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https://sputnikarabic.ae/20230507/الاتحاد-الأوروبي-مصدومون-من-هدم-الجيش-الإسرائيلي-مدرسة-نقوم-بتمويلها-1076751982.html
الاتحاد الأوروبي: مصدومون من هدم الجيش الإسرائيلي مدرسة نقوم بتمويلها
الاتحاد الأوروبي: مصدومون من هدم الجيش الإسرائيلي مدرسة نقوم بتمويلها
أبدى الاتحاد الأوروبي صدمته من إقدام القوات الإسرائيلية على هدم مدرسة ممولة من جانبه، شرق بيت لحم بالضفة الغربية. 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T10:41+0000
2023-05-07T10:41+0000
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غزة - سبوتنيك. ووفقا لبيان نشره الاتحاد الأوروبي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال: "مصدومون من الأنباء حول هدم السلطات الإسرائيلية لمدرسة جب الذيب الممولة من الاتحاد الأوروبي".وفيما أكد الاتحاد أن "أكثر من 60 طفلا فلسطينيا سيتأثرون بذلك"، فقد شدد على أنه "يجب على إسرائيل وقف جميع عمليات الهدم والإخلاء والتي لن تؤدي إلا إلى زيادة معاناة السكان الفلسطينيين وتصعيد بيئة متوترة أصلا".ووصف التكتل الأوروبي عمليات الهدم بأنها "غير قانونية بموجب القانون الدولي"، مشددا على ضرورة "احترام حق الأطفال في التعليم".وكانت القوات الإسرائيلية، قد هدمت، صباح اليوم الأحد، مدرسة "تحدي 5" الأساسية بمنطقة جيب الذيب في بيت تعمر، شرق بيت لحم بالضفة الغربية والتي تقدم خدمات تعليمية لأكثر من 60 طفلا.من جانبها أدانت الحكوم الفلسطينية، ممثلة في وزارة التربية والتعليم، ما فعلته القوات الإسرائيلية، مؤكدة في بيان لها أن"هذه الجريمة البشعة تندرج في إطار جرائم الاحتلال المتواصلة بحق القطاع التعليمي، واستهدافه للأطفال والطلبة والكوادر التربوية والمؤسسات التعليمية دون اكتراث بمنظومة المواثيق والأعراف والقوانين الدولية".وفيما ناشدت الوزارة الفلسطينية المؤسسات والمنظمات الدولية والحقوقية؛ ضرورة فضح ممارسات القوات الإسرائيلية، فقد لفتت إلى أن هذه القوات هدمت 11 مدرسة، منذ عام 2016.
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الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار فلسطين اليوم
الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار فلسطين اليوم

الاتحاد الأوروبي: مصدومون من هدم الجيش الإسرائيلي مدرسة نقوم بتمويلها

10:41 GMT 07.05.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أبدى الاتحاد الأوروبي صدمته من إقدام القوات الإسرائيلية على هدم مدرسة ممولة من جانبه، شرق بيت لحم بالضفة الغربية.
غزة - سبوتنيك. ووفقا لبيان نشره الاتحاد الأوروبي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال: "مصدومون من الأنباء حول هدم السلطات الإسرائيلية لمدرسة جب الذيب الممولة من الاتحاد الأوروبي".
الاف الفلسطينيين يشيعون ثلاثة شبان قضوا في عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في نابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2023
آلاف الفلسطينيين يشيعون ثلاثة شبان قضوا في عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في نابلس... صور
4 مايو, 15:50 GMT
وفيما أكد الاتحاد أن "أكثر من 60 طفلا فلسطينيا سيتأثرون بذلك"، فقد شدد على أنه "يجب على إسرائيل وقف جميع عمليات الهدم والإخلاء والتي لن تؤدي إلا إلى زيادة معاناة السكان الفلسطينيين وتصعيد بيئة متوترة أصلا".
ووصف التكتل الأوروبي عمليات الهدم بأنها "غير قانونية بموجب القانون الدولي"، مشددا على ضرورة "احترام حق الأطفال في التعليم".
وكانت القوات الإسرائيلية، قد هدمت، صباح اليوم الأحد، مدرسة "تحدي 5" الأساسية بمنطقة جيب الذيب في بيت تعمر، شرق بيت لحم بالضفة الغربية والتي تقدم خدمات تعليمية لأكثر من 60 طفلا.
من جانبها أدانت الحكوم الفلسطينية، ممثلة في وزارة التربية والتعليم، ما فعلته القوات الإسرائيلية، مؤكدة في بيان لها أن"هذه الجريمة البشعة تندرج في إطار جرائم الاحتلال المتواصلة بحق القطاع التعليمي، واستهدافه للأطفال والطلبة والكوادر التربوية والمؤسسات التعليمية دون اكتراث بمنظومة المواثيق والأعراف والقوانين الدولية".
وفيما ناشدت الوزارة الفلسطينية المؤسسات والمنظمات الدولية والحقوقية؛ ضرورة فضح ممارسات القوات الإسرائيلية، فقد لفتت إلى أن هذه القوات هدمت 11 مدرسة، منذ عام 2016.
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