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https://sputnikarabic.ae/20230507/الإمارات-تعلن-التصدي-بنجاح-لهجمات-سيبرانية-1076756255.html
الإمارات تعلن التصدي بنجاح لهجمات سيبرانية
الإمارات تعلن التصدي بنجاح لهجمات سيبرانية
أعلنت السلطات الإماراتية، اليوم الأحد، عن التصدي لهجمات سيبرانية تتعرض لها في الوقت الحالي.‏ 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T12:35+0000
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وجاء في بيان لمجلس الأمن السيبراني الإماراتي، أن "العديد من التنظيمات الإرهابية السيبرانية تعمل حاليا على تنفيذ هجمات سيبرانية ضدنا، وتمكنت الجهات من صد جميع الهجمات بنجاح".وأرجع المجلس نجاحه في التصدي لتلك الهجمات، إلى التعاون الفعال بين الجهات المختلفة، وتفعيل منظومات الطوارئ السيبرانية.وأكد مجلس الأمن السيبراني الإماراتي في بيانه، على التزامه "بالعمل بجد لحماية وطننا من أي تهديدات سيبرانية محتملة في المستقبل تحت ظل قيادتنا الرشيدة".يأتي ذلك بعد أن طالب مجلس الأمن السيبراني الإماراتي، أمس السبت، كافة المؤسسات الحكومية والخاصة في الإمارات ‏بأخذ الحيطة والحذر من أي هجمات سيبرانية، تستهدف البنية التحتية والأصول الرقمية الوطنية.‏وكانت الحكومة الكويتية تعرّضت أواخر الشهر الماضي لعدد من الهجمات الإلكترونية على مواقعها وبياناتها، ما أدى إلى اختراق كثير من الحسابات البنكية والسطو على الأرصدة.وحذرت وزارة الداخلية الكويتية الجميع من التعامل مع الاحتيال الإلكتروني أو التعامل مع رسائل مشبوهة وغير آمنة تجنبا "لاختراق المعلومات الشخصية".وأكدت الداخلية أن المجرمين الإلكترونيين يروجون لألعاب إلكترونية يستطيعون من خلالها الاحتيال على الأشخاص.
https://sputnikarabic.ae/20230416/هجوم-سيبراني-جديد-يستهدف-المنازل-الذكية-في-تل-أبيب-1075973599.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن

الإمارات تعلن التصدي بنجاح لهجمات سيبرانية

12:35 GMT 07.05.2023
© AP Photoقراصنة
قراصنة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
قراصنة
© AP Photo
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أعلنت السلطات الإماراتية، اليوم الأحد، عن التصدي لهجمات سيبرانية تتعرض لها في الوقت الحالي.‏
وجاء في بيان لمجلس الأمن السيبراني الإماراتي، أن "العديد من التنظيمات الإرهابية السيبرانية تعمل حاليا على تنفيذ هجمات سيبرانية ضدنا، وتمكنت الجهات من صد جميع الهجمات بنجاح".
وأرجع المجلس نجاحه في التصدي لتلك الهجمات، إلى التعاون الفعال بين الجهات المختلفة، وتفعيل منظومات الطوارئ السيبرانية.
وأكد مجلس الأمن السيبراني الإماراتي في بيانه، على التزامه "بالعمل بجد لحماية وطننا من أي تهديدات سيبرانية محتملة في المستقبل تحت ظل قيادتنا الرشيدة".
يأتي ذلك بعد أن طالب مجلس الأمن السيبراني الإماراتي، أمس السبت، كافة المؤسسات الحكومية والخاصة في الإمارات ‏بأخذ الحيطة والحذر من أي هجمات سيبرانية، تستهدف البنية التحتية والأصول الرقمية الوطنية.‏
وكانت الحكومة الكويتية تعرّضت أواخر الشهر الماضي لعدد من الهجمات الإلكترونية على مواقعها وبياناتها، ما أدى إلى اختراق كثير من الحسابات البنكية والسطو على الأرصدة.
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وحذرت وزارة الداخلية الكويتية الجميع من التعامل مع الاحتيال الإلكتروني أو التعامل مع رسائل مشبوهة وغير آمنة تجنبا "لاختراق المعلومات الشخصية".
وأكدت الداخلية أن المجرمين الإلكترونيين يروجون لألعاب إلكترونية يستطيعون من خلالها الاحتيال على الأشخاص.
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