركة في مشروع النازية الجديدة المناهض لروسيا في أوكرانيا".وكانت السلطات الأمنية في مقاطعة نيجني نوفغورود أعلنت أن تفجيرا استهدف سيارة السياسي والكاتب الروسي، زاخار بريليبين، على الطريق السريع في المقاطعة.وذكر مصدر أمني خاص لوكالة "سبوتنيك" أن انفجار السيارة حصل على الطريق السريع في منطقة بورسك، وأودى بحياة السائق، بينما تعرض السياسي بريليبين إلى إصابات.وأفاد سلطات الطوارئ في المقاطعة بأن الكاتب أصيب بجروح في ساقيه وتم إجلاؤه بمروحية إلى إحدى المستشفيات القريبة.
https://sputnikarabic.ae/20230506/لجنة-التحقيق-الروسية-المشتبه-به-في-محاولة-اغتيال-بريليبين-يعترف-بتنفيذ-تعليمات-أوكرانية--1076734547.html
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روسيا, محاولة اغتيال, انتقاد, المجتمع الدولي
روسيا, محاولة اغتيال, انتقاد, المجتمع الدولي

موسكو: صمت المنظمات الدولية بخصوص الهجوم الإرهابي على بريليبين غير مقبول

18:31 GMT 06.05.2023
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن صمت المنظمات الدولية فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي على السياسي زخار بريليبين أمر غير مقبول، مشيرة إلى أن المسؤولية عن الهجوم الإرهابي ضد الكاتب تقع ليس فقط على عاتق السلطات الأوكرانية، ولكن أيضا على عاتق الولايات المتحدة.
وقالت الخارجية في بيان نشر عبر موقعها على الانترنتـ اليومن السبت: "إن عدم إدانة هجوم إرهابي آخر ضد صحفي روسي وشخصية عامة أمر كاشف لطبيعة السلطات الأمريكية. صمت المنظمات الدولية ذات الصلة غير مقبول".
أشارت وزارة الخارجية إلى أن المسؤولية عن الهجوم الإرهابي ضد بريليبين وغيرها من الأعمال الإرهابية تقع ليس فقط على عاتق السلطات الأوكرانية، ولكن أيضا على عاتق "رعاتها الغربيين، وفي المقام الأول الولايات المتحدة، الذين من خلال جهودهم، منذ الانقلاب في شباط / فبراير. 2014، تمت رعايته بشق الأنفس للمشاركة في مشروع النازية الجديدة المناهض لروسيا في أوكرانيا".
وكانت السلطات الأمنية في مقاطعة نيجني نوفغورود أعلنت أن تفجيرا استهدف سيارة السياسي والكاتب الروسي، زاخار بريليبين، على الطريق السريع في المقاطعة.
لجنة التحقيق الروسية في مكان انفجار سيارة ابنة الفيلسوف دوغين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لجنة التحقيق الروسية: المشتبه به في محاولة اغتيال بريليبين يعترف بتنفيذ تعليمات أوكرانية
17:04 GMT
وذكر مصدر أمني خاص لوكالة "سبوتنيك" أن انفجار السيارة حصل على الطريق السريع في منطقة بورسك، وأودى بحياة السائق، بينما تعرض السياسي بريليبين إلى إصابات.
وأفاد سلطات الطوارئ في المقاطعة بأن الكاتب أصيب بجروح في ساقيه وتم إجلاؤه بمروحية إلى إحدى المستشفيات القريبة.
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