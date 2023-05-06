عربي
https://sputnikarabic.ae/20230506/هلع-ركاب-مترو-أنفاق-لندن-بعد-سماع-صافرات-الإنذار-فيديو-1076735139.html
هلع ركاب مترو أنفاق لندن بعد سماع صافرات الإنذار... فيديو
هلع ركاب مترو أنفاق لندن بعد سماع صافرات الإنذار... فيديو
شهدت محطة مترو كلافام كومون في العاصمة البريطانية لندن حالة من الاضطراب بين ركاب القطار بعد تحطيم نوافذه إثر انطلاق إنذار حريق. 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T17:13+0000
2023-05-06T17:13+0000
نادي الفيديو
خوف
ميترو
لندن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101961/44/1019614427_0:20:1053:612_1920x0_80_0_0_400ae8b66192be0acbfb8e12ebdb8796.png
وتداولت شبكات التواصل الاجتماعي ركاب مترو أنفاق لندن وهم يكسرون زجاج نوافذ القطار ويقفزون منها خوفا من حريق وذلك في المحطة.وأكدت هيئة الإطفاء في لندن، أن أطقم الإطفاء ذهبت إلى مكان الحادث في محطة كلافام كومون، لكنها لم تعثر على أي علامة أو دليل على نشوب حريق.وقالت إن: "التحقيقات جارية، لكن يُعتقد أن الدخان الذي أُبلغ عنه كان سببه فرامل القطار".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101961/44/1019614427_106:0:949:632_1920x0_80_0_0_9ebf3066ac9bb232e5a70e6856eca7a3.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, خوف, ميترو, لندن
نادي الفيديو, خوف, ميترو, لندن

هلع ركاب مترو أنفاق لندن بعد سماع صافرات الإنذار... فيديو

17:13 GMT 06.05.2023
© YouTube.comمترو لندن
مترو لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
© YouTube.com
تابعنا عبرTelegram
شهدت محطة مترو كلافام كومون في العاصمة البريطانية لندن حالة من الاضطراب بين ركاب القطار بعد تحطيم نوافذه إثر انطلاق إنذار حريق.
وتداولت شبكات التواصل الاجتماعي ركاب مترو أنفاق لندن وهم يكسرون زجاج نوافذ القطار ويقفزون منها خوفا من حريق وذلك في المحطة.
وأكدت هيئة الإطفاء في لندن، أن أطقم الإطفاء ذهبت إلى مكان الحادث في محطة كلافام كومون، لكنها لم تعثر على أي علامة أو دليل على نشوب حريق.
وقالت إن: "التحقيقات جارية، لكن يُعتقد أن الدخان الذي أُبلغ عنه كان سببه فرامل القطار".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:05 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:06 GMTВоеннослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала