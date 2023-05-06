https://sputnikarabic.ae/20230506/هلع-ركاب-مترو-أنفاق-لندن-بعد-سماع-صافرات-الإنذار-فيديو-1076735139.html
هلع ركاب مترو أنفاق لندن بعد سماع صافرات الإنذار... فيديو
هلع ركاب مترو أنفاق لندن بعد سماع صافرات الإنذار... فيديو
شهدت محطة مترو كلافام كومون في العاصمة البريطانية لندن حالة من الاضطراب بين ركاب القطار بعد تحطيم نوافذه إثر انطلاق إنذار حريق. 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T17:13+0000
2023-05-06T17:13+0000
2023-05-06T17:13+0000
نادي الفيديو
خوف
ميترو
لندن
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وتداولت شبكات التواصل الاجتماعي ركاب مترو أنفاق لندن وهم يكسرون زجاج نوافذ القطار ويقفزون منها خوفا من حريق وذلك في المحطة.وأكدت هيئة الإطفاء في لندن، أن أطقم الإطفاء ذهبت إلى مكان الحادث في محطة كلافام كومون، لكنها لم تعثر على أي علامة أو دليل على نشوب حريق.وقالت إن: "التحقيقات جارية، لكن يُعتقد أن الدخان الذي أُبلغ عنه كان سببه فرامل القطار".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, خوف, ميترو, لندن
نادي الفيديو, خوف, ميترو, لندن
هلع ركاب مترو أنفاق لندن بعد سماع صافرات الإنذار... فيديو
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شهدت محطة مترو كلافام كومون في العاصمة البريطانية لندن حالة من الاضطراب بين ركاب القطار بعد تحطيم نوافذه إثر انطلاق إنذار حريق.
وتداولت شبكات التواصل الاجتماعي ركاب مترو أنفاق لندن وهم يكسرون زجاج نوافذ القطار ويقفزون منها خوفا من حريق وذلك في المحطة.
وأكدت هيئة الإطفاء في لندن، أن أطقم الإطفاء ذهبت إلى مكان الحادث في محطة كلافام كومون، لكنها لم تعثر على أي علامة أو دليل على نشوب حريق.
وقالت إن: "التحقيقات جارية، لكن يُعتقد أن الدخان الذي أُبلغ عنه كان سببه فرامل القطار".