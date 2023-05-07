https://sputnikarabic.ae/20230507/الاتحاد-الأوروبي-يرفض-قرار-إسرائيل-إيفاد-إيتمار-بن-غفير-للمشاركة-في-يوم-أوروبا-1076766133.html

الاتحاد الأوروبي يرفض قرار إسرائيل إيفاد إيتمار بن غفير للمشاركة في "يوم أوروبا"

الاتحاد الأوروبي يرفض قرار إسرائيل إيفاد إيتمار بن غفير للمشاركة في "يوم أوروبا"

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، "رفضه قرار إسرائيل إيفاد وزير الأمن القومي اليميني إيتمار بن غفير للمشاركة في يوم أوروبا". 07.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-07T16:32+0000

2023-05-07T16:32+0000

2023-05-07T17:11+0000

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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن "سفارة الاتحاد الأوروبي في إسرائيل بعثت برسائل إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية يطلب الاتحاد بموجبها عدم تمثيل بن غفير للحكومة في حفل الاستقبال بمناسبة "يوم أوروبا"، الذي سيتم تنظيمه الثلاثاء المقبل في تل أبيب".وأوضحت السفارة أنها "لا تؤيد الآراء السياسية للوزير بن غفير أو حزبه"، قائلة: "في الواقع، تتعارض العديد من تصريحاته وآرائه السابقة مع القيم التي يمثلها الاتحاد الأوروبي".من جانبها، ردت الأمانة العامة للحكومة الإسرائيلية على المطلب الأوروبي، قائلة إنها "ستفعل ذلك فقط إذا طلب الوزير استبداله"، لكن بن غفير أعلن أنه سيحضر الحدث.وكجزء من التمثيل، من المفترض أيضا أن يلقي بن غفير كلمة أمام المشاركين، ويهنئهم بالمناسبة، التي سيحضرها سفراء العديد من الدول الأجنبية بإسرائيل، وفق الصحيفة.و"يوم أوروبا"، الذي يوافق التاسع من مايو/ أيار كل عام، يأتي لإحياء إعلان وزير الخارجية الفرنسي الراحل روبير شومان، عام 1950، تشكيل "الجماعة الأوروبية للفحم والصلب"، التي شكّلت النواة الأولى للاتحاد الأوروبي.

https://sputnikarabic.ae/20230405/بن-غفير-يعترض-على-رد-الجيش-الإسرائيلي-ضد-قطاع-غزة-كان-يجب-إزالة-رؤوس-1075556358.html

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